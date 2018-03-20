 Памятник Павлу Корчагину демонтировали в Боярке на Киевщине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Его не снесли. Городской совет красиво и цивилизованно забрал памятник Корчагину в соответствии с решением о декоммунизации. Его забрали уже в отведенное место", - сообщили в мэрии.

Памятник демонтировали 20 марта около 11:00, добавили в ведомстве.

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"Неделю назад там люди собирались, городской совет дал обещание, что в течение недели его демонтируют. Так и выполнили", - отметили в отделе горсовета.

Организация "С14" заявила, что памятник был демонтирован общими усилиями националистов.

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"Корчагина в Боярке больше нет. Памятник литературному герою, борцу с украинской независимостью в 1918 году убрала местная власть благодаря добрым людям из "С14", Нацкорпуса и Нацдружин", - говорится в сообщении организации.