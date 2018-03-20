 Памятник Павлу Корчагину демонтировали в Боярке на Киевщине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"Его не снесли. Городской совет красиво и цивилизованно забрал памятник Корчагину в соответствии с решением о декоммунизации. Его забрали уже в отведенное место", - сообщили в мэрии.
Памятник демонтировали 20 марта около 11:00, добавили в ведомстве.
"Неделю назад там люди собирались, городской совет дал обещание, что в течение недели его демонтируют. Так и выполнили", - отметили в отделе горсовета.
Организация "С14" заявила, что памятник был демонтирован общими усилиями националистов.
"Корчагина в Боярке больше нет. Памятник литературному герою, борцу с украинской независимостью в 1918 году убрала местная власть благодаря добрым людям из "С14", Нацкорпуса и Нацдружин", - говорится в сообщении организации.
Парни из Боярки и Шепетовки -
Власти советской строители...(с)
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нехай вже сходять і уздовують за парєбрік
Декомунізація повинна бути іще і в головах...а її там немає.
всі совки,всі любителі варьоної ковьаси иа ліверної.иа газировки ща 1 копійку -ХІБА НЕ РАЙ ?!
Вернуться в СССР можно достаточно просто
Устраиваетесь на работу в любой умирающий НИИ. Отключаете интернет и мобильные телефоны, оставляете на телевизоре только Первый анал Российского телевидения. Заменяете туалетную бумагу газетами. Для пропитания покупаете докторскую колбасу хорошего качества, хлеб, молоко, морскую капусту в консервах, бутылку недорогой водки, сырок плавленный, макароны и чай самого плохого качества, пиво разводите водой, овощи только гнилые, из фруктов только яблоки. Перед покупкой чего либо, для имитации очереди, просто постойте перед магазином от 20 до 2000 минут Если есть возможность, то можно найти и чинить жигули-"копейку". На работу только в трамвае. Качественную одежду не носить. Обувь должна всегда промокать. Зубы попросить лечить без обезбалевающего. И самое главное это ощущение бессмысленности и бесконечной тоски. Если удастся его воспроизвести то будет почти полное погружение в СССР.
Собственно, всем молодым кретинам, защищающим то чего они не знают и никогда не видели, очень рекомендую устраивать такие эксперименты несколько раз в год.
Интернет был в 80е годы??? Где? Мобильная связь была в мире? Где? В какой стране?
ЗЫ А мне ваще Австро-Венгрия не нравицца. Прогресу там не было. Такси для очень богатых, кабельные телефоны - ваще жесть. И т.д.
для подвоза дров к замерзающему Киеву в1922г.(Википедия)
он не замерзал ни в годы 1 мировой ( 1914-18), ни в год германской оккупации (1918), ни во время польского нашествия (1921)
а в 1922-м стал, едрит твою, замерзать
разруха - она в головах (с)
те прошле вбило 35 млн.українців.
хіба у дворі вбитого ставлять пам'ятник вбивці?
Ведь это не политик. Он строил железную дорогу, по которой и сейчас наверняка поезда ходят, а когда свалился - начал писать книгу, и диктовал до самой смерти. ИМХО, личность героическая, независимо от общественного строя.
краще засунь його ще далі у духовку карліка
поясніть їм що Боярка ніякого відношення до настойки бояришника не має.
і нікуди настойка бояришника не дінеться з аптек