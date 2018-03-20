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 Общество, За рубежом
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Все про:Макаревич (79) Россия (68512) США (13427)

 В России людей превращают в злобных дебилов. Американцы добрее нас, - Макаревич

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о поездке в США. Он заявил, что американцы спокойнее, веселее и добрее россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом музыкант написал на своей странице в Facebook.

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"Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило - насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше - они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное", - написал Макаревич.

Исполнитель ответил одному из комментаторов его поста, что иногда ему кажется, будто в России "открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов". Он добавил, что для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо для начала спилить Останкинскую телебашню.

В России людей превращают в злобных дебилов. Американцы добрее нас, - Макаревич 01

В России людей превращают в злобных дебилов. Американцы добрее нас, - Макаревич 02

В России людей превращают в злобных дебилов. Американцы добрее нас, - Макаревич 03

Источник: https://censor.net.ua/n3056717
 
 
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В России людей превращают в злобных дебилов. Американцы добрее нас, - Макаревич - Цензор.НЕТ 9453
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Один из немногих нормальных русских.
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Угу,одно из исключений,без которых не бывает правил. И,кстати,он совершенно прав. Жена последний раз была у родни в Приморье еще в 2007,приехала в тихом ужасе от злобности и агрессивности русских в повседневной жизни.
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Макаревич-русский?😂😂Так же как и Шендерович наверно.
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МАКАР и в песнях и по совести и по жизни всегда прав!!! МАЛАДЦА!!
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Ну возможно,не оч люблю его творчество,обиженкой сквозит,но дело не в этом.Разве Макаревич выдавал подобные перлы до ссоры с утином и до того как его запретили на всех каналах?Нет.По этому как и в песнях-одна обиженность слышна.Очередная полит проститутка.
Чем американцы добрее,тем что в каждом крупном городе есть районы отмеченные как запрещенные для посещения из-за уровня преступности?В кацапии или Украине есть такие места?
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Ну назови хоть один район,запрещенный для посещений. Где они отмечены?
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Да какая разница какой он национальности, он сказал правду!
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То есть методички про мокш,улусы,бурятов,угро-финов и тд уже не актуальеы,если говорить что-то приятное для слуха?Мне тут слово подарили для определения людей с подобными мнениями для избежания бана-ты флюгер.
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нет такой национальности как русский, пора уже знать.
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Не блин, Шойгу с Кадыровым, Калантаряном и Кургиняном русаки.
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удивитесь,но он не русский.... с беларускими корнями..
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хорошо сказал...просто дебилов превращают в злобных дебилов!
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Вчера так мрази скрепные его за правду ногами пинали.....не бывает плохих наций-бывают плохие люди.....но русские исключение,скорей бы на иероглифы перешли скоты имперские.
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та ладно , это как раз тот случай , когда зёрна дебилизма , ложатся в хорошо унавоженную почву ...в росийском социуме есть огромный запрос на насилие , власть только подыгрывает на этом , дебилизм и насилие - две стороны одной медали
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дак а почему раз американцы добрее ты до сих пор в рассее уезжай нафиг в америку к добрым американцам.....
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40 лет назад он прилагал усилия для разложения советского общества. Оно было не идеально, и его было за что критиковать. Поэтому, творчество Макаревича воспринималось на ура. И вот прошло время, всё вокруг изменилось кардинально, и теперь выясняется, что Макаревичу не нравилось не советское общество, - ему не нравилось неамериканское общество. Коммунистическое, капиталистическое, не важно. Оно не американское, поэтому оно плохое. Остаётся посочувствовать Макаревичу, прожил всю жизнь с камнем за пазухой. Свой среди чужих, чужой среди своих.
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А лично ты, к каким относишься к чужим или к своим?
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Я не обожествляю американское общество. Там тоже хватает дерьма, только американского.
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Про 25 кадр в точку, там они его применяют уже давно.
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Это заблуждение. Никакая пропаганда не превратит вменяемого, способного смотреть и делать самостоятельные выводы человека, в дебила. Тем более, при наличии интернета и альтернативных источников информации. Значит, там большинство такие и есть.
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Нахрена им интернет и альтернативные источники если у них есть телевизор а в телевизоре хуйло.
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И может, и превратит.
1.Германия времён гитлера - успешно превратили.
2.Тоталитарные секты - успешно зомбируют.
3. Прочти об экспериментах доктора Милгрема.
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Большинство всегда не право потому, что большинство людей - идиоты.
Э.А. По
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Полностью согласен с Андреем Макаревичем!
Прожил в России 55 лет, повидал людей всяких, но то что с ними сделал Путин, нельзя выразить словами!
Даже живя в Германии, это быдло насмотревшееся ПутТВ, исходят на визг от любви к путинской России. Одного понять не могу, почему любят Родину из далека?
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ещё уродливей в этом смысле "манкурты" немцы из Казахстана!!! Их гноби гнобили гнобили в Трудлагерях и в Сибирях а они в Германии жопу рвут за своего палача КГБ-НКВД ГПУ ФСБ--хуйло путлера))) полный пи*дец и тараканы в башке!!!
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Незнание истории ,тому виной. Плюс вибрации ушедшей молодости. Знал одного такого,баптиста из Казахстана. Он уже и по русски толком не мог говорить,а все вспоминал свою любовь в совке.
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Valera Butov

подтверждаю. Просто у многих здесь в Германи только(!) российское СМИ 24 часа в сутки (так сказать "настальгия")
Хотя есть и адекватные, но очень(!) редко
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так это правда, но превращают ли, конечно способствуют деградировать в конкретном направлении, этим направлением стала Украина, какой исторический поворот..
) ладно не буду опять про Русь и паРашу, дело в том что в России всегда были две беды, причём вторая следствие первой, основной, просто это сейчас стало так откровенно ясно видно, ..наверное некоторые люди в России которые жили на изломе эпох переживали тоже самое и всегда были в авангарде, в смысле как изгоями, "врагами народа" и тд.
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"Контрреволюционные вещи говорите Филип Филипыч!"
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Та ладно, дебилы они с рождения уже, а вот злобными их реально делает телевизор
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Да россияне были злыми всегда. Всех ненавидели, про все нации анекдоты рассказывали , сами ленивые и завистливые. Короче, уроды
А Макаревич- молодец
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"русские израильтяне"В России людей превращают в злобных дебилов. Американцы добрее нас, - Макаревич - Цензор.НЕТ 5880

Знакомый в Израиле пошел на пикет против Путина и его "выборов". Вернее, поехал - на инвалидной коляске, ему российская медицина обе ноги ампутировала.
Так вот. За время пикета его "русские израильтяне" 14 раз обозвали предателем и 20 раз - жидовской мордой. В Израиле, Карл. У меня на сегодня все.

Tatiana Rybakova
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Так еще Высоцкий пел, что там "на четверть бывший наш народ. А среди них, есть те кто неспособен к языкам, и они с утра до ночи смотрят только НТВ, РенТВ и прочую рашетудейную нечисть достойную паразитологии по спутнику. Отсюда делаем вывод.
Кстати, такие русскообразные есть не только в Израиле
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Вот, вспомнил копипасту:

Америка - это когда можно купить новый Iphone за 200 долларов.
Америка- это когда обычной почтой пользуешься чаще, чем электронной.
Америка - это когда у тебя попал взгляд на человека в магазине и он спросил как у тебя дела.
Америка - это когда кассир в магазине тебя может спросить как ты поживаешь.
Америка - это когда машины полиции, пожарной или скорой помощи едут с горящими мигалками ,то все машины включая встречное движение прижимаются к правой обочине и останавливаются , пропуская их.
Америка - это когда ты смотришь в магазине на какую-то вещь и пройдя мимо тебя извиняются.
Америка - это когда тебе заправщик желает хорошего дня.
Америка - это когда маленькие дети играют в магазин и расплачиваются чеками и картами , а не листочками с деревьев как мы.
Америка - это когда полицейский заходит в Старбакс и здоровается.
Америка - это когда 16 и стыдно, что нет водительских прав.
Америка - это когда в магазин, в школу, на прием к врачу люди могут придти в пижаме и никто не будет смотреть с презрением.
Америка - это когда ты остановился на светофоре, а водитель рядом стоящей машины может поздороваться.
Америка - это когда ты боишься выкинуть бумажку на улице.
Америка - это когда ученики в школе не лепят жвачку под парту.
Америка - это когда не увидишь малолетних с сигаретами или спиртными напитками.
Америка - это когда учительница во время урока может рассказать как проходит ее беременность.
Америка - это когда ты уступаешь на дороге, тебя сердечно благодарят.
Америка - это когда в Макдональдсе нет очереди и ты можешь наливать себе разные напитки в неограниченном количестве.
Америка - это когда огромная очередь у Старбакса по утрам.
Америка - это когда на инвалидных парковках боишься поставить свою машину, чтобы ее не забрали.
Америка - это когда можешь купить себе настоящие Armani за маленькие деньги.
Америка - это когда кассир в твоем любимом кафе знает твое имя, а ты ему с улыбкой протягиваешь карточку.
Америка - это когда русские говорят английский слова на русский лад: "Проехал сто майлов" . "Надо назначить апойтмент". "У меня занятия в колледже".
Америка - это когда русские на рыбалке осетра называет стержень (sturgeon) и лосося - сэлмон (salmon).
Америка - это когда русские вычисляют других русских в магазине ходят за ними следом, чтобы вычислить русские ли они на самом деле В России людей превращают в злобных дебилов. Американцы добрее нас, - Макаревич - Цензор.НЕТ 4650
Америка - это когда ты слышишь добрые пожелания людям и благодарности чаще, чем оскорбления и мат.
Америка - это когда Кока-кола продается только в блоках.
Америка - это когда зимой можно носить босоножки.
Америка - это когда под окнами слышишь крики детей , а не песни пьяных людей.
Америка- это когда ты можешь на красный свет поворачивать направо, если никому не мешаешь.
Америка - это когда столетняя бабушка ездит на кабриолете.
Америка- это когда ты не боишься полицейского на дороге, потому что ты не нарушал ничего.
Америка - это когда полицейский, остановив за нарушение скорости, улыбнувшись спросит куда так спешишь и может пожалеть и не дать штраф, а просто предупредить и пожелать хорошего дня.
Америка - это когда никого не удивишь своим Iphone.
Америка - это когда молятся за президента.
Америка - это когда русские дети не знают русского.
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Америка - это когда у тебя попал взгляд на человека в магазине и он спросил как у тебя дела.
Америка - это когда кассир в магазине тебя может спросить как ты поживаешь.


Плевать им как ты поживаешь. Это просто такая разновидность "здрасте", глупо воспринимать буквально.
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А это не одно и то же? Простите, что вопросом на вопрос...
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Ну и что, у нас в селах всегда здороваются даже с незнакомыми, не знал что это плохо.
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В принципе, Вы правы.
Но у нас ведь не принято желать здоровья незнакомому человеку ( здравствуйте! ) А у них -- запросто.
Мало того -- там все ходят и улыбаются. Вот так:
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Но всё равно - мелочь, а приятно.
Всяко лучше скрепного кацапского хамства.
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Россия - это когда человек выходя из дома, выпивает стакан озверина чтобы быть похожим на всех!

Путинская Россия - смотрите выше!
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Парашники просто крысы: https://www.youtube.com/watch?v=x2gIkmFRJ3w
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да ладно, разве когда родилос то зверьё были милые и пушистые - не верью
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Медведчуківська пропаганда, лоліта, абирвалг, перетворює українців, офшори, зрада, на злісних дибілів, смерть порохоботам, абирвалг, Ліпєцкая фабріка, абирвалг зрада.
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страна *В России людей превращают в злобных дебилов. Американцы добрее нас, - Макаревич - Цензор.НЕТ 5752

- Мама, расскажи про страну, в которой мы раньше жили.
- Это была большая страна. Не просто огромная - великая! Ее боялись и завидовали.
- А что у нас в той стране было?
- Все было. Я не застала, но все знают. А они завидовали.
- Кто?

- Враги! Они нас боялись.
- Почему? Если у нас все было, могли прийти в гости, мы бы дали.
- Мы и давали! Всем, кто приходил. Каждому! Поэтому нас боялись.
- А друзья у нас были?
- А как же! Друзья у нас были. Но они ушли. Из зависти.
- Все ушли?
- Кто успел.
- А что еще у нас было? Ой, мама, так интересно.
- Культура. Высокая и богатая. Только не спрашивай, что это. У меня рук не хватит. И еды завались. Мы ее даже не ели. Пусть завидуют.
- Вот одним бы глазком взглянуть. А что мы делали?
- Мы все делали. Что вокруг сделано - все нами! А завистники прислуживали. Видишь этих двух? До сих пор прислуживают. Потому что мы самые крутые и все нас боятся.

- Джон! О чем они все время лопочут? Вроде слова повторяются, а смысла нет.
- Марсель, не заморачивайся. Я как-то спросил профессора, который их изучает. Он перевел на человеческий. Галиматья! Давай закончим уборку, а то они сейчас начнут кидаться экскрементами. У них как подсохнет, так и кидают.

- Мама, а почему они закрыли нашу клетку?
- Потому что завидуют и боятся.
В России людей превращают в злобных дебилов. Американцы добрее нас, - Макаревич - Цензор.НЕТ 5006
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Я бы немного подредактировал:

- Вот одним бы глазком взглянуть. А что мы делали?
- Мы все делали. Что вокруг сделано - все нами! А завистники прислуживали. Видишь этих двух? До сих пор прислуживают. Потому что мы самые крутые и все нас боятся.

- ААААА!!! ДЖОН!!! ГОВОРЯЩИЕ ОБЕЗЬЯНЫ!!!
- Марсель, протокол "Омега"!!! Держи их на прицеле!!! Даю запрос о ликвидации!...
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Поздравляю! вы это только узнали! А он никогда и не прятался.
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Я завжди знав шо Макаревич єврей, то не було ніколи для мене сикретом.
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тот случый когда усатик несёт тааакууууюууу пургу
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Это началось ещё при Сталине. Смотрите фильм "Холодное лето 1953 г"
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Очень уважаю Макаревича, и не только за песни, но и за позицию. Не так много честных людей осталось в гниющей Московии
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Андрей Макаревич:

К вечеру добрались до гостиницы, зашел в сеть - вот оно что! Я, оказывается, «назвал россиян злобными дебилами»! Меня осуждают! Отец русской демократии Милонов, титаны рока Скляр и Лоза! И прочие оскорбленные представители русского народа.
А только зря они это - не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): «МНЕ КАЖЕТСЯ, ГОСПРОПАГАНДА ИЗОБРЕЛА КАКОЙ-ТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ КАДР, ПРЕВРАЩАЮЩИЙ ЛЮДЕЙ В ЗЛОБНЫХ ДЕБИЛОВ». Есть разница, нет? Хотя судя по поднявшейся волне говна - работает этот двадцать пятый кадр, работает.
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Прощай немытая россия, страна рабов , страна господ.....
Последние дни в ЖЖ смотрела чудесное шоу под названием выборы. Понравилось, замечательный цирк с клоунами и конями. Фееричное зрелище. Пыталась написать свое воспоминание о Мордоре из 90годов, и вот вытряхиая из подсознания те события в моем путешествии я вспомнила что мне это все напомнило! Леня Голубков! Пересмотрела и бинго! сложилась картинка дня сурка происходящего. Сидят такие правители совдепии в 94 году и смотрят телевизор, с рекламой ммм, ездят в своих членовозках по улицам и смотрят на толпы халявщиков партнеров убивающихся в очередющах здать свои денежки, и говорят друг другу:
В России людей превращают в злобных дебилов. Американцы добрее нас, - Макаревич - Цензор.НЕТ 7087
- Надо чтоб эти идиоты так же реагировали на нас!
- Ты себя в зеркале видел? Они может и идиоты, да на тебя с арматурой и вилами попрут, недавно видел что устроили?
- Да... Молодец Мавроди и иже с ним, нашли чем этот охлос построить.
- А давай им тоже леню голубкова поставим! И пообещаем светлое будущее? Шарлатанов этих в медиа привлечем, мол пусть напиздят про скоро им спаситель явится? И закрутим гайки до отказа, чтоб не пикнули. В рацион импорта добавим, ширпотреба накидаем.
- А давай!
На том и порешили. Нашли такой же типаж из своих гебистов, посветлее и полысее и торжественно вместо Лени выставили на НГ! И что? и ничего! Народ соскучившись по светлому будущему, после очередного дефолта даже не заметил! И понеслось. Да хорошо все настолько получилось, что клоун теперь имел и замену себе в хорошем количестве, благо типаж расходной на просторах.
В России людей превращают в злобных дебилов. Американцы добрее нас, - Макаревич - Цензор.НЕТ 4010
Кто вертит клоунами нового не выдумывали ни разу! Все шло по накатанной. реклама двигатель баранов. И нью леня голубков стал лицом и тушкой кремля. Да, на фоне других политиков он смотрится убого, зато у своих - он орел! Белый орел!Рабам нужен свой же раб, достигший олимпа! Это васеляет надежду и уверенность. Вот оно! Встали с колен. Так и попал этот народец со смутным прошлым и мутным настоящим в вечный день сурка.

В России людей превращают в злобных дебилов. Американцы добрее нас, - Макаревич - Цензор.НЕТ 2088
Ничего у вас не изменилось, рабы, вы все еще стоите в очереди в пирамиду сдавать свои денежки, глядя на Леню Голубкова, шо покажет миру кузькину мать, разнесет все в ядерный пепел отомстит за унижения, нагнет пиндосов и хахлов, загадит гейропу и будете вы царствовать над миром в своей грязи немытой....Уряяяя! Вот вам картинка вашего дальнейшего роста благосостояния, нафига ее переделывать?
В России людей превращают в злобных дебилов. Американцы добрее нас, - Макаревич - Цензор.НЕТ 7771
Зачем я пишу этим "партнерам" все это и ставлю зеркало? Да начхать мне на них! Они и яйца выеденного не стоят, все 80 процентов и их жизни мне не интересны, пусть вращаются в стиралке сансары вечность... Я хочу нас, хохлов, предупредить! будьте бдительны! не попадите как соседи в такой же день сурка! Гебисты, что в 90 пилили заводы и фабрики на металлолом, гребли общественную недвижимость себе, никуда не делись! Они сидят тут и глядя на своих коллег мечтают о таком же! Не дайте им шанса обдурить нас! Пример идиотов которых обдурили- у нас перед глазами!Это зависит от каждого! Эта раковая опухоль пришедшая к нам с россии, где она уже дала обширные метастазы и лечению не подлежит, должна быть уничтожена у нас! У нас мало времени, мир меняется, если мы не успеем в последний вагон- мы останемся с леней голубковым и вечным ммм! И на полном серьезе будем верить что эти ублюдки могут многое!
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ
Михаил Лермонтов
написано в 1841 году

kiczune
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В США тратят огромные деньги, чтоб сделать дебилов нормальными людьми. На Московии тратят огромные деньги, чтоб нормальных людей сделать дебилами.😁
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Украинцы, а теперь все дружно возьмите зеркало, и посмотрите на себя.
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/// москалів вперше за багато сторіч куйло нагодував і сказав що все що вони зараз отримують за нафтодолари пендоси можуть відібрати і напівголодний ще не вдосталь наївшийся народ зубами залізною хваткою вчепився в свою пайку
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Золотой Вы Человек! И песни у Вас Золотые.
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Читал книгу Подгородецкого. Много он на Макара дерьма вылил. Впрочем ,наверное так и было. Но в рок-музыке...Есть,что-такое,что не позволяет зазомбировать человека. Поэтому,дух свободы не позволяет кривдить происходящее.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ России людей превращают в злобных дебилов. Американцы добрее нас, - Макаревич
 
 
 
 
 
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