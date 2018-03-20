EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  5053  34
Все про:Венгрия (576) Закарпатье (1312) МИД (4458) Беца (201)

 Размещение военных на Закарпатье является внутренним делом Украины, - Беца

Базирование военных на собственной территории является суверенным делом Украины

Об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца в ответ на заявление Венгрии относительно украинского батальона в Берегово, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос о миссии ОБСЕ на Закарпатье не поднимался, - Климкин о встрече с венгерским коллегой

"В любом случае размещение тех или иных батальонов украинских военных на территории суверенного государства - это личное дело этого суверенного государства и суверенное право этого государства", - подчеркнула Беца.

"И конечно, нас беспокоят провокации, которые возникают сегодня часто на территории Закарпатья, и они участились почти с каждой неделей, чего никогда не было почти за 26 лет раньше, поэтому, конечно, это вызывает беспокойство, и это исключительно из соображений безопасности и с целью избежания каких-либо провокаций. Но такие заявления венгерской стороны, они, бесспорно, играют на руку России", - сказала представитель МИД.

Также читайте: Венгрия заблокирует участие Порошенко в саммите НАТО, если не будет изменен закон об образовании, - Сийярто

Напоминаем, 19 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался против размещения в Берегово на Закарпатье батальона украинских военных численностью до тысячи солдат.

Источник: https://censor.net.ua/n3056722
 
 
VEhrdlVXdGtRekV3V1dKUmMwTTRkakJLZWxGdFRrTlZaazVEVXpCTVdGRjJaRU42TUZsRVVYVk9SMUJtVGtOWU1FeEVVWFYwUTNjd1dVUlJkamxEZHpCWlRGSnFUa014
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Марьяна новости для Цензора пишет?
Пускай войска на Закарпатье стоят, уж точно лучше, чем в Козине.
 показать весь комментарий
 
 
мадяри мають якысь види на цы землы тому й хвилюються
 показать весь комментарий
 
 
говнеды уже проводят у границы мневры. Сиярто с ёбиками наблюдают с трибун. Население венгрии хлопает в ладоши. В США пока недоумевают.
 показать весь комментарий
 
 
сейчас не 39-й и не 14-й... пускай попробуют, будут драпать аж до Австрии....
 показать весь комментарий
 
 
Австрійці недолюблюють мадярів, так, що Австрія їм не доможе. Нехай повертаються на свої історичні землі за Урал, тим-більше їх туди весь час тягнуть "свящєнниє, духовниє скрєпи"...
 показать весь комментарий
 
 
там такая коннитса - каждый второй капитан Тенкиш. Я уже про речпехов не говорю - только из-за них Венгрию и приняли в НАТО.
 показать весь комментарий
 
 
А героїчна (реально) 128 в Мукачеві не хвилює угорців?
 показать весь комментарий
 
 
Говорят угорцы, что хотят познакомится с деятельностью 44 арт бригады Размещение военных на Закарпатье является внутренним делом Украины, - Беца - Цензор.НЕТ 8026
Насыпали кацапским фашистам, насыпят и угорским
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не буду комментировать ,бо ещё сбудется не дай Бог...
 показать весь комментарий
 
 
давно по йоббіку не отримували говнеди
чогось пригадалось зі Швейка:
- Оставить тебя одного? - удивился Водичка. - Плохо, брат, ты мадьяров знаешь, сколько раз я тебе говорил! С ними мы должны ухо держать востро. Я его ка-ак хрясну...
 показать весь комментарий
 
 
Мадяри, а може вже пора, додому, до Уралу?
Размещение военных на Закарпатье является внутренним делом Украины, - Беца - Цензор.НЕТ 3195
 показать весь комментарий
 
 
Чуваші - тюркомовний народ. Лінгвістично найближчі до йоддиків - це алєнєводи ханти і мансі.
До речі, башкіри колись користувалися угрофінською мовою, потім стали тюркомовними. І волзькі татари не вважають їх мишебратьями.
 показать весь комментарий
 
 
Ай да кыцюня ,, прямо в точку ! Молодец Марьяна ! Золотые слова ..!!

Это НАШЕ дело , понял ты ,, дебиляра конченная ( сиярто ) .!! И не пхай свой сопливый носяру не в свои дела . ! Размещение военных на Закарпатье является внутренним делом Украины, - Беца - Цензор.НЕТ 2910 ..! На территории Украины , её войска будут размещаться там где захотят . !
 показать весь комментарий
 
 
Не мадьярського ума справа,це якщо виражатись цензурно...
 показать весь комментарий
 
 
В Крыму уже было до.уя ..... и ? Помогло ? Качество и количество разные понятия. А качество нашей армии Ширлан показал...
 показать весь комментарий
 
Мадьяры получили адекватный ответ ..По щекам веником
 показать весь комментарий
 
 
одной тысячи многовато будэ...рота азова справыться
 показать весь комментарий
 
 
скоро будуть нам вказувати з чим в клозет ходити, дожилися, у власный державі уже не можемо власними військовими формуваннями розпоряджатись
 показать весь комментарий
 
 
Говорят мадьяры шли с Урала столетие.
Через Киев случайно не проходили?
И построили такую архетиктуру,коттрая присутствует
во всем Мире.
ИзТОРЫя такая туфта.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазмещение военных на Закарпатье является внутренним делом Украины, - Беца
 
 
 
 
 
 вверх