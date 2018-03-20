 МИД РФ пригласил всех аккредитованных послов, чтобы "довести российскую точку зрения" по делу Скрипаля

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Основная тема встречи — ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ", — сказала Захарова.
По ее словам, на встрече планируется "довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы".
"Официальная информация российской стороны была озвучена в СБ ООН, ОБСЕ, ОЗХО и т.д.", — добавила представитель российского МИДа.
Захарова подчеркнула, что, несмотря на многочисленные обращения к Лондону, "никто не знает, какое именно вещество было применено в Солсбери".
Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в городе Солсбери.
12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
убив 100 млн. человек - к царю, попам и буржуям. 100 лет и 100 млн. коту под
хвост!
Нужно просто всем присутствующим уйти подальше от этого осла, оставив ишачину наедине с двумя стогами сена. Без наблюдателей осёл окажется в состоянии квантовой суперпозиции и будет хомячить оба стога одновременно.
Через некоторое время возвращаемся, совершаем наблюдение и выводим систему из суперпозиции: осёл ест либо стог А, либо стог В.
И потом хуйло заявит -
а) росисе закон не писан
б) мы вяликая держава
в) я сцарь, чего хочу - того и ворочу
г) все самодержцы так и делали
И на хрена тогда этот дубль?
Вот доказательство :
Я вищистфо Навичёк уфолился из расфедки 31 дикабря
а) не упомянута версия устроенной Госдепом США циничной провокации с участием исчезнувшего полгода назад малайзийского лайнера и несвежих трупов, накачанных сывороткой
б) не упомянута версия о рептилоидах с Нибиру
(носильщика чемоданов либералу Собчаку), который продавал редкоземельные
металлы на Запад на 40% ниже рыночной стоимости, связь с ОПГ - тамбовские,
Кумариным (Барсуковым) и т.д. Доклад про регионального чиновника (Моль, Окурок)
создан в 1992 году - загнивающих пендосов не пришьешь. Ищите в Нете по названию
- кацапы убогие банят.
Вспоминается вышедший осенью 2011 года (пикантная деталь, да) Call of Duty: Modern Warfare 3, там росися как раз устроила химатаки в европейских столицах...
Тем временем Прайс узнаёт, что Макаров отправляет в Лондон груз, который должен пройти через Сьерра-Леоне. Юрий и Прайс захватывают базу местных боевиков, но упускают груз, который отправляется в Лондон. Вертолёт МИ-6 отслеживает партию и направляет для её перехвата отряд SAS. В ходе боя в лондонских доках SAS удаётся перебить большинство террористов, проверить пустой грузовик, в котором, как они думали, был этот груз, а затем уничтожить оставшихся боевиков, пытавшихся прорваться к Вестминстеру по тоннелям метро. Поезд, на котором убегали террористы, разрушился. Главный герой Маркус Бернс с выжившим Уолкрофтом прорываются наружу, где уже стоят толпы людей. Бойцы спецназа расстреливают грузовик, он теряет управление. Далее всё видно глазами, точнее, объективом камеры мистера Робинсона. Он гулял с женой и дочерью по Лондону и снимал видео. Подъехавший грузовик взорвался как раз вовремя, жена и дочь были прямо около него. Мистер Робинсон упал вместе с камерой. Он погиб, задохнувшись газом, а возможно от взрыва. Газовые атаки повторяются по всей Европе и являются прикрытием для вторжения российской армии.
-Но с прогрессом к нам пришёл "новичок".
-Только есть тут небольшой пустячок,
-Заправляет всем российский маньячек!
1) Захарова "опровергает сообщения о разработке "Новичка" в РФ и СССР";
2) а через пару дней кремлевские пропагандисты из РИА Новости берут "эксклюзивное интервью у создателя "Новичка" Леонида Ринка".
104 ретвіти78 вподобаньВідповісти