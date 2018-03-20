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Все про:Николаев (1048) самоубийство (553) Волошин Владислав (17)

 Следствие рассматривает 5 версий по делу военного летчика Волошина, - Нацполиция

Следователи рассматривают пять версий в деле о гибели и.о. директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт", бывшего военного летчика, ветерана АТО Владислава Волошина, установлены лица, которые допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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"Рассматриваются пять версий совершения преступления - самоубийство в состоянии душевного волнения; самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора; самоубийство из-за взаимоотношений в семье; самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием", - говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что рассматриваются все возможные версии, чтобы только при получении доказательств на основе проведенных экспертиз и следственных действий доказать или опровергнуть каждую из них.

Назначены и проводятся все необходимые возможные экспертизы - судебно-медицинская, комплексная судебная экспертиза (дактилоскопическая, баллистическая, химическая), судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетическая и взрывотехническая, психологически-психиатрическая посмертная, иммунологическая.

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Кроме того, установлен круг лиц, которые уже допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время, проводятся следственные действия.

Главное управление Нацполиции в Николаевской области подчеркивает, что расследование проходит тщательно и непредвзято.

Нацполиция также повторно обращается к гражданам, которые могут владеть какой-либо полезной для следствия информацией, обязательно сообщить ее в Следственное управление ГУНП в Николаевской области.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил: "Остались сиротами дети - девочка 2 годика, мальчику 1 апреля исполнится 5 лет. Им сказали, что папа заболел... Семье (Волошина) нужна помощь, с квартиры они съехали, нужны хорошие психологи да и просто дружеская поддержка. Карточка для помощи: Надежда Волошина: 5168757311484150".

Напомним, военный летчик, Народный герой Украины Владислав Волошин застрелился в Николаеве 18 марта. Позже была обнародована его недавняя переписка: "Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять". Нацполиция расследует смерть военного летчика по статье "Преднамеренное убийство". Также Рада почтила минутой молчания память застрелившегося военного летчика Волошина.

Источник: https://censor.net.ua/n3056712
 
 
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Если в деле замешан губернатор, думаю остановятся на версии неосторожного обращения с оружием.
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всегда пять версий - Шеремет, Акуева, Хараберюш... на выходе - 0
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Искренне жаль, когда такие люди уходят из жизни. Не так много истинных патриотов есть у Украины.
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Дурак он,а не патриот. Был бы патриотом,хоть одного гада ,да с собой забрал. Минус один олигарх - это один плюс к подъему духа достоинства у народа. А так...Сгинул да и все. К тому же грех.
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Да, самостоятельное прекращение жизни действительно смертельный грех в православии. Но для японцев это сохранение чести. А вот сознательное убийство грех и здесь и там. Не все мы знаем ни об этом мире и ещё меньше знаем о том. Пусть лучше войдет в Историю как бесстрашный летчик, чем убийца кого бы то ни было.
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Как Николаевец утверждаю,что его убил Савченко,холуй и смотрящий порошенко по Николаевской области ,о чём я лично этому уроду и написал в личку,ответа нет,но полагаю его и не будет ....
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"Я пару раз был на международных западных форумах, пытался объяснить людям, с кем мы имеем дело и как мыслит нормальный офицер КГБ, особенно который пришел к власти в такой большой стране, как Россия, и имеет неограниченные ресурсы для выполнения своих "хотелок", большую рану в душе, связанную с распадом Советского Союза, и 70 лет, когда уже, по сути, нечего терять. Они говорят: "Вы преувеличиваете. Вы накручиваете. Это не так. Просто он преследует свои интересы. Да, он отравил парочку людей, применил химоружие в центре Лондона, но то такое. Порешаем. Ведь есть интересы, взаимная система", - сказал Арестович.
Он подчеркнул, что лишь немногие на Западе адекватно воспринимают угрозу со стороны Кремля.
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целлюлит он не только на талии но и в мозгах...у Запада!!!
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наверное надо исходить из того, что Украина - неблагоприятное место для жизни. Во всем возможно виноват Чернобыль или ещё какая-то редкостная гадость.
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Тут и до Чернобыля не особо что колосилось.
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Да уж....такой бардак как нынче не каждый может переносить, особенно когда ты жизнью рисковал за это.
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_Я склоняюсь к принуждению к самоубийству. Могли поставить перед вилкой: или ты сам себя, или мы и тебя, и семью. Вполне в духе чекистов! Жена его, кстати, говорила о странном звонке накануне вечером, после чего его настроение и поведение кардинально изменились.
_Кому это нужно? Рашистам для обоснования своей легенды о том, что Боинг сбил военный летак Украины.
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Согласен. Россияне и их прихлебатели во всю кричат о смерти летчика, якобы сбившего Боинг.
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То зрозумiло,що будут волати.Але и в нас проблема в допуске криминала до тендеров.Як,щоб СБУ робило свою справу,депутати приймали добрi Закони для страни,а не под криминальные схемы,то Волошин був би живой.Бо знав бы,що есть Закон,та правда яка его захистить.Короче,я хочу сказати,що все намного глибше .
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А толку,що рассматривает?Человека вже не повернути.Краще россматривать соблюдения Закона на тендерах,щоб не было таких случаев больше Следствие рассматривает 5 версий по делу военного летчика Волошина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8025
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Самоубийства у нас серьезные.
Кравченко, например, застрелился двумя выстрелами в голову из однозарядного охотничьего ружья.
У Семенюк, откуда ни возьмись нашлось охотничье ружьё. Женщины, в большинстве случаев для самоубийства пользуются охотничьми ружьями.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСледствие рассматривает 5 версий по делу военного летчика Волошина, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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