 Налоговой милицией и ГПУ изъяты продукты стоимостью около 1,5 млн грн, которые пытались перевезти на неподконтрольные территории

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.358 и ч.3 ст. 209 УК Украины был установлен ряд фиктивных компаний, специально созданных для прикрытия незаконной деятельности. Через эти компании в Китай якобы экспортировали товары по заниженным ценам. На самом деле после вывоза из Украины товары перегружались на территории РФ и доставлялись на временно неподконтрольные территории.
То есть, товар к месту назначения, которое было указано в документах, не прибывал, а организаторы канала не возвращали валютную выручку и получали неконтролируемые прибыли.
От имени одного из таких предприятий на таможенный пост Харьковской таможни была подана декларация для оформления очередного груза в режиме экспорт в Китайскую народную республику.
По результатам осмотра, проведенного в автомобиле, которым перевозились товары, обнаружены и . Обнаруженные ТМЦ переданы на ответственное хранение.
Продолжаются следственные действия.
перебирай варианты...
4 год АТО или войны, кто как называет..
Вы посмотрите на обьемы!
Это взять по-Порошенковски границу на замок?
Это стена плача-Яценюка?
А цену такую установили что бы народ не ныл, что бы хоть что-то было лучше чем в Украине.
На любой вопрос ватники отвечают - зато у нас коммуналка дешевле!
Очень странно, что ты кому-то пытаешься втереть, что ворованное вообще что-то стоит )))
Брал границу на замок!
ГПУ
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где МВД?
где СБУ?
Скоро Муженко с Госохраной будет разоблачать всех! Он и так уже за Саакашвили бегал вместо пограничников..
именно "Рошен" и возит ?
дятел, туда даже Айфоны возят на продажу,
но это не значит, что их туда Эпл возит или Трамп.
пока забрали водичку
Наши гроши про снабжение апалченцов укр колбасой через
логистические центры, которые построил жебривский
Весь центрвеличиной как рынок стоит пустой - работает всего 1 киоск,
где типа есть продукты для местных укр жителей.
Показали интервью с ентой местной - сказала,
что хлеб там купить нельзя, продукты просрочены, овощи мерзлые - пустота...-
ездят за продуктами в соседний город.
ЗАТО, идет торговля ОПТОМ
по звонку с денеэра приезжает фура с 1 тонной масла,
приезжает из данецка маршрутка с 5-10 чел пассажиров,,
каждый по закону жебривского может взяь себе 150 кг ентого масла на 20 000 грн,
ящики оптом загрузили в маршрутку и она поехала обратно в данецк.
И енто каждый день, десятки тонн.
Весь ентот укр типа гос логистический центр имени жебривского отдан коммерческой местной фирме, которая и ганяет укр продукты в данецк.
Разница в цене на продукты - 100% - в 2 раза.
Зарабатывает народные республики на укр-лохах.
Апалченцы должны хорошо питаються, иначе оные воевать не согласны.
да и бюджет маладых республик зарабатывает на ентих поставках укр продуктов по цене в 2 раза ниже данецких 100% прибыли.
А вы киевские лохи платите за коммуналку ахметову-порошенку по роттердамам плюсам,
бабло ипойдет на премии апалченцам -
чем больше убили укр добровольцев,
тем выше зарплата и премия.