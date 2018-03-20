 Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм, - Савченко об обвинениях в подготовке переворота. ВИДЕО

"Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой о моей физической ликвидации от Администрации президента, от Таранова (тогда замглавы Администрации президента Андрей Таранов. - Ред.), вскоре после чего он погиб. Второй раз я получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ о моей ликвидации, опять-таки с Банковой", - сказала она на брифинге во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По словам Н.Савченко, ее сестра лично ездила общаться новым заместителем главы Администрации президента Валерием Кондратюком (на тот момент ), "чтобы это остановить".

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Нардеп отметила, что всего она трижды получала информацию о возможной ее ликвидации. "Я поняла, что четвертый раз меня могут не предупредить. Моей задачей было как можно ближе приблизить тех, кому поставлена была задача о моей ликвидации", - сказала Н.Савченко.

Она попыталась пояснить, каким образом власть хотела использовать ее для провокации и организации госпереворота.

Н.Савченко рассказала, что с ней связались люди (она назвала их "объект А"), которым была поставлена задача ее ликвидировать, и она утверждает, что "приблизила максимально близко к себе" этих людей, после чего вывела их на своих знакомых из ОРДЛО, которые хотели совершить переворот на оккупированных территориях Донбасса.

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По ее словам, вышедшие с ней на контакт люди попытались создать такую ситуацию, чтобы в будущем можно было организовать политическую провокацию. "Объектом А проводилась работа, чтобы вывести меня на наивысший уровень организации так называемого переворота", - заявила Н.Савченко.

По словам нардепа, задачами так называемого "объекта А" было выявить источники финансирования ее, а также вступить в контакт с этими источниками.

"Каждый раз, когда объект А говорил, что нужны деньги, мне нужно их найти... мне важно было понять , откуда объект А может принять деньги – с правой или с левой стороны. Объект А сказал, что деньги могут быть приняты с любой стороны – как с Востока, так и с Запада", - рассказала она.

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"Я понимала, что у объекта А есть мандат от спецслужб, чтобы осуществить такую операцию", - добавила Н.Савченко.

Народный депутат Надежда Савченкозаявила, что на самом деле не планировала теракт в Верховной Раде, а занималась "политической провокацией" и "созданием сюрреализма" в ответ на попытки якобы Банковой якобы ее убить, пишет LB.ua.

Савченко утверждает, что хотела, чтобы власть поверила в возможность теракта, но на самом деле не планировала этого всерьез. "Так может действовать только власть, которая пришла на крови Майдана - ей было не важно, умирают виновные или нет. Им нужна была кровь, чтобы прийти... Никогда в жизни не взорвалась бы в Верховной Раде ни одна граната, если бы там была хоть одна невинная душа", - сказала Савченко.

Депутат утверждает, что к ней приставили неких агентов и она намеренно начала придумывать "сюрреализм". "Объекту А было интересно фиксировать и записывать все, что делаю. Поэтому я начала создавать сюрреализм... рассказывала все возможные и невозможные операции", - заявила она.

Савченко также пообещала, что обязательно придет на заседание регламентного комитета Верховной Рады, который 21 марта будет рассматривать представления на снятие с нее депутатской неприкосновенности. "Естественно, я буду завтра на комитете. Я никуда не денусь. А сегодня я вышла, чтобы все рассказать, потому что завтра у меня не будет возможности", - заверила она.

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"Я в Верховной Раде нахожусь уже два года. Если бы я что-то планировала, я бы уже что-то сделала. Я планировала показать власти то, что может быть. Причем таким, каким оно просто быть не может с точки зрения военной операции. Мне было очень важно, чтобы в это поверили, чтобы это доносили", - сказала Н.Савченко на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на вопрос, планировала ли она какие-либо незаконные действия с оружием в Верховной Раде, пишет Интерфакс-Украина.

Также нардеп категорически отвергла какую-либо связь с Россией и ее спецслужбами и подчеркнула, что у правоохранительных органов нет этому доказательств. "У них никакой привязки к Кремлю (нет доказательств связи Н.Савченко со спецслужбами РФ. – Ред.), никакой. Я не знакома с Медведчуком (лидером организации "Украинский выбор" Виктором Медведчуком. – Ред.), я никогда не принимала никакое финансирование, скажем так с востока (с Российской Федерации. – Ред.). У них нет доказательств этому, и никогда не будет, потом что это не правда", - заявила депутат.

Она добавила: "Моей задачей было создание этой абсурдной ситуации для того, чтобы вооруженные силы об этом слышали и чтобы они гудели, что это происходит".

Также нардеп заверила, что не носит никаких запрещенных предметов в парламент.

В минувший четверг нардепы вывели Савченко из сессионного зала Рады. По информации СМИ, у нее в сумке были несколько гранат и "ствол". Комментируя данную информацию Савченко заявила: "Сегодня впервые увидела страх в глазах депутатов".

Утром 15 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".