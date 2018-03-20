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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:демонтаж (96) Киевская область (1399) националисты (340) памятник (1743) декоммунизация (383)

 Памятник Павлу Корчагину демонтировали в Боярке на Киевщине. ФОТО

В городе Боярка Киевской области демонтировали памятник Павлу Корчагину, главному герою известного пропагандистского произведения Николая Островского "Как закалялась сталь".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Его не снесли. Городской совет красиво и цивилизованно забрал памятник Корчагину в соответствии с решением о декоммунизации. Его забрали уже в отведенное место", - сообщили в мэрии.

Памятник демонтировали 20 марта около 11:00, добавили в ведомстве.

Памятник Павлу Корчагину демонтировали в Боярке на Киевщине 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львов демонтирует 30-метровую стелу Мемориала Славы: она в аварийном состоянии, - мэрия

"Неделю назад там люди собирались, городской совет дал обещание, что в течение недели его демонтируют. Так и выполнили", - отметили в отделе горсовета.

Организация "С14" заявила, что памятник был демонтирован общими усилиями националистов.

Памятник Павлу Корчагину демонтировали в Боярке на Киевщине 02

Читайте: Декоммунизация фактически завершена, снесено около 2,5 тыс. памятников, - Вятрович

"Корчагина в Боярке больше нет. Памятник литературному герою, борцу с украинской независимостью в 1918 году убрала местная власть благодаря добрым людям из "С14", Нацкорпуса и Нацдружин", - говорится в сообщении организации.

Источник: https://censor.net.ua/n3056739
 
 
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Завод Карла Маркса в Киеве переименовали?
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Ти адресно стібаєшся чи просто не знаєш де6 той "завод" і що він випускав і випускає?
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ипанутые россияшки наставили идолов по всем странам,куда смогли дотянуться,лучше бы срать научились в туалете,а не под забором
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Он давно уже "рошен"..., если ты не в курсе....
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А, знатный был пролетарий. Красиво в своей книге описал как его и его маманю хозяин буфета на станции Шепетовка при старом режиме заставлял чисто мыть вилки. Очень, болезный, переживал что если между вилками заметят остатки еды то выкинут на мороз без выходного пособия.
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там музей в шепетовці крутий островському
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Мавзолей членіна ще крутіший. І що з того?
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fresh guacamole - ничего он не писал - писал Островский кажется.... Павка рельсы ложил - его бы куда в какое нибудь дэпо пристроить.....- стоял бы там и своим бы видом повышал производительность труда....
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Так я ж про Островского и говорю. Это ж автобиография.
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Кто за то, чтоб красный корпус ун-т Шевченка перекрасить?
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Покажи свій справжній прапорець, тролику. Не коси під українця, бо навіть данецькі так кострубато не висловлюються.
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русский, а когда хуйло сдохнет,вы его труп в мавзолей вместо сифилитика положите,или рядушком другой построите?
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Ну теперь то Украинцы заживут !!!! Памятник Павлу Корчагину демонтировали в Боярке на Киевщине - Цензор.НЕТ 5999
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Ты кацап уже даже не скрываешь свою ватную скрепу.
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Та при чём тут скрепа ,памятники поваляли все ,значит теперь будет много всем хлебушка и мясика ,ну и коммуналка должна снизиться раз в десять , Памятник Павлу Корчагину демонтировали в Боярке на Киевщине - Цензор.НЕТ 4242а как иначе ....
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Совкове пропагандистське лайно поступово знищують😂
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А жизнь то налаживается!
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Павло Корчагин,Павлик Морозов,Юрий Матросов,Александр Мересьев и др-это все выдумка советской пропаганды.
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Павка Морозов сдал каммунякам под расстрел всех своих родственников, которых каммуняки после этого всех расстреляли, Матросов с понтом под крупнокалиберный пулемет на амбразуру бросился, если там одной пулей его разорвало-бы на куски, защита бла, Маресьев без двух оторванных ног три дня в лесу в снегу сидел на 40-градусном морозе без жратвы и потом еще летал на самолете с немцами сражался. Умора, бла, герои книжно-пропагондосские.
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За исключением Морозова,что плохого в такой пропаганде?И Мересьев отморозил ноги,которые потом апмутировали если что.Образ взят с реального человека.Не так давно умер.
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Не МЕресьев а МАресьев, лучше учи совковую брехливую "историю".
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Юрій Матросов та Александр Мересьев -це хто???))
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Павлик Матросов закрыл амбразуру телом своего отца
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где теперь мусора дорог засаду будут устраивать , знатное их место было Памятник Павлу Корчагину демонтировали в Боярке на Киевщине - Цензор.НЕТ 1963
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Так Вовка Конкин в роли Павки Корчагина уже давно сбухался в Москве.
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Это всё фуфло для малолетних , пропаганда дешёвая . Леса полно вдоль чугунки на Коростень , на Нежин , какая ещё узкоколейка. 28 панфиловцев - брехня 100% , чернофлотцы под Севасом также выдумка на 100% , вся эта гадость рождалась в тиши дач типа Переделкино , чтобы молодёжть гибла на шару под пулями , ездила осваивать целину , строить БАМ , добывать нефть и газ для мацковских олигархов , ворюг и убийц
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Это правда было...!... - но только совковая пропаганда умалчивала тот факт, что в Киеве тогда все замерзали именно по вине большевистской власти, которая начала свое становление с повальных грабежей и расстрелов тех кого ограбили...!... Это как и "сегодня", сначала доведут до "котострофы" потом "миссию" из себя изображают..., - как завещал вЯликий членин...!...
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100% , Голодомор также устроили в Украине москали проклятые
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Да-а-а... более 100 лет прошло, а на московии все "те-же" сволочи сидят...!... - какие-то на века проклятые места там наверное...
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кому как не кацапу с фальшивой историей рассуждать о героях...
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Парни в будёновках сходят с листовки,
Парни из Боярки и Шепетовки -
Власти советской строители...(с)
_________________________________
нехай вже сходять і уздовують за парєбрік
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якщо з такою любов'ю знімали та поставили на зберігання - СКОРО МАЮТЬ НАДІЮ ПОВЕРНУТИ НА МІСЦЕ.
Декомунізація повинна бути іще і в головах...а її там немає.
всі совки,всі любителі варьоної ковьаси иа ліверної.иа газировки ща 1 копійку -ХІБА НЕ РАЙ ?!
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якщо б його та в.бланка підривали десь у кар'єрі то можливо б вірити у декомунізацію
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Дебіли!! Крім ламати, зносити, руйнувати, красти, протестувати ця нація нічого не вміє.
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Совкодрочер?

Вернуться в СССР можно достаточно просто
Устраиваетесь на работу в любой умирающий НИИ. Отключаете интернет и мобильные телефоны, оставляете на телевизоре только Первый анал Российского телевидения. Заменяете туалетную бумагу газетами. Для пропитания покупаете докторскую колбасу хорошего качества, хлеб, молоко, морскую капусту в консервах, бутылку недорогой водки, сырок плавленный, макароны и чай самого плохого качества, пиво разводите водой, овощи только гнилые, из фруктов только яблоки. Перед покупкой чего либо, для имитации очереди, просто постойте перед магазином от 20 до 2000 минут Если есть возможность, то можно найти и чинить жигули-"копейку". На работу только в трамвае. Качественную одежду не носить. Обувь должна всегда промокать. Зубы попросить лечить без обезбалевающего. И самое главное это ощущение бессмысленности и бесконечной тоски. Если удастся его воспроизвести то будет почти полное погружение в СССР.

Собственно, всем молодым кретинам, защищающим то чего они не знают и никогда не видели, очень рекомендую устраивать такие эксперименты несколько раз в год.
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С трамваем может быть проблема - Омельченко много поснимал. Кроме того, сейчас уже нет больших желтых трамваев (по-моему, МТВ), они были колоритнее чешских.
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Простите, вы такую пургу несете! Каким боком политический строй к прогрессу????
Интернет был в 80е годы??? Где? Мобильная связь была в мире? Где? В какой стране?

ЗЫ А мне ваще Австро-Венгрия не нравицца. Прогресу там не было. Такси для очень богатых, кабельные телефоны - ваще жесть. И т.д.
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мокшенець кривавий камуніст "святюк" йди на йух
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Николай Островский принимал учасвие в строительстве узкоколейки
для подвоза дров к замерзающему Киеву в1922г.(Википедия)
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как только кацапы захватили Киев, город стал замерзать
он не замерзал ни в годы 1 мировой ( 1914-18), ни в год германской оккупации (1918), ни во время польского нашествия (1921)
а в 1922-м стал, едрит твою, замерзать
разруха - она в головах (с)
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А сейчас в Шепетовке на центральной улице стоит ему памятник и местные жители со всего города собрали подписи не позволяющие его снять !!! Памятник Павлу Корчагину демонтировали в Боярке на Киевщине - Цензор.НЕТ 6299!
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"Ерои"!... А Щорса убрали?... Или ногу у лошади отпилили?...
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з КРИВАВИМ прошлим.
те прошле вбило 35 млн.українців.
хіба у дворі вбитого ставлять пам'ятник вбивці?
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Ну его то за что???
Ведь это не политик. Он строил железную дорогу, по которой и сейчас наверняка поезда ходят, а когда свалился - начал писать книгу, и диктовал до самой смерти. ИМХО, личность героическая, независимо от общественного строя.
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Кого його? Пам'ятник прибрали Корчагіну, а не Островському. Чи Корчагін теж писав книгу?
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Каждый, кто принимал участие в этом безобразии, гнусное ничтожество в сравнении с Николаем Островским...
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Ломать не строить, много ума не надо.
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Отак би оперативно ще навчились обирати свою владу та виробляти конкурентні товари!
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От такой мрази погибнет нарождающаяся Украина...
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йди на х.й до карліка.до свого куміра педофільного
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Дурням закон не писаний - для них взагалі немає нічого святого
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пугач....святий тільки сталін і путін
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Ну снесли. А что реально полезного эти хлопцы в своей жизни сделали или собираются сделать. Сносить, не строить
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Широкі колєкционєрскі маси вже цікавляться, скільки коштує.
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Не було ніякої савєцкай власті...була російська окупація України...лнрднр від Донбасу до Карпат...
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Жизнь надо прожить так, что бы не было мучительно больно...
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Боярка ?!! Х-м, вы ж теперь заживёте там даже лучше чем в Жмеринке или Здолбунове...перебраться к вам наверное надо. Мой город уже год как переименовали, но как то неудачно, нихрена жить лучше не стало...бляха-муха, завидую я вам боярчане , у вас осознание что это ничем вам не поможет ещё в переди и понимание, что кусок железа виной тому, что вы в жопе, впрочем как и мы все....завтра какой нибудь Вятрович скажет -"Украина была в составе СССР - переименовать её" !!!!!!! Допустим в СТОПКОРУПЦИЯ и всё !!!!!!!!!!! появилась на карте мира новая страна Стопкорупция и зажили её граждане богато, сыто и весело.....ага, ЩАС.... даже продолжать нет желания, иду собирать чемоданы и в Боярку за счастливой и сытой жизнью.
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армагедондец із Талди-Кургана,тобі ьля не наблидло свій синій ніс сунути у справи України?
краще засунь його ще далі у духовку карліка
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Професор-лісівник Вакулюк на основі аналізу матеріалів лісооблаштування за початок 20 століття довів, що ніякої вузькоколійки в лісах поблизу Боярки не було, навіть деяких порід дерев, про які молов островський там не було. Все совковий фейк.
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Актуальный профессор... Скоро его академиком выберут...
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хто небудь поясніть кацапам що прилізли на форум захищати Боярку від бандерівців.
поясніть їм що Боярка ніякого відношення до настойки бояришника не має.
і нікуди настойка бояришника не дінеться з аптек
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Зато замалчиваются факты бегства руководства обороной Севастополя в 1942 году. Первым сбежал адмирал Октябрьский на самолёте , за ним смылся на подводной лодке ночью генерал Петров , оставив за главного комдива Новикова , сбежало всё руководство НКВД , все комуняки , в результате в плен попали 100 000 бойцов , раненые массово умерли от ран. И что ? Адмирал Октябрьский почетный житель города Севастополя за №3 . А как поступили немцы в окружённом Сталинграде ? По воздуху были вывезены раненые , затем рядовые , затем унтер-офицеры , затем офицеры , генералы должны были выйти последними. Вывезено по факту минимум 30 000 раненых и рядовых , все 13 генералов сдались в плен , вот это воинская доблесть !Вот почему немцы в окружении под Сталинградом выдержали 68 суток , а в окружении за Киевом в 1941 600 000 сдались немцам за 8 дней.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПамятник Павлу Корчагину демонтировали в Боярке на Киевщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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