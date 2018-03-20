 На взятке в 165 тыс. грн задержан начальник подразделения "Киевпастранса", - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева на странице в Facebook.

Указанные средства чиновник требовал за принятие мер по возврату принадлежащего коммерческой структуре имущества и выполнение собственных долговых обязательств.

Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины на рабочем месте непосредственно во время перечисления оговоренной суммы средств.

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В настоящее время ему готовятся уведомления о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины, и ходатайство об избрании меры пресечения.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

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