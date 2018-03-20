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 Политика Украины
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Все про:отставка (2256) слухи (28) Холодницкий (415) САП (725)

 Спикер САП прокомментировал информацию об "отставке" Холодницкого: "Исполняет обязанности в обычном режиме"

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий исполняет обязанности в обычном режиме и завтра отправляется в рабочую поездку.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Ярослав Гордиевич.

"Назар Холодницкий исполняет обязанности руководителя САП в обычном режиме. Завтра он вместе с директором НАБУ отправляется в Брюссель на рабочие встречи до конца недели", - отметил он.

Гордиевич добавил, что у Холодницкого, в частности, запланированы встречи с депутатами Европарламента, среди тем обсуждения - работа антикоррупционных органов в Украине, создание Антикоррупционного суда и законодательное обеспечение работы НАБУ и САП.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Холодницкий думает над тем, чтобы подать в отставку в связи с ухудшением состояния здоровья. Другой версией назвали давление на руководителя САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внешнее давление наоборот заставляет НАБУ и САП поддерживать друг друга, - Холодницкий

Источник: https://censor.net.ua/n3056702
 
 
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Отличная работа,можно я тоже за бабки лохов пустоголовых ,буду по Брюселям ездить и рассказывать по чём редиска в декабре ....
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Можно. В своей стране, под флагом которой Вы пишите.
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В той стране,под флагом которой я пишу,ЛОХОВ НЕТ !!!
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а в той стране, флаг которой у тебя в паспорте ?
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А сколько процентов за петю мальдивского проголосовало ,от и считай ...
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54 процента голосовали за петю.

как это связано с триколором в твоём паспорте ?
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А с чего это ты решил ,что все кто считают петю мудаком имеют триколор в паспорте ? Речник САП прокоментував інформацію про "відставку" Холодницького: "Виконує обов'язки в звичайному режимі" - Цензор.НЕТ 4334 Речник САП прокоментував інформацію про "відставку" Холодницького: "Виконує обов'язки в звичайному режимі" - Цензор.НЕТ 4334Судя по последним рейтингам ,мудаком петю считают практически все ,независимо от гражданства,пола,возраста,места проживания и вероисповедания ...
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стране нужны исполнители обязанностей в обычном режиме (с)
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думаю мордор и неадекватный фюрер готовится к большому шухеру в котором боюсь пострадает очень много народа.
и в том числе и пушечное мясо мордора.
у )(*ло явно рвет крышу. от моканий его в его же гумус.
по мордору обьявлена очередная переподготовка резервистов.
и это выпячивание своих соплей.......
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Ну Броник там зараз *не при делах * .!..Так - *дойна корова *.(щоб не посадили ) Він навіть допомогу (піар ) на окрузі знизив ...
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та ясен пень, шо он с янтаря отстёгивал Свободе )))
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не проверял.
не имею тяги к дефекации других гомо сапиенс.

а если даже всрався, то как это отменяет факт отстёгивания янтарников Морде ?
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сраться президенту не к морде лица..сраться должны враги.. так и передай..товарищу лейтенанту.. старшому Речник САП прокоментував інформацію про "відставку" Холодницького: "Виконує обов'язки в звичайному режимі" - Цензор.НЕТ 2500
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Чрез пару дней выяснится. что таки ДА! Каждый день сногсшибательные утверждения, а на следующий день такие же опровержения.
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Есть надежда, что в конце концов они станут профессионалами.

А пока...

И хоть трижды специальный суд им дай, если дело подготовлено хреново, то ...
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професіонал у нас только одін - тріжди нє учівшийся на юрідічєском і тєм нє мєнєє самий генітальний Речник САП прокоментував інформацію про "відставку" Холодницького: "Виконує обов'язки в звичайному режимі" - Цензор.НЕТ 7965
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у вас - да.

а вот во многих нормальных странах министры обороны не учились в военных училищах,
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а шо луцик еще и на обороні прєтєндуєт.. ну ві кацапи нє наглєйтє
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпикер САП прокомментировал информацию об "отставке" Холодницкого: "Исполняет обязанности в обычном режиме"
 
 
 
 
 
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