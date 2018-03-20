 Отсутствие солнца и “мертвое” питание повлияли на здоровье Сенцова, - сестра режиссера

Об этом рассказала его сестра Наталья Каплан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Думаю, ухудшение состояния здоровья Олега в колонии связано с авитаминозом и плохими климатическими условиями. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы уменьшить влияние этих негативных факторов с помощью продуктовых посылок, подбора разрешенных для пересылки продуктов. Но это не решит проблему коренным образом - здоровье там подрывается очень сильно у всех", - сказала Каплан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требуем от РФ срочно предоставить консулу доступ к Сенцову, - МИД Украины

В свою очередь челябинская правозащитница Татьяна Щур, оказывающая помощь Сенцову и осужденному с ним по одному делу Александру Кольченко, так пояснила ситуацию с ухудшением здоровья кинорежиссера: "Нет солнца, нет витаминов. Очевидно плохая вода. Однообразное, "мёртвое" питание. Не хватает кальция, витамина А, С, В (молочных продуктов)".

Смотрите: Макрон на Парижском книжном салоне отказался посетить стенд РФ, а возле украинского ему подарили книгу рассказов Сенцова, - Климкин. ФОТО

Напоминаем, 16 марта Каплан сообщила, что брат в письме рассказал об ухудшении состояния здоровья. В частности, у него крошатся зубы и выпадают волосы.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил режиссера О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Украинский режиссер был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества. Верховный суд РФ позже признал законным вынесенный приговор. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), более известной как "Белый медведь".