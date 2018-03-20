 Рада запретила допуск людей с оружием в органы власти, находящиеся под госохраной

Соответствующий проект закона №8155 о внесении изменений в закон о государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц в первом чтении и в целом поддержали 263 народных депутата, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно тексту законопроекта, в здания, где работают Верховная Рада, президент Украины, Кабинет министров, а также другие органы государственной власти, в отношении которых осуществляется государственная охрана, не будут допускаться лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме людей, которые осуществляют государственную охрану соответствующего здания), а также лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами.
Законопроект предусматривает также, что военнослужащие Управления государственной охраны Украины при осуществлении госохраны будут иметь право не допускать в вышеуказанные здания лиц, которые имеют при себе запрещенные предметы.
Закон вступит в силу со дня его публикации.
Напомним, 15 марта нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады. По информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". Комментируя данную информацию Савченко заявила: "Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов".
Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".
Надо нафиг Киев отселять, что бы избранники не очковали!
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем для катів.
Леся Українка
Наприкінці лютого 2014 р., коли уся бєркутня, УДОшники, СБУшники, вевешники, як щурі позабивалися в нори, Верховну Раду прибули охороняти від хуліганського штурму хлопці із 8-ї афганської сотні Майдану. Ті, що тепер "бамжі" і "зрадофіли".
Це до того, що якоїсь суспільно значимої сили цей закон не має.