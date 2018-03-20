 Спикер САП прокомментировал информацию об "отставке" Холодницкого: "Исполняет обязанности в обычном режиме"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Ярослав Гордиевич.

"Назар Холодницкий исполняет обязанности руководителя САП в обычном режиме. Завтра он вместе с директором НАБУ отправляется в Брюссель на рабочие встречи до конца недели", - отметил он.

Гордиевич добавил, что у Холодницкого, в частности, запланированы встречи с депутатами Европарламента, среди тем обсуждения - работа антикоррупционных органов в Украине, создание Антикоррупционного суда и законодательное обеспечение работы НАБУ и САП.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Холодницкий думает над тем, чтобы подать в отставку в связи с ухудшением состояния здоровья. Другой версией назвали давление на руководителя САП.

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