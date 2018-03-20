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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:ВР (21773) выборы (20210) комитет (316) Парубий (1570) Россия (68512)

 Парубий поручил комитету Рады рассмотреть законопроект о признании нелегитимными выборов президента РФ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил комитету по иностранным делам как можно скорее подготовить к рассмотрению на пленарном заседании проект постановления о признании нелегитимными выборы президента РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я прошу комитет подготовить, чтобы в четверг мы могли рассмотреть", - сказал А.Парубий на вечернем заседании украинского парламента во вторник.

Это поручение спикер парламента дал после обращения к нему лидера фракции "Народный фронт" Максима Бурбака.

"Я прошу профильный комитет рассмотреть это важное постановление сегодня, сейчас. Решения парламента очень ждут украинцы, которые являются заложниками режима Путина, которые в аннексированном Крыму не шли на выборы и не голосовали за Путина. Мы должны их поддержать, мы должны как можно быстрее отреагировать и признать эти выборы нелегитимными не только в Крыму, а и во всей России, потому что они прошли с многочисленными нарушениями Конституции и законов Украины, всех международных договоров. Мы не можем тянуть" - сказал М.Бурбак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кроме крымских татар "выборы" президента РФ бойкотировал большой процент русских, - Джемилев

Как ранее сообщалось, народные депутаты из фракции "Народный фронт" в понедельник зарегистрировали в парламенте проект постановления №8153 "О заявлении Верховной Рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица".

Источник: https://censor.net.ua/n3056730
 
 
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"И на Москву, так грозно!..."
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дружина генпрокурора Юрія Луценка Ірина заявила про те, що Україна повинна визнати Путіна
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Как Парубий может что то ко му то указывать если он сам полностью развратил парламент. Голосуют и регистрируются чужими карточками, вторник день раскачки, среда разгрузочный день после раскачки, четверг немного поработаем если найдутся голоса, пятница вообще ужас в лучшем случае пара десятков депутатов соберутся- и после этого руководитель этого сборища может открывать свой черный рот.
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Кто вам виноват, что последние 27 лет только таких и выбираете?
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Ну такой голимой галиматьёй Рада ещё не занималась. Трамп уже путлеру вылизал - или Парубий не в курсе?
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Хватит сидеть на украинских форумах, а то опоздаешь слепить скульптуру из говна перед своим подъездом
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А ты кто - Парубий или Геращенко? А может Ляшко?
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Думал в ВР текст уже давно есть, а нет...
неделю на разработку,
неделю на голосование в первом чтении
неделю на доработку
неделю на второе чтение
неделю на подпись президенту...а там дальше лето, почта не работает
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подивимось хто знов небуде голосувати як з законом про визнання росії агресором
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Эти ваши дешевки не пройдут!
Когда лидер партии в США отстаивает интересы государства, именно в это время и ставиться вопрос на голосование...чисто случайно!
А потом говорящие головы разносят как ветер запах...
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Та ты шо?

А почему это лидер партии вместо того, чтоб пребывать в рабочее время на своём рабочем месте, отстаивает в США очередь к мужскому туалету? Чисто случайно?
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Почему Ваш спонсор, когда в стране война никому не сказав полетел сменив ФИО отдыхал 8 дней на Мальдивах?
Он был уверен, что Путин не нападет?!
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Почему твой спонсор, которая ловила Трампа по туалетам, никому не сказав, полетела на два месяца шарится в США или где там она два месяца каникул провела?

Она была уверена, что хуйло ( ты его фамилиё всегда с большой буквы пишешь, йулькин патриот?) не нападёт?
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Если надо для благого дела Юле зайти в мужской туалет - то так и надо сделать!
А не рассказывать сказки о Путин нападет, а в это время румянить батоны на Мальдивах!
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Если надо для благого дела Юле зайти в мужской туалет - то так и надо сделать!

Это ФЕЕРИЧНО!!!

Вы не против, если я заскриню?
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А ти не в курсі? А якщо я надам посилання на закон ти стулиш пельку?
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Посылання затусуй себе в анус. Ты мне главу или статью дай того "закона"
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http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2268-19
Хоча б Ст.1, та читай закон, кацап, він весь про твою кацапію
З.І.: то що, готовий стулити свого рота?
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Где в той статье четко указано, что раша агрессор？ вы совсем не соображаете с куком, или на зп？
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ЗАКОН УКРАЇНИ Про особливості державної політики із
забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях

у Донецькій та Луганській областях (№7163)
Стаття 7. Російська Федерація як держава-окупант
відповідно до IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та
додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, IV Женевської конвенції про
захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року та Додаткового протоколу до Женевських
конвенцій від 12 серпня 1949 року, що
стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І), від 8
червня 1977 року зобов'язана забезпечити захист прав цивільного населення та
створити необхідні умови для його життєдіяльності.Факт остаточного
виведення та повної відсутності всіх збройних формувань Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях у порядку, визначеному цим Законом,
встановлюється Міністром оборони України та Міністром внутрішніх справ України
шляхом спільного подання Президентові України, який виключно на цій підставі
приймає відповідне рішення.

Стаття 8. Для забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях:
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А бывает оккупация без агресии? Вас всех в школах для альтернативно одарённых обучали или это только ты такой уникальный?

ПыСы. В статье 8 написано збройної агресії Російської Федерації. Слово "агресії" даже подчеркнул, если ты незрячий.
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А это ты у рады спроси бывает или нет, но то, что понятия разные и разные действия должны быть за это ты хоть понимаешь？
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Понятия разные. Действия? Ну как тебе сказать?

Вот иногда бывает агрессия без оккупации, но НИКОГДА не бывает оккупации без агрессии. Даже типа "добровольные" присоединения, как аншлюс Австрии, это всё равно формально оккупация посредством агрессии соседнего государства.

А действия там прописаны тоже. Статьи приводить? Или ты сам почитаешь данный закон?
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Ты запутался.
Агрессия подразумевает активные контрмеры в виде вооруженных действий по освобождению территорий.
Оккупация подразумевает тот онанизм, которым занимается пэтя. Так понятно？
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Если ты не заметил, то активные контрмеры позволили окуклить агрессию россосии на территории шести с половиной районов лугандо-домбабве. Никакие новоотсосиина 8 областей не срослись. Это я просто напоминаю, если ты забыл.
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Алеееее, митька, каким законом？и статью сразу скажи, шоб два раза не бегать
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Обратите внимание, митяй кук, патриот, который от жыты по новому со всей семьей валит за кордон морозится не отвечая на простой вопрос.
митька, какой закон？и какая статья？
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Влаштують срач і нічого з цього не вийде.
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Точно.будет как с разрывом дип. отношений или с визовым режимом.Понты.
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весь мир признает,а ВР Украины не признает?
наши рехформаторы выбирают как всегда свой особый путь,иногда не поддающийся логике.
многие страны не признали выборы в Крыму-так и вы не признавайте и играйте на этом факте,привлекайте внимание всего мирового сообщества к сему неправомерному действию-и правота вся на нашей стороне.
но нашим полоумным хочется пописять стоя против ветра-ну ведь обмочитесь же,только и всего. какой смысл демонстрировать свою недальновидность на весь мир и всеобщее осмеяние?
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Зараз ольгінські гілку засеруть...
А постановка питання цілком доречна.
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А пэтька не заругает за такую самодеятельность？
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Ох и суровый мужик это пагубий Парубий поручил комитету Рады рассмотреть законопроект о признании нелегитимными выборов президента РФ - Цензор.НЕТ 1122чего только стоят слова ,голёсюемо тварисьтво ,змём зелёние кнопки патриёти ....
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Мысль правильная,но без поддержки мирового сообщества,беззубая. Зная это,расчитано на личный пиар. Кацапы даже не обидятся.
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а как вам его талант с пятого -седьмого раза проталкивать нужные законы?-при том,что согласно закону,голосование проводится один раз. Парубій доручив комітету Ради розглянути законопроект про визнання нелегітимними виборів президента РФ - Цензор.НЕТ 3958
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Ну так он потом на суде справку предоставит из психушки и скажет ,я-ни я и хата не моя ... Парубій доручив комітету Ради розглянути законопроект про визнання нелегітимними виборів президента РФ - Цензор.НЕТ 5016
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И не забыть бы это внести в Конституцию Украины Парубий поручил комитету Рады рассмотреть законопроект о признании нелегитимными выборов президента РФ - Цензор.НЕТ 8177само-собой,соблюдая всю процедуру ... Парубий поручил комитету Рады рассмотреть законопроект о признании нелегитимными выборов президента РФ - Цензор.НЕТ 8177
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Парубий поручил комитету Рады рассмотреть законопроект о признании нелегитимными выборов президента РФ - Цензор.НЕТ 5488Infomaniac‏ @DiasiumЧитатиЧитати @DiasiumБільше
В Раде весело. Вопрос от Парубия, Воля народа, вы же просили поставить законопроект на голосование, почему же сами за него не проголосовали? Голос вдалеке - потому-что долбоебы.
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Так если признают, то придется и отношения разрывать, игнорить по всякому. пэтька не одобрит
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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил комитету по иностранным делам как можно скорее подготовить к рассмотрению на пленарном заседании проект постановления о признании нелегитимными выборы президента РФ.Источник: https://censor.net.ua/n3056730

Инаугурация хло , скорее всего, состоится 7 мая

до 7 мая 2018 хло старый ЛЕГИТИ́МНЫЙ
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Чем бы бездельники не тешились... Лишь бы патриотично выглядело...
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популизм. потом скажут, что непризнание пу сделает диалог невозможным
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Трамп провел телефонный разговор с Путиным - СМИ
Источник в Белом доме сообщил телеканалу NBC News, что сегодня утром состоялся телефонный разговор лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
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Вот как "не вызнаем" - узнают, что по чём!...
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Показово буде , коли БПП і НФ , разом з опоблоком , провалять цей закон !
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*Алё...гараж?*..

..
. ....
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интересно а юля будет в этот день в парламенте или опять заграницу поедет!
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Владислав‏ @vladislav_frei

Свинособачий фараон Ихтамнет II. В простонародье - Хуйломон первый: Парубий поручил комитету Рады рассмотреть законопроект о признании нелегитимными выборов президента РФ - Цензор.НЕТ 9338
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Походу, вы провели "выборы" на нашей территории и вашего Пыню, возможно, признают нелегетимным презиком. Надеюсь, дальше будет разрыв дипотношений.
Насчёт кокса - не стоит беспокоиться, его подменили полицейские ещё в Аргентине. И ваш МИД полгода упарывался простой мукой.
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Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поздравил российского коллегу Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства.
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Та розірвіть вже дипломатичні відносини,козли,і не морочте яйця!
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Та щаззззз. 4 года не разрывали, а раз и все😀😀😀
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4 года не разрывали, а тут раз и все..?!

Ну , не можна ж так раптово ! Парубий поручил комитету Рады рассмотреть законопроект о признании нелегитимными выборов президента РФ - Цензор.НЕТ 6413
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Перевод с дипломатического: На уровне закона Путина в Украине хотят признать не президентом, а просто каким то Хуйлом.
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Поздравление Хуйла от народа Украины: http://defence-line.org/2018/03/pozdravleniya-v-v-putina-ot-ukraincev/ "Ти, президент, чорт мокшанський, i проклятого чорта син і брат, самого Люцеферя секретарь. Якiй ты в чорта президент, лицар і говнокомандувач, коли голою сракою ежака не вбъешь?! Чорт ти, висрана твоя морда. Пітух ти навозний, Гамбурзький і Якутський! Hе будешь ты, сукiн син, синiв україннських пiд собой мати, твойого вiйска мы не боїмося, землею i водою будем биться з тобою, враже ти розпроклятий сину! Распроно*об твою мать! Вавилоньский ты жихась, Макэдоньский колесник, Iерусалимський бравирник, Александрiйський козолуп, Великого і Малого Египта свинарь, Армянська злодиюка, Татарський сагайдак, Сирійський кат, випердок хімічний, у всего свiту i пiдсвiту блазень, самого гаспида онук, а нашего х*я крюк. Свиняча ти морда, кобыляча срака, рiзницька собака, нехрещений лоб, ну и мать твою й*б. От так тобi Українці видказали, плюгавче. Не будешь ти i свиней христiанських пасти і собак до смерті паплюжити. Теперь кончаємо, бо числа не знаємо i календаря не маемо, мiсяц у небi, год у книзі, а день такий у нас, який i у вас, за це поцилуй в сраку нас!.."
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Хм, если Путина не признать, то и ругать его не интересно.
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Красавчик Парубий, было бы здорово если бы проголосовали, но сомневаюсь что хватит смелости у депутатов. Парубій доручив комітету Ради розглянути законопроект про визнання нелегітимними виборів президента РФ - Цензор.НЕТ 7663

Лолита Порошенко будет явно против
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Кто такой "порубий", чтоб давать поручения таким же как он, списочным депутатам?...
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"Це доручення спікер парламенту дав після звернення до нього лідера фракції "Народний фронт" Максима Бурбака"
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Представитель Порошенко уже заявила что этого делать нельзя.
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а что это за красавица - неужели снегурочка?
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Няўжо ізноў "спалохаюцца"?... Гэта сёння вельмі важнае рашэнне. І абаставіны ў Сьвеце спрыяльныя. Гэтае рашэнне дае велічэзнае поле для манеўра!

Гэта дазволіць узмацніць украінскую дыпляматыю ў Эропе, і перахапіць ініцыятыву.

Як прыклад, гэта дасьць дадатковыя магчымасьці ў сённяшніх абставінах да збліжэння з Брытаніяй - дыпляматы ведаюць. Гэты крок пакажа ўсяму Сьвету прыклад. ПРЭЦЫДЭНТ.
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