 Парубий поручил комитету Рады рассмотреть законопроект о признании нелегитимными выборов президента РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я прошу комитет подготовить, чтобы в четверг мы могли рассмотреть", - сказал А.Парубий на вечернем заседании украинского парламента во вторник.
Это поручение спикер парламента дал после обращения к нему лидера фракции "Народный фронт" Максима Бурбака.
"Я прошу профильный комитет рассмотреть это важное постановление сегодня, сейчас. Решения парламента очень ждут украинцы, которые являются заложниками режима Путина, которые в аннексированном Крыму не шли на выборы и не голосовали за Путина. Мы должны их поддержать, мы должны как можно быстрее отреагировать и признать эти выборы нелегитимными не только в Крыму, а и во всей России, потому что они прошли с многочисленными нарушениями Конституции и законов Украины, всех международных договоров. Мы не можем тянуть" - сказал М.Бурбак.
Как ранее сообщалось, народные депутаты из фракции "Народный фронт" в понедельник зарегистрировали в парламенте проект постановления №8153 "О заявлении Верховной Рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица".
неделю на разработку,
неделю на голосование в первом чтении
неделю на доработку
неделю на второе чтение
неделю на подпись президенту...а там дальше лето, почта не работает
Когда лидер партии в США отстаивает интересы государства, именно в это время и ставиться вопрос на голосование...чисто случайно!
А потом говорящие головы разносят как ветер запах...
А почему это лидер партии вместо того, чтоб пребывать в рабочее время на своём рабочем месте, отстаивает в США очередь к мужскому туалету? Чисто случайно?
Он был уверен, что Путин не нападет?!
Она была уверена, что хуйло ( ты его фамилиё всегда с большой буквы пишешь, йулькин патриот?) не нападёт?
А не рассказывать сказки о Путин нападет, а в это время румянить батоны на Мальдивах!
Это ФЕЕРИЧНО!!!
Вы не против, если я заскриню?
Хоча б Ст.1, та читай закон, кацап, він весь про твою кацапію
З.І.: то що, готовий стулити свого рота?
забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях
у Донецькій та Луганській областях (№7163)
Стаття 7. Російська Федерація як держава-окупант
відповідно до IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та
додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, IV Женевської конвенції про
захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року та Додаткового протоколу до Женевських
конвенцій від 12 серпня 1949 року, що
стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І), від 8
червня 1977 року зобов'язана забезпечити захист прав цивільного населення та
створити необхідні умови для його життєдіяльності.Факт остаточного
виведення та повної відсутності всіх збройних формувань Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях у порядку, визначеному цим Законом,
встановлюється Міністром оборони України та Міністром внутрішніх справ України
шляхом спільного подання Президентові України, який виключно на цій підставі
приймає відповідне рішення.
Стаття 8. Для забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях:
ПыСы. В статье 8 написано збройної агресії Російської Федерації. Слово "агресії" даже подчеркнул, если ты незрячий.
Вот иногда бывает агрессия без оккупации, но НИКОГДА не бывает оккупации без агрессии. Даже типа "добровольные" присоединения, как аншлюс Австрии, это всё равно формально оккупация посредством агрессии соседнего государства.
А действия там прописаны тоже. Статьи приводить? Или ты сам почитаешь данный закон?
Агрессия подразумевает активные контрмеры в виде вооруженных действий по освобождению территорий.
Оккупация подразумевает тот онанизм, которым занимается пэтя. Так понятно？
митька, какой закон？и какая статья？
наши рехформаторы выбирают как всегда свой особый путь,иногда не поддающийся логике.
многие страны не признали выборы в Крыму-так и вы не признавайте и играйте на этом факте,привлекайте внимание всего мирового сообщества к сему неправомерному действию-и правота вся на нашей стороне.
но нашим полоумным хочется пописять стоя против ветра-ну ведь обмочитесь же,только и всего. какой смысл демонстрировать свою недальновидность на весь мир и всеобщее осмеяние?
А постановка питання цілком доречна.
В Раде весело. Вопрос от Парубия, Воля народа, вы же просили поставить законопроект на голосование, почему же сами за него не проголосовали? Голос вдалеке - потому-что долбоебы.
Инаугурация хло , скорее всего, состоится 7 мая
до 7 мая 2018 хло старый ЛЕГИТИ́МНЫЙ
Источник в Белом доме сообщил телеканалу NBC News, что сегодня утром состоялся телефонный разговор лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
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Свинособачий фараон Ихтамнет II. В простонародье - Хуйломон первый:
Насчёт кокса - не стоит беспокоиться, его подменили полицейские ещё в Аргентине. И ваш МИД полгода упарывался простой мукой.
Ну , не можна ж так раптово !
Лолита Порошенко будет явно против
Гэта дазволіць узмацніць украінскую дыпляматыю ў Эропе, і перахапіць ініцыятыву.
Як прыклад, гэта дасьць дадатковыя магчымасьці ў сённяшніх абставінах да збліжэння з Брытаніяй - дыпляматы ведаюць. Гэты крок пакажа ўсяму Сьвету прыклад. ПРЭЦЫДЭНТ.