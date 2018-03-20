 Спикер САП прокомментировал информацию об "отставке" Холодницкого: "Исполняет обязанности в обычном режиме"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Ярослав Гордиевич.
"Назар Холодницкий исполняет обязанности руководителя САП в обычном режиме. Завтра он вместе с директором НАБУ отправляется в Брюссель на рабочие встречи до конца недели", - отметил он.
Гордиевич добавил, что у Холодницкого, в частности, запланированы встречи с депутатами Европарламента, среди тем обсуждения - работа антикоррупционных органов в Украине, создание Антикоррупционного суда и законодательное обеспечение работы НАБУ и САП.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Холодницкий думает над тем, чтобы подать в отставку в связи с ухудшением состояния здоровья. Другой версией назвали давление на руководителя САП.
как это связано с триколором в твоём паспорте ?
и в том числе и пушечное мясо мордора.
у )(*ло явно рвет крышу. от моканий его в его же гумус.
по мордору обьявлена очередная переподготовка резервистов.
и это выпячивание своих соплей.......
Хто ще проти антикорупційного суду?
не имею тяги к дефекации других гомо сапиенс.
а если даже всрався, то как это отменяет факт отстёгивания янтарников Морде ?
А пока...
И хоть трижды специальный суд им дай, если дело подготовлено хреново, то ...
а вот во многих нормальных странах министры обороны не учились в военных училищах,