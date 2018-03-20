 Размещение военных на Закарпатье является внутренним делом Украины, - Беца

Об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца в ответ на заявление Венгрии относительно украинского батальона в Берегово, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН
"В любом случае размещение тех или иных батальонов украинских военных на территории суверенного государства - это личное дело этого суверенного государства и суверенное право этого государства", - подчеркнула Беца.
"И конечно, нас беспокоят провокации, которые возникают сегодня часто на территории Закарпатья, и они участились почти с каждой неделей, чего никогда не было почти за 26 лет раньше, поэтому, конечно, это вызывает беспокойство, и это исключительно из соображений безопасности и с целью избежания каких-либо провокаций. Но такие заявления венгерской стороны, они, бесспорно, играют на руку России", - сказала представитель МИД.
Напоминаем, 19 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался против размещения в Берегово на Закарпатье батальона украинских военных численностью до тысячи солдат.
Пускай войска на Закарпатье стоят, уж точно лучше, чем в Козине.
це - 5!
Насыпали кацапским фашистам, насыпят и угорским
чогось пригадалось зі Швейка:
- Оставить тебя одного? - удивился Водичка. - Плохо, брат, ты мадьяров знаешь, сколько раз я тебе говорил! С ними мы должны ухо держать востро. Я его ка-ак хрясну...
До речі, башкіри колись користувалися угрофінською мовою, потім стали тюркомовними. І волзькі татари не вважають їх мишебратьями.
Это НАШЕ дело , понял ты ,, дебиляра конченная ( сиярто ) .!! И не пхай свой сопливый носяру не в свои дела . ! ..! На территории Украины , её войска будут размещаться там где захотят . !
Через Киев случайно не проходили?
И построили такую архетиктуру,коттрая присутствует
во всем Мире.
ИзТОРЫя такая туфта.