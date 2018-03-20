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 Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм, - Савченко об обвинениях в подготовке переворота. ВИДЕО

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявляет, что получила информацию о якобы приказе, поступившем из Администрации президента Украины, о ее якобы ликвидации.

"Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой о моей физической ликвидации от Администрации президента, от Таранова (тогда замглавы Администрации президента Андрей Таранов. - Ред.), вскоре после чего он погиб. Второй раз я получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ о моей ликвидации, опять-таки с Банковой", - сказала она на брифинге во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По словам Н.Савченко, ее сестра лично ездила общаться новым заместителем главы Администрации президента Валерием Кондратюком (на тот момент ), "чтобы это остановить".

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Нардеп отметила, что всего она трижды получала информацию о возможной ее ликвидации. "Я поняла, что четвертый раз меня могут не предупредить. Моей задачей было как можно ближе приблизить тех, кому поставлена была задача о моей ликвидации", - сказала Н.Савченко.

Она попыталась пояснить, каким образом власть хотела использовать ее для провокации и организации госпереворота.

Н.Савченко рассказала, что с ней связались люди (она назвала их "объект А"), которым была поставлена задача ее ликвидировать, и она утверждает, что "приблизила максимально близко к себе" этих людей, после чего вывела их на своих знакомых из ОРДЛО, которые хотели совершить переворот на оккупированных территориях Донбасса.

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По ее словам, вышедшие с ней на контакт люди попытались создать такую ситуацию, чтобы в будущем можно было организовать политическую провокацию. "Объектом А проводилась работа, чтобы вывести меня на наивысший уровень организации так называемого переворота", - заявила Н.Савченко.

По словам нардепа, задачами так называемого "объекта А" было выявить источники финансирования ее, а также вступить в контакт с этими источниками.

"Каждый раз, когда объект А говорил, что нужны деньги, мне нужно их найти... мне важно было понять , откуда объект А может принять деньги – с правой или с левой стороны. Объект А сказал, что деньги могут быть приняты с любой стороны – как с Востока, так и с Запада", - рассказала она.

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"Я понимала, что у объекта А есть мандат от спецслужб, чтобы осуществить такую операцию", - добавила Н.Савченко.

Народный депутат Надежда Савченкозаявила, что на самом деле не планировала теракт в Верховной Раде, а занималась "политической провокацией" и "созданием сюрреализма" в ответ на попытки якобы Банковой якобы ее убить, пишет LB.ua.

Савченко утверждает, что хотела, чтобы власть поверила в возможность теракта, но на самом деле не планировала этого всерьез. "Так может действовать только власть, которая пришла на крови Майдана - ей было не важно, умирают виновные или нет. Им нужна была кровь, чтобы прийти... Никогда в жизни не взорвалась бы в Верховной Раде ни одна граната, если бы там была хоть одна невинная душа", - сказала Савченко.

Депутат утверждает, что к ней приставили неких агентов и она намеренно начала придумывать "сюрреализм". "Объекту А было интересно фиксировать и записывать все, что делаю. Поэтому я начала создавать сюрреализм... рассказывала все возможные и невозможные операции", - заявила она.

Савченко также пообещала, что обязательно придет на заседание регламентного комитета Верховной Рады, который 21 марта будет рассматривать представления на снятие с нее депутатской неприкосновенности. "Естественно, я буду завтра на комитете. Я никуда не денусь. А сегодня я вышла, чтобы все рассказать, потому что завтра у меня не будет возможности", - заверила она.

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"Я в Верховной Раде нахожусь уже два года. Если бы я что-то планировала, я бы уже что-то сделала. Я планировала показать власти то, что может быть. Причем таким, каким оно просто быть не может с точки зрения военной операции. Мне было очень важно, чтобы в это поверили, чтобы это доносили", - сказала Н.Савченко на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на вопрос, планировала ли она какие-либо незаконные действия с оружием в Верховной Раде, пишет Интерфакс-Украина.

Также нардеп категорически отвергла какую-либо связь с Россией и ее спецслужбами и подчеркнула, что у правоохранительных органов нет этому доказательств. "У них никакой привязки к Кремлю (нет доказательств связи Н.Савченко со спецслужбами РФ. – Ред.), никакой. Я не знакома с Медведчуком (лидером организации "Украинский выбор" Виктором Медведчуком. – Ред.), я никогда не принимала никакое финансирование, скажем так с востока (с Российской Федерации. – Ред.). У них нет доказательств этому, и никогда не будет, потом что это не правда", - заявила депутат.

Она добавила: "Моей задачей было создание этой абсурдной ситуации для того, чтобы вооруженные силы об этом слышали и чтобы они гудели, что это происходит".

Также нардеп заверила, что не носит никаких запрещенных предметов в парламент.

В минувший четверг нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады. По информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". Комментируя данную информацию Савченко заявила: "Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов".

Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Источник: https://censor.net.ua/n3056716
 
 
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Это не сюрреализьм. Это, бл#дь, постмодернизьм какой-то...
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Да уж...
Не те ныне пошли Пикассо с Дали.
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Так-так-так... Вечер перестает быть томным(с)... Сюрреализм, значит. Короче, этой девахе ничего не угрожает. Во, развели меня! А я было подумал, что таки что-то в ЭТОМ есть. Ошибочка вышла. Старею.
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отмазывается девка Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм, - Савченко об обвинениях в подготовке переворота - Цензор.НЕТ 4923 потешно так а ведь мы ещё большей части ещё не знаем Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм, - Савченко об обвинениях в подготовке переворота - Цензор.НЕТ 4923
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а ты за себя отвечай! причем здесь украинский народ! он сам за себя ответит и тебе и пороху и юлбке и всем остальным!
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Надя хочет в больницу, там лучше кормят чем в тюрьме, вот и косит под психическую.
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Та я смотрю , что тебе и косить не нужно Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм, - Савченко об обвинениях в подготовке переворота - Цензор.НЕТ 553
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Почему патриётав не смущает тот факт, что Гадя в суде над Рубаном пыталась взять его на поруки? Может потому, что они патриоты и тролли Параши?
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Все логічно. А Рубан з реальними мінами це міраж. Бо він патріот. А українців ніхто так не любить як Медведчук з кумом.
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Їм в мінстеці дали наказ стояти проти Наді насмерть. А не то цукерок не насиплють Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм, - Савченко об обвинениях в подготовке переворота - Цензор.НЕТ 3495
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А тебе в Ольгино какой наказ дали : путин президент миииира?
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Чому не виїхала швидка психіатртчна допомога?Невже також потрібно позбавляти недоторканості?
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я так понимаю что у гади вертольота началось очень быстро прогрессировать психическое заболевание.
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а что эта дура знает такие слова как сюрреализм Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм, - Савченко об обвинениях в подготовке переворота - Цензор.НЕТ 457?
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да кому она всралась, поехавшая баба явно не на своём месте
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Спробу державного перевороту пробують перетворити в сміхопанораму. Щоб люди не задумувались наскільки це серйозно, і що це б перетворилося на реальну громадянську війну. А путіну залишилось би тільки трошки почекати, зайти вільно, і написати нову Історію про спасіння недоросів.
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Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет! (с)
От дурне..
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...зачем тя ликвидировать? и так сама скоро лопнешь от голодовки)
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Тут многие гадю в дурку сватают. А, куда же владельца жинкы третьего тысячелетия сослать за его ересь？
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Цікаво тілько одне огент "МіХуй" заступиться з нідерландів за огента пулю "Жопу" чи ні?????
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Ошибка Савченко в том, что Украина - не та страна, где можно играться в сюрреализм. Тут правоохранительные органы и суды работают исключительно по стандартам Вышинского. Думаю, если выживет, то будет сидеть до следующей смены власти.
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Еще кто нибудь сомневается что это консерва Петра для овала рейтинга Жульки?
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ты прав! и юлька сама ее сделала первым номером в списке! многоходовочка!
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А Рубана на поруки, тоже сюр? Похоже Гаде уже кто то придумал методичку
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))))))))) капец какой-там про то как ее овощ заставлял бомбить Майдан с вертолета вообще бимба
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Нах.й ты кому нужна, с Добкиным меньше обшайся.
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Она утверждает, что её хотят убить - она слишком высокого мнения о себе. Гордыня зашкаливает.
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Маразм крепчал! Кого пустили во власть? Шо Гадя, шо Югик - писатели фантастических боевиков ((((
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Дебилы Ввзяли дебилку во власть. Чтобы отвлекать от своего дебилизма.
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Ну це все ясно і правдиво. Але носити в кишенях гранати - ну це дитячий садок. Раз принесла - то вкинь в кишеню сусіду - хоча б спікеру, щоб виглядало, як самопідрив. Тим більше, що спікер наразі депресивний, міг здуру в кишені гранатою гратися й ненароком чеку висмикнути.
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Вот гадя дает , начала на дурочку косить, хотя чего там косить бемозглая и есть дурой . Сюрреализм можно постараться выличить, в дурочке им. Павлова . по адрессу Киев ул.Кириловская ( бывшая Фрунзе) 103.
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Мне интересно, если с банковой поступал три раза заказ на ликвидацию, и как не странно она все знает и еще жива то наверное она терминатор. И мне всегда нравилась фраза наших "политиков" объект а или объект б или я сейчас не буду называть фамилий
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Нихера не понял. Не стал ни перечитывать, ни дочитывать. Кто осилил, расскажите вкратце в двух словах: это Савченко так гонит или автор статьи? В принципе других вопросов у меня нет.
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ну Савченко розказує, як її хотіла розвести на компромат СБУ чи ще якась пацанська служба, а вона вирішила у відповідь з цією службою погратись у піддавки.
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И для этого ее дружбан Рубан собственноручно загрузил машину оружием и пригнал на территорию Украины?
Бутафорный реквизит для спектакля оказался совсем не бутафорным
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це отривки я там перечитував повністю весь текст жестяк повний реально можна травму отримати ! луценко в четвер має ще відео показати кажуть інсайдери що там така жесть що невся додивитись можуть ! незнаю може і 18+ххх
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Не нойте!
Может и живём слегка голодно, зато весело!
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Думаю убить ее не собирались..резонанстно..когда хотят убить-не предупреждают...хотели просто насобирать материал для уголов.дела...и если она понимала,что "объект А"-это спецслужбы,зачем же она наговорила на статью(судя по всему возможно наговорила)?..и кстати если бы Луценко не решил бы по пиарится над этой историей,то могло бы даже и получиться,а так он все превратил в цирк...
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95 квартал без хлеба не останется, то добкин с колонной, теперь это. Это успех. Оскара дайте человеку.
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Треба чекати новий виступ 95-го кварталу! Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм, - Савченко об обвинениях в подготовке переворота - Цензор.НЕТ 9750
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Мда.......
извиняюсь конечно, но про Надю - бедная дурочка......
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Ну то есть Луценко а) как минимум не врёт б) имел все основания для расследования Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм, - Савченко об обвинениях в подготовке переворота - Цензор.НЕТ 9887
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Вона ще каже, що її вертолітний підрозділ охороняв Межигір'я і Янукович наказав їм летіти на Майдан і полякати протестувальників зброєю але пілоти навмисно плутали карти і готувалися розстріляти Януковича. Схоже, що Савченко або симулює психічний розлад або дійсно марить.
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Знаете почему весь этот цирк допустим у нас в стране? Потому что люди НЕ ВЕРЯТ ни одному суду, ни СБУ, ни прокуратуре, ни депутатам. Поэтому верить Савченко гораздо больше оснований, чем верить всем этим инстанциям. Ни в одной цивилизованной стране мира такое не допустимо. А у нас степень доверия равна нулю. Как и степень профессионализма.
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ты веришь Савченко и в её сюрреализм?
тогда ты Пабло Пикассо
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Ей это удалось. Власть видела трупешники на майдане и не хочет разделить судьбу этих людей.
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Ты уже всех задолбала!... Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм, - Савченко об обвинениях в подготовке переворота - Цензор.НЕТ 7697 тупая конченная шлендра.
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что она несёт - приказ о её ликвидации - она же ебнутая, обсолютно ёбнутая - говоря словами покоиного Немцого.
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мертвечука отмазывает. если признается ей гаплык.
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зі своїм нездоровим сюрреалізмом Гадя хотіла верховну Раду перетворити в абстракцію Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм, - Савченко об обвинениях в подготовке переворота - Цензор.НЕТ 838
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Коротше, визнають неосудним психом і буде вона з сестричкою в дурці "теракти" робить. Тре Рубана розколювати..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм, - Савченко об обвинениях в подготовке переворота. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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