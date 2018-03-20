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 Политика Украины, За рубежом
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 ЕС получил от Украины список из 140 человек, причастных к проведению незаконных выборов президента РФ в Крыму

Европейский союз получил письмо со 140 фамилиями лиц, причастных к организации и проведению выборов президента России в аннексированном Крыму. Это подтвердила 20 марта в Брюсселе пресс-секретарь ЕС Майя Коцианчич.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радiо Свобода.

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"Я могу подтвердить, что наши службы получили письмо от Министерства иностранных дел Украины с именами лиц, причастных к организации и проведению российских президентских выборов в незаконно аннексированном Крыму и Севастополе. В этом контексте я хочу напомнить, что ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя, и поэтому не признает проведения выборов на Крымском полуострове", – заявила Коцианчич.

Она напомнила о действующих на данный момент санкциях против 150 человек и 38 организаций, примененных в связи с незаконной аннексией Крыма.

"Решение о внесении изменений в эти мероприятия, о добавлении новых людей в список будет принимать Совет ЕС единогласно", – добавила пресс-секретарь ЕС.

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Выборы президента состоялись в России 18 марта. По предварительным данным, Владимир Путин побеждает на российских выборах с рекордным результатом в 76,7 процента и становится президентом уже на четвертый срок.

Российские власти также провели голосования в аннексированном Крыму, несмотря на возражения Украины и заявления международных организаций и западных правительств о непризнании "выборов" на полуострове.

19 марта пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что список из 140 человек, причастных к организации и проведению голосования в аннексированном Крыму, уже передали ЕС. Верховная Рада Украины намерена голосовать за непризнание выборов президента России.

Источник: https://censor.net.ua/n3056706
 
 
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Скоро эти 140 предателей не задумываясь будут кричать почему им не дают визу в Европу.
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А голосовавшие невиноваты значит?Дебильная логика.
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