 Налоговой милицией и ГПУ изъяты продукты стоимостью около 1,5 млн грн, которые пытались перевезти на неподконтрольные территории

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.











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В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.358 и ч.3 ст. 209 УК Украины был установлен ряд фиктивных компаний, специально созданных для прикрытия незаконной деятельности. Через эти компании в Китай якобы экспортировали товары по заниженным ценам. На самом деле после вывоза из Украины товары перегружались на территории РФ и доставлялись на временно неподконтрольные территории.

То есть, товар к месту назначения, которое было указано в документах, не прибывал, а организаторы канала не возвращали валютную выручку и получали неконтролируемые прибыли.

От имени одного из таких предприятий на таможенный пост Харьковской таможни была подана декларация для оформления очередного груза в режиме экспорт в Китайскую народную республику.

По результатам осмотра, проведенного в автомобиле, которым перевозились товары, обнаружены и . Обнаруженные ТМЦ переданы на ответственное хранение.

Продолжаются следственные действия.