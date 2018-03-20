 Рада запретила допуск людей с оружием в органы власти, находящиеся под госохраной

Соответствующий проект закона №8155 о внесении изменений в закон о государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц в первом чтении и в целом поддержали 263 народных депутата, сообщает Цензор.НЕТ.

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Согласно тексту законопроекта, в здания, где работают Верховная Рада, президент Украины, Кабинет министров, а также другие органы государственной власти, в отношении которых осуществляется государственная охрана, не будут допускаться лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме людей, которые осуществляют государственную охрану соответствующего здания), а также лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами.

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Законопроект предусматривает также, что военнослужащие Управления государственной охраны Украины при осуществлении госохраны будут иметь право не допускать в вышеуказанные здания лиц, которые имеют при себе запрещенные предметы.

Закон вступит в силу со дня его публикации.

Напомним, 15 марта нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады. По информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". Комментируя данную информацию Савченко заявила: "Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов".

Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".