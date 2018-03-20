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 МИД РФ пригласил всех аккредитованных послов, чтобы "довести российскую точку зрения" по делу Скрипаля

МИД России пригласил всех аккредитованных в стране послов других государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, чтобы обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении отравляющих веществ.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Читайте: Позиция Москвы по делу Скрипаля становится все более странной, - глава МИД Великобритании

"Основная тема встречи — ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ", — сказала Захарова.

По ее словам, на встрече планируется "довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы".

"Официальная информация российской стороны была озвучена в СБ ООН, ОБСЕ, ОЗХО и т.д.", — добавила представитель российского МИДа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело об отравлении Скрипаля обсудят на саммите Евросовета

Захарова подчеркнула, что, несмотря на многочисленные обращения к Лондону, "никто не знает, какое именно вещество было применено в Солсбери".

Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в городе Солсбери. 

12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3056742
 
 
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За 100 лет на России вернулись к тому, от чего пытались уйти
убив 100 млн. человек - к царю, попам и буржуям. 100 лет и 100 млн. коту под
хвост!
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Ну да. Весь мир по спирали, а эти тупо по кругу, как ослик на мельнице.
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Не-не, там немножко про другого осла. Тот в другую ситуацию попал.
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А за смерть Литвиненка уже отбрехались,Луговой всё сам придумал?
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Насчёт парадокса "Буриданов осёл" - там всё элементарно.
Нужно просто всем присутствующим уйти подальше от этого осла, оставив ишачину наедине с двумя стогами сена. Без наблюдателей осёл окажется в состоянии квантовой суперпозиции и будет хомячить оба стога одновременно.
Через некоторое время возвращаемся, совершаем наблюдение и выводим систему из суперпозиции: осёл ест либо стог А, либо стог В.
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Интересно, а "мультики" будут показывать...?...
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Послы пускай захватят лапшеснимательный инструмент
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а я бы стремонулся собираться всем послам в одной комнате с повесткой дня об отравляющих веществах.
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Кроме шуток, с них станется.
И потом хуйло заявит -
а) росисе закон не писан
б) мы вяликая держава
в) я сцарь, чего хочу - того и ворочу
г) все самодержцы так и делали
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"МИД РФ пригласил всех аккредитованных ОСЛОВ, чтобы "довести российскую точку зрения" по делу Скрипаля"!
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Зачем всех собирать, что-бы истерично прокричать - "бля-буду это, не мы...!...." - типа в этой )(уйловской позиции есть что-то новое...!... МИД РФ пригласил всех аккредитованных послов, чтобы "довести российскую точку зрения" по делу Скрипаля - Цензор.НЕТ 6706
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Да-а-а, это прям заявка на "мировое господство" от "белокаменной".... МИД РФ пригласил всех аккредитованных послов, чтобы "довести российскую точку зрения" по делу Скрипаля - Цензор.НЕТ 863
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"Официальная информация российской стороны была озвучена в СБ ООН, ОБСЕ, ОЗХО и т.д.", - добавила представитель российского МИДа.

И на хрена тогда этот дубль?
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Ээээхх - Российское руководство бы отправить не в ОБСЕ, - а в прежние времена - в ОБХСС... МИД РФ пригласил всех аккредитованных послов, чтобы "довести российскую точку зрения" по делу Скрипаля - Цензор.НЕТ 2789
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МИД РФ будет доказывать что это не дело ФСБ РФ?
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"довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы" - вывсеврети!!!!!!!!!!!!
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Уважаемые послы, вещество "Новичок" уволилось из ГРУ РФ перед новым годом.
Вот доказательство :

Я вищистфо Навичёк уфолился из расфедки 31 дикабря
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Даже премьеру в лом такую пургу слушать. Это примерно тоже, что в советское время в институтах было слушать лекции по истории КПСС - храп в аудиториях стоял дружный.
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И отравленных мной Скрипаля и его дочь -- я невидел дважды !!!
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p.s. Пирид тем как миня искать памойте Захеровой голаву
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Заодно хай доведе свою точку зренія по справі Литвиненка.
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Послам на этот визит лучше бы прийти в ОЗК и противогазе.
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В правой колонке есть серьёзные упущения:
а) не упомянута версия устроенной Госдепом США циничной провокации с участием исчезнувшего полгода назад малайзийского лайнера и несвежих трупов, накачанных сывороткой
б) не упомянута версия о рептилоидах с Нибиру
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Доклад депутата Марины Салье про деятельность Хутина
(носильщика чемоданов либералу Собчаку), который продавал редкоземельные
металлы на Запад на 40% ниже рыночной стоимости, связь с ОПГ - тамбовские,
Кумариным (Барсуковым) и т.д. Доклад про регионального чиновника (Моль, Окурок)
создан в 1992 году - загнивающих пендосов не пришьешь. Ищите в Нете по названию
- кацапы убогие банят.
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Захарова подчеркнула, что, несмотря на многочисленные обращения к Лондону, "Мы до сих пор уверены, что никто не может знать, какое именно вещество мы применили в Солсбери".
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Не ручаюся за абсолютну точність , але в одному відомому фільмі був такий діалог: "... -Пакі пакі, іже хєрувіми. Ви мєня нєправільно понялі. - Да как тєбя понімать-то, когда нє говорішь нічєго? - Ізвінітє, Ваше благородіє, язикамі нє владєю..." Отак і кацапи на РБ ООН нічого путнього не сказали, в ОБСЄ нічого не сказали, в ОЗХЗ теж нічого з себе розумного не видавили, а тепер ще раз всіх збирають, аби заявити, що їх неправильно зрозуміли. Ну що ж ти з тими кацапами будеш робити - як діти недоношені. МИД РФ пригласил всех аккредитованных послов, чтобы "довести российскую точку зрения" по делу Скрипаля - Цензор.НЕТ 9444
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українці як тільки відірвались від совка, відразу помітили, які ніщеброди* північні сусіди.... я так думаю
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опять будут мультики из компютерных игр показывать ?
МИД РФ пригласил всех аккредитованных послов, чтобы "довести российскую точку зрения" по делу Скрипаля - Цензор.НЕТ 9500
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...К слову, об играх.
Вспоминается вышедший осенью 2011 года (пикантная деталь, да) Call of Duty: Modern Warfare 3, там росися как раз устроила химатаки в европейских столицах...

Тем временем Прайс узнаёт, что Макаров отправляет в Лондон груз, который должен пройти через Сьерра-Леоне. Юрий и Прайс захватывают базу местных боевиков, но упускают груз, который отправляется в Лондон. Вертолёт МИ-6 отслеживает партию и направляет для её перехвата отряд SAS. В ходе боя в лондонских доках SAS удаётся перебить большинство террористов, проверить пустой грузовик, в котором, как они думали, был этот груз, а затем уничтожить оставшихся боевиков, пытавшихся прорваться к Вестминстеру по тоннелям метро. Поезд, на котором убегали террористы, разрушился. Главный герой Маркус Бернс с выжившим Уолкрофтом прорываются наружу, где уже стоят толпы людей. Бойцы спецназа расстреливают грузовик, он теряет управление. Далее всё видно глазами, точнее, объективом камеры мистера Робинсона. Он гулял с женой и дочерью по Лондону и снимал видео. Подъехавший грузовик взорвался как раз вовремя, жена и дочь были прямо около него. Мистер Робинсон упал вместе с камерой. Он погиб, задохнувшись газом, а возможно от взрыва. Газовые атаки повторяются по всей Европе и являются прикрытием для вторжения российской армии.
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Похоже включают заднюю. Понятно что в целом свою позицию не изменят, но тактику поменяли. Побыковали, теперь какое-то сено типа исследований Алмаз-Антея о МН 17 сочинили, что бы жевать его до бесконечности, авось прокатит.
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Военный эксперт: #Сенцов умирает. И по всем признакам, это отравление радиоактивным веществом

МИД РФ пригласил всех аккредитованных послов, чтобы "довести российскую точку зрения" по делу Скрипаля - Цензор.НЕТ 394
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Ти тут напосив стільки фейків, що тобі ніхто не вірить
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Аккредитованным послам доведут "российскую точку зрения"
МИД РФ пригласил всех аккредитованных послов, чтобы "довести российскую точку зрения" по делу Скрипаля - Цензор.НЕТ 4173
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Щось нагадує радянські часи, коли після зникнення Володимира Івасюка, а потім знайденого повішеним, то в учбових закладах України велася роз'яснювальна робота, що він алкаш, психічна, хвора людина і він сам повісився.
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Максим, это для МИ-гогого-Д россосии слишком цивилизованно.
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Представители "смехдержавы" собирают послов всего мирового сообщества, чтобы довести версию "надняхизбранного" всемилостивейшего "президента всего мира"...
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Дрескод для послов на встречу в кремле - наличие противогаза и костюма с химзащитой
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начинали "Новичком", а доводить будут "Старичком"
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-Раньше просто мышьячек в коньячок,
-Но с прогрессом к нам пришёл "новичок".
-Только есть тут небольшой пустячок,
-Заправляет всем российский маньячек!
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МИД РФ пригласил всех аккредитованных послов, чтобы "довести российскую точку зрения" по делу Скрипаля - Цензор.НЕТ 1704ІнфоВійська України‏ @i_army_org 9 год.9 годин томуБільшеКак и в случае с МН17, Россия снова путается в показаниях:

1) Захарова "опровергает сообщения о разработке "Новичка" в РФ и СССР";

2) а через пару дней кремлевские пропагандисты из РИА Новости берут "эксклюзивное интервью у создателя "Новичка" Леонида Ринка".
МИД РФ пригласил всех аккредитованных послов, чтобы "довести российскую точку зрения" по делу Скрипаля - Цензор.НЕТ 3974104 ретвіти78 вподобаньВідповісти
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД РФ пригласил всех аккредитованных послов, чтобы "довести российскую точку зрения" по делу Скрипаля
 
 
 
 
 
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