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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (576) НАТО (5700) Порошенко (14502) Пристайко (73) Сийярто (18)

 Заявляя о блокировании саммита Украина-НАТО Сийярто беспокоится не о Венгрии, а о своей карьере, - Пристайко

Посол Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) Вадим Пристайко заявляет, что заседание комиссии "Украина - НАТО" действительно находится под угрозой из-за блокирования Венгрией, но в то же время Президент Петр Порошенко все равно примет участие в июльском саммите НАТО, поскольку приглашен на него.

Об этом он сказал Українським Новинам, комментируя заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о продолжении блокирования Венгрией евроинтеграционных устремлений Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Венгрия не сможет заблокировать двусторонние отношения Украина-НАТО, - МИД

"Я думаю, что сейчас перед выборами они демонстрируют, что "идут до конца". Полагаю, что комиссия "Украина - НАТО", которая должна состояться на уровне министров иностранных дел, - это мероприятие действительно под угрозой. Что касается саммита, Президент (Петр Порошенко) все равно посетит Брюссель, поскольку кроме комиссии "Украина - НАТО" существуют и другие встречи, на которые Президент уже приглашен", - заявил Пристайко.

Он добавил, что Украина формального приглашения еще не получала, само решение будет приниматься не ранее конца апреля.

"Нас пригласили на саммит, но мы формально не получили еще приглашение, и Сийярто угрожает этим. Мы приглашение еще не получили, а он уже говорит нам, что заблокирует... Решение об этом будет приниматься не раньше конца апреля, а то и позднее", - добавил Пристайко.

Посол допустил, что последние заявления венгерского руководства связаны с предстоящими парламентскими выборами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия заблокирует участие Порошенко в саммите НАТО, если не будет изменен закон об образовании, - Сийярто

"Заявление о том, что будет заблокирован саммит, - это уже реально та красная линия, о которой недавно говорил министр Климкин, что венгерская сторона доходит до красной линии в своих угрозах и своих реакциях... У меня есть ощущение, что конкретный политик, в частности министр Сийярто, сейчас больше беспокоится не столько о своем государстве, сколько о своей карьере, с учетом грядущих выборов", - отметил он.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 8 апреля.

Напомним, Венгрия намерена заблокировать участие Украины в запланированной на апрель встрече министров обороны стран Европейского Союза и проведение комиссии "Украина - НАТО" при участии Президента Петра Порошенко на саммите альянса в июле.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

Источник: https://censor.net.ua/n3056737
 
 
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Нам главное помешать карьере...
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паРашкины ухи и ноги явно торчат из этого продажного мадьярского козла !!
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Плохо ты, брат, мадьяров знаешь. У них и без кремля имперских замашек хватает.
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Главное на их выборы не пустить закарпатских йоббиков, у которых по два паспорта в кармане. Почему до сих пор никто не изымет их. Аваков ау, или это не нарушение действующего законодательства. Ведь наши мадъяры, которые живут в Украине, государственный язык через слово понимают. Если хотите второй Донбасс, то он может прийти.
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Все будет Украина! Ничего не получится у них! Украине будет в НАТО и ЕС. Такова воля народа Украины, а никаких то там политиканов из Венгрии,о которых забудут все через пару месяцев. А Украина была,есть и будет! СЛАВА УКРАИНЕ.
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Похоже Венгры всерьёз взялись за Украину - будуь гнуть до конца.
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В Будапеште проживает до 130 тысяч евреев, но Венгрия не согласовывает размещение там военных с Израилем. В Берегово проживает реально на данный момент тысяч 7 венгров, но Сийярто рассматривает Берегово практически как венгерскую территорию. Тонкий намек для Сийярто: население Венгрии по данным ООН-1980г-10709463,2017г-9779000, 2100г(прогноз)-4322000. И еще один намек: ближайшими родственниками венгров(по крайней мере по языку) являются народности ханты и манси, а в тех местах стольки газу и нефти, что венры просто обязаны вернуть исторические земли ханты-мансийского округа от московского оккупанта.
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Беда мадяр в том, что они, веками живя в окружении романоязычных, германоязычных и славянских народов, не научились находить с ними общий язык - всегда всех воспринимали "в штыки"... Они даже своих братьев по языку - эстонцев и финнов, себе равными не считали... Это, конечно же, хорошо - легче бороться с противником, доказывая своё право на существование силой и непримиримостью, однако это хорошо было, пока венгры были самостоятельны... Когда же они захотели быть частью международного сообщества, их "упрямство" сыграло с ними "злую шутку" - они постоянно скатываются в трясину собственных "хотелок", не считаясь с интересами соседей... И эта "беда" неумолимо начинает превращаться в "вину"... А "вина" эта скоро преградит им дальнейшую дорогу как в ЕС, так и в НАТО... Ведь оттуда за подобные фокусы и "вылететь" можно... Венгрия в НАТО была нужна в качестве "санитарного кордона" с Россией и её "союзниками", одним из которых считалась тогда и Украина. Сейчас всё поменялось... И для НАТО предпочтительнее иметь своим членом Украину, с её военно-экономическим потенциалом, а не "на всю голову шарахнутую" Венгрию... И вот, когда Венгрия очутится в международной изоляции (даже территориально), будет поздно каяться... На "Икарусах", гружённых банками "Глобуса", далеко не уедешь...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявляя о блокировании саммита Украина-НАТО Сийярто беспокоится не о Венгрии, а о своей карьере, - Пристайко
 
 
 
 
 
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