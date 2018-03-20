 Парубий поручил комитету Рады рассмотреть законопроект о признании нелегитимными выборов президента РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я прошу комитет подготовить, чтобы в четверг мы могли рассмотреть", - сказал А.Парубий на вечернем заседании украинского парламента во вторник.

Это поручение спикер парламента дал после обращения к нему лидера фракции "Народный фронт" Максима Бурбака.

"Я прошу профильный комитет рассмотреть это важное постановление сегодня, сейчас. Решения парламента очень ждут украинцы, которые являются заложниками режима Путина, которые в аннексированном Крыму не шли на выборы и не голосовали за Путина. Мы должны их поддержать, мы должны как можно быстрее отреагировать и признать эти выборы нелегитимными не только в Крыму, а и во всей России, потому что они прошли с многочисленными нарушениями Конституции и законов Украины, всех международных договоров. Мы не можем тянуть" - сказал М.Бурбак.

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Как ранее сообщалось, народные депутаты из фракции "Народный фронт" в понедельник зарегистрировали в парламенте проект постановления №8153 "О заявлении Верховной Рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица".