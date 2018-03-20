 Следствие рассматривает 5 версий по делу военного летчика Волошина, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.
"Рассматриваются пять версий совершения преступления - самоубийство в состоянии душевного волнения; самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора; самоубийство из-за взаимоотношений в семье; самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием", - говорится в сообщении.
В полиции подчеркнули, что рассматриваются все возможные версии, чтобы только при получении доказательств на основе проведенных экспертиз и следственных действий доказать или опровергнуть каждую из них.
Назначены и проводятся все необходимые возможные экспертизы - судебно-медицинская, комплексная судебная экспертиза (дактилоскопическая, баллистическая, химическая), судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетическая и взрывотехническая, психологически-психиатрическая посмертная, иммунологическая.
Кроме того, установлен круг лиц, которые уже допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время, проводятся следственные действия.
Главное управление Нацполиции в Николаевской области подчеркивает, что расследование проходит тщательно и непредвзято.
Нацполиция также повторно обращается к гражданам, которые могут владеть какой-либо полезной для следствия информацией, обязательно сообщить ее в Следственное управление ГУНП в Николаевской области.
Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил: "Остались сиротами дети - девочка 2 годика, мальчику 1 апреля исполнится 5 лет. Им сказали, что папа заболел... Семье (Волошина) нужна помощь, с квартиры они съехали, нужны хорошие психологи да и просто дружеская поддержка. Карточка для помощи: Надежда Волошина: 5168757311484150".
Напомним, военный летчик, Народный герой Украины Владислав Волошин застрелился в Николаеве 18 марта. Позже была обнародована его недавняя переписка: "Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять". Нацполиция расследует смерть военного летчика по статье "Преднамеренное убийство". Также Рада почтила минутой молчания память застрелившегося военного летчика Волошина.
Он подчеркнул, что лишь немногие на Западе адекватно воспринимают угрозу со стороны Кремля.
_Кому это нужно? Рашистам для обоснования своей легенды о том, что Боинг сбил военный летак Украины.
Кравченко, например, застрелился двумя выстрелами в голову из однозарядного охотничьего ружья.
У Семенюк, откуда ни возьмись нашлось охотничье ружьё. Женщины, в большинстве случаев для самоубийства пользуются охотничьми ружьями.