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Все про:налоговая (743) Сумы (547) ГФС (2493)

 Налоговой милицией и ГПУ изъяты продукты стоимостью около 1,5 млн грн, которые пытались перевезти на неподконтрольные территории

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины ликвидировали канал незаконной поставки продуктов питания на временно неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.


Налоговой милицией и ГПУ изъяты продукты стоимостью около 1,5 млн грн, которые пытались перевезти на неподконтрольные территории 01
Налоговой милицией и ГПУ изъяты продукты стоимостью около 1,5 млн грн, которые пытались перевезти на неподконтрольные территории 02
Налоговой милицией и ГПУ изъяты продукты стоимостью около 1,5 млн грн, которые пытались перевезти на неподконтрольные территории 03
Налоговой милицией и ГПУ изъяты продукты стоимостью около 1,5 млн грн, которые пытались перевезти на неподконтрольные территории 04

Читайте: Налоговой милицией совместно с ГПУ ликвидирован канал незаконной поставки товаров на оккупированные территории. ФОТОрепортаж

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч.3 ст.358 и ч.3 ст. 209 УК Украины был установлен ряд фиктивных компаний, специально созданных для прикрытия незаконной деятельности. Через эти компании в Китай якобы экспортировали товары по заниженным ценам. На самом деле после вывоза из Украины товары перегружались на территории РФ и доставлялись на временно неподконтрольные территории.

То есть, товар к месту назначения, которое было указано в документах, не прибывал, а организаторы канала не возвращали валютную выручку и получали неконтролируемые прибыли.

От имени одного из таких предприятий на таможенный пост Харьковской таможни была подана декларация для оформления очередного груза в режиме экспорт в Китайскую народную республику.

По результатам осмотра, проведенного в автомобиле, которым перевозились товары, обнаружены и . Обнаруженные ТМЦ переданы на ответственное хранение.

Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3056725
 
 
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Не забашляли, кому треба. Ось вам і наука.
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у тебя же есть мозги?
перебирай варианты...
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А як же воплі 14-року про нібудім карміть бендер?
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4 год!!!
4 год АТО или войны, кто как называет..
Вы посмотрите на обьемы!
Это взять по-Порошенковски границу на замок?
Это стена плача-Яценюка?
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Очень странно,что в лугандонии газ и электричество стоят в десять раз меньше,чем в Украине....
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И газ и электричество туда идет из педерации.
А цену такую установили что бы народ не ныл, что бы хоть что-то было лучше чем в Украине.
На любой вопрос ватники отвечают - зато у нас коммуналка дешевле!
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Очень странно,что в лугандонии газ и электричество стоят в десять раз меньше,чем в Украине....

Очень странно, что ты кому-то пытаешься втереть, что ворованное вообще что-то стоит )))
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Тююю,если мне предложат платить за газ и электрику в десять раз меньше ,последнее,чем я поинтересуюсь,это тем,кто у кого этот газ и свет украл ... Налоговой милицией и ГПУ изъяты продукты стоимостью около 1,5 млн грн, которые пытались перевезти на неподконтрольные территории - Цензор.НЕТ 6067
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Вот для чего Порошенко перед Катаром летал на передок...
Брал границу на замок!
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и канхветы сваи втюхнул лугандонцам
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Не только территория лугандона неподконтрольна Украине но и линия соприкосновения с лугандоном тоже неподконтрольна Украине , получается . ...
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Налоговая
ГПУ
-
где МВД?
где СБУ?

Скоро Муженко с Госохраной будет разоблачать всех! Он и так уже за Саакашвили бегал вместо пограничников..
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На фотках - ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ??? Интересно, долго ли дыровцы на них прожили бы... Хоть бы "мивины" ящик сфотали...
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Про остальные продукты питания речи не идёт. У них зелёнапя улица, также как и продукции "рошен".
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кто конкретно возит туда продукцию рошен ?

именно "Рошен" и возит ?

дятел, туда даже Айфоны возят на продажу,
но это не значит, что их туда Эпл возит или Трамп.
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так продукты питания трогать нельзя!
пока забрали водичку
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Показали вчера по 1+1 в передаче
Наши гроши про снабжение апалченцов укр колбасой через
логистические центры, которые построил жебривский

Весь центрвеличиной как рынок стоит пустой - работает всего 1 киоск,
где типа есть продукты для местных укр жителей.
Показали интервью с ентой местной - сказала,
что хлеб там купить нельзя, продукты просрочены, овощи мерзлые - пустота...-
ездят за продуктами в соседний город.

ЗАТО, идет торговля ОПТОМ
по звонку с денеэра приезжает фура с 1 тонной масла,

приезжает из данецка маршрутка с 5-10 чел пассажиров,,
каждый по закону жебривского может взяь себе 150 кг ентого масла на 20 000 грн,
ящики оптом загрузили в маршрутку и она поехала обратно в данецк.
И енто каждый день, десятки тонн.

Весь ентот укр типа гос логистический центр имени жебривского отдан коммерческой местной фирме, которая и ганяет укр продукты в данецк.

Разница в цене на продукты - 100% - в 2 раза.

Зарабатывает народные республики на укр-лохах.
Апалченцы должны хорошо питаються, иначе оные воевать не согласны.
да и бюджет маладых республик зарабатывает на ентих поставках укр продуктов по цене в 2 раза ниже данецких 100% прибыли.
А вы киевские лохи платите за коммуналку ахметову-порошенку по роттердамам плюсам,
бабло ипойдет на премии апалченцам -
чем больше убили укр добровольцев,
тем выше зарплата и премия.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговой милицией и ГПУ изъяты продукты стоимостью около 1,5 млн грн, которые пытались перевезти на неподконтрольные территории
 
 
 
 
 
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