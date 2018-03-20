 В России людей превращают в злобных дебилов. Американцы добрее нас, - Макаревич

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом музыкант написал на своей странице в Facebook.

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"Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное", - написал Макаревич.

Исполнитель ответил одному из комментаторов его поста, что иногда ему кажется, будто в России "открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов". Он добавил, что для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо для начала спилить Останкинскую телебашню.





