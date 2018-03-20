 Размещение военных на Закарпатье является внутренним делом Украины, - Беца

Об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца в ответ на заявление Венгрии относительно украинского батальона в Берегово, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН

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"В любом случае размещение тех или иных батальонов украинских военных на территории суверенного государства - это личное дело этого суверенного государства и суверенное право этого государства", - подчеркнула Беца.

"И конечно, нас беспокоят провокации, которые возникают сегодня часто на территории Закарпатья, и они участились почти с каждой неделей, чего никогда не было почти за 26 лет раньше, поэтому, конечно, это вызывает беспокойство, и это исключительно из соображений безопасности и с целью избежания каких-либо провокаций. Но такие заявления венгерской стороны, они, бесспорно, играют на руку России", - сказала представитель МИД.

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Напоминаем, 19 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался против размещения в Берегово на Закарпатье батальона украинских военных численностью до тысячи солдат.