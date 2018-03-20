 ГПУ 5 апреля вызывает на допрос нардепа Бакулина

Как информирует Цензор.НЕТ об этом свидетельствует повестка, обнародованная на сайте Генпрокуратуры.

Согласно документу, его вызывают на 10:00 5 апреля к следователю по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Сергею Лукащуку.

"Одновременно сообщаю, что 19.03.2018 генеральным прокурором Украины Вам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины, которую Вам вручено в порядке, предусмотренном ст 111, 135, 278 УПК Украины ", - говорится также в повестке.

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Напомним, что 15 марта Верховная Рада дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

Бакулина подозревают в завладении средствами НАК "Нафтогаз Украины" путем злоупотребления служебным положением; в составлении и выдачи заведомо ложных официальных документов; в совершении финансовой операции с денежными средствами, полученными вследствие нарушения, что предшествовало отмыванию доходов.