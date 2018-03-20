 МИД РФ пригласил всех аккредитованных послов, чтобы "довести российскую точку зрения" по делу Скрипаля

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Основная тема встречи — ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ", — сказала Захарова.

По ее словам, на встрече планируется "довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы".

"Официальная информация российской стороны была озвучена в СБ ООН, ОБСЕ, ОЗХО и т.д.", — добавила представитель российского МИДа.

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Захарова подчеркнула, что, несмотря на многочисленные обращения к Лондону, "никто не знает, какое именно вещество было применено в Солсбери".

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в городе Солсбери.

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.