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 Политика Украины
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Все про:ВР (21773) запрет (1219) оружие (3387) охрана (556) Савченко (2613) УГО (103)

 Рада запретила допуск людей с оружием в органы власти, находящиеся под госохраной

Верховная Рада приняла за основу и в целом изменения в законодательство, которыми запрещается прохождение с оружием, взрывчаткой и другими запрещенными предметами в здания органов власти, которые находятся под государственной охраной.

Соответствующий проект закона №8155 о внесении изменений в закон о государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц в первом чтении и в целом поддержали 263 народных депутата, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: В Раде усилены меры безопасности: сотрудники УГО со спецтехникой и собаками проверяют все помещения. ФОТО

Согласно тексту законопроекта, в здания, где работают Верховная Рада, президент Украины, Кабинет министров, а также другие органы государственной власти, в отношении которых осуществляется государственная охрана, не будут допускаться лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме людей, которые осуществляют государственную охрану соответствующего здания), а также лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты вчера ходили перепуганные под стеной. Я говорю: Надя, если ты что-то будешь бросать, хоть предупреждай, - Парасюк об оружии в сумочке Савченко. ВИДЕО

Законопроект предусматривает также, что военнослужащие Управления государственной охраны Украины при осуществлении госохраны будут иметь право не допускать в вышеуказанные здания лиц, которые имеют при себе запрещенные предметы.

Закон вступит в силу со дня его публикации.

Напомним, 15 марта нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады. По информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". Комментируя данную информацию Савченко заявила: "Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов".

Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Источник: https://censor.net.ua/n3056720
 
 
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Хм. Быстро, однако (с) А с антикоррупционным судом как-то подзастряли...
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Застряли навіть із відміною поховання через слідчого суддю.
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неправельный бутерброт!!!! надо бы наоборот-раздать всем по пулемёту!!! можно и гранат подкинуть для "безопасности")))))
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Как быстро приняли закон, а что там с отменой неприкосновенности ?
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Её нельзя отменять. Это традиционный аттрибут любых выборов президента и в Раду.
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Против миномётов не катит, а если депутатов из "Градов" накроют ?
Надо нафиг Киев отселять, что бы избранники не очковали!
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Главам комитетов, замам логопеда, и главам фракций надо бы разрешить! А то чем они от Савченко отбиваться будут?
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починається кіпіш - вони цеглини кладуть .. Рада запретила допуск людей с оружием в органы власти, находящиеся под госохраной - Цензор.НЕТ 854 - он нехай ними і відбиваються ..))
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интересно, кокс можно? а если кто "новичек" подкинет? хотя его конечно никто не покинет - все свои же. если бы Х#йлу не нравились бы "наши" депутаты, они уже бы давно откинулись с сердечным приступом. и судя по тому, как они "работают" - все это прекрасно понимают и всех это устраивает, кроме, конечно, народа Украины.
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так депутат лицо неприкосновенное)))) снимайте неприкосновенность с депутатов)))
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Максимку на правительственную ложу надо установить, и Надюху сделать Анькой пулиметчицей.
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Більшість депутатів мають зброю - вони взагалі , до ВР , перестануть ходити ?
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Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем для катів.

Леся Українка
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Леся - огенд крімля, будкошатунка і зрадофілка.
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На цей випадок є історичний факт із життя ВРУ.
Наприкінці лютого 2014 р., коли уся бєркутня, УДОшники, СБУшники, вевешники, як щурі позабивалися в нори, Верховну Раду прибули охороняти від хуліганського штурму хлопці із 8-ї афганської сотні Майдану. Ті, що тепер "бамжі" і "зрадофіли".
Це до того, що якоїсь суспільно значимої сили цей закон не має.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада запретила допуск людей с оружием в органы власти, находящиеся под госохраной
 
 
 
 
 
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