 Заявляя о блокировании саммита Украина-НАТО Сийярто беспокоится не о Венгрии, а о своей карьере, - Пристайко

Об этом он сказал Українським Новинам, комментируя заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о продолжении блокирования Венгрией евроинтеграционных устремлений Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Венгрия не сможет заблокировать двусторонние отношения Украина-НАТО, - МИД

"Я думаю, что сейчас перед выборами они демонстрируют, что "идут до конца". Полагаю, что комиссия "Украина - НАТО", которая должна состояться на уровне министров иностранных дел, - это мероприятие действительно под угрозой. Что касается саммита, Президент (Петр Порошенко) все равно посетит Брюссель, поскольку кроме комиссии "Украина - НАТО" существуют и другие встречи, на которые Президент уже приглашен", - заявил Пристайко.



Он добавил, что Украина формального приглашения еще не получала, само решение будет приниматься не ранее конца апреля.



"Нас пригласили на саммит, но мы формально не получили еще приглашение, и Сийярто угрожает этим. Мы приглашение еще не получили, а он уже говорит нам, что заблокирует... Решение об этом будет приниматься не раньше конца апреля, а то и позднее", - добавил Пристайко.



Посол допустил, что последние заявления венгерского руководства связаны с предстоящими парламентскими выборами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия заблокирует участие Порошенко в саммите НАТО, если не будет изменен закон об образовании, - Сийярто

"Заявление о том, что будет заблокирован саммит, - это уже реально та красная линия, о которой недавно говорил министр Климкин, что венгерская сторона доходит до красной линии в своих угрозах и своих реакциях... У меня есть ощущение, что конкретный политик, в частности министр Сийярто, сейчас больше беспокоится не столько о своем государстве, сколько о своей карьере, с учетом грядущих выборов", - отметил он.



Парламентские выборы в Венгрии пройдут 8 апреля.



Напомним, Венгрия намерена заблокировать участие Украины в запланированной на апрель встрече министров обороны стран Европейского Союза и проведение комиссии "Украина - НАТО" при участии Президента Петра Порошенко на саммите альянса в июле.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.