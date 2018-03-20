 Мой брат живет в Крыму, за его поступки я отвечать не могу, - командующий ООС Наев

Об этом в интервью Укринформу рассказал командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ.
"Я родился в 1970 году в городе Могилев-Подольский Винницкой области в семье военнослужащего. Мой отец завершил службу на территории Крыма. Соответственно, с 1995 года он вместе с семьей, и мой младший брат, оставались в Крыму. Еще перед войной, в 2012 году, во времена мирной Украины, родители предложили завещать нам с братом квартиру. В октябре 2013 года мой отец умер. Мы с братом приняли совместное решение о завещании, по которому со временем он мне выплатит половину стоимости квартиры. Никаких соглашений я с ним не заключал, ведь это - семейные дела. Впоследствии, в 2016 и в 2017 годах он передал мне две суммы, в эквиваленте - по пять тысяч американских долларов. То есть, эти средства, де-факто, не являются "подарком". Как законопослушный гражданин, я указал эти средства в электронной декларации. Иногда я звоню туда, в Крым, чтобы, например, поздравить с праздниками, и эти звонки ни для кого не секрет. Что касается действий брата на оккупированной территории - он взрослый человек, и за его поступки я отвечать не могу. Считаю, что он, как и миллионы граждан, оставшихся во временно оккупированном Крыму, является гражданином Украины. Убежден, что со временем, благодаря совместным усилиям нашего народа, Крым вернется, и он будет украинским", - рассказал Наев.
"Я принял присягу на верность украинскому народу, и у меня нет никаких предостережений. Я выполню те задачи, которые поставлены передо мной народом Украины, Верховным Главнокомандующим. Проживание членов моей семьи в Крыму меня не тяготит и никак не связывает", - акцентировал он.
"Итак, командующий Объединенных сил Сергей Наев подтвердил, что Максим Иванович Наев - сотрудник "Почты Крыма", а ранее так называемого "Пенсионного фонда РФ в республике Крым" - действительно его родной брат. Это важный момент, потому что были люди, которые здесь писали мне, что я ошибся и никакого отношения к Крыму семья Наева не имеет. Даже доказательства обещали предоставить. Также генерал-лейтенант объяснил происхождение денег, которые передавал ему брат из Крыма и которые тот позже внес в декларацию. Наев утверждает, что родной брат на оккупированной территории - никак не повлияет на его деятельность, как командующего ОС. Поскольку под предыдущим постом куча народа обвинила меня чуть ли не в госизмене, объясню еще раз: родной брат в Крыму, тем более, когда он работает на оккупационную администрацию, тем более, когда он передает денежные средства украинскому генералу, который будет руководить операцией на Донбассе - это общественно значимая информация. Поэтому я ее опубликовал. Она может нравиться, может не нравиться - но о ней должны знать все. Называть это частной жизнью - большая ошибка. Ведь данный факт из биографии военного так или иначе может влиять на решения, которые принимает командующий ОС. Напомню, эффективный общественный контроль за деятельностью военного ведомства - это одно из ключевых требований в так называемых "стандартов НАТО", к которым украинская армия сейчас стремится. Поэтому, буду и дальше следить за действиями господина Наева", - написал на своей странице в Фейсбуке журналист Левко Стек.
Я от ніяк не можу збагнути одну річ: що сталося, що у нас припинилася війна під назвою АТО? Яка така обставина? Які події змінили ситуацію, що сподвигли президента "закінчити АТО"? Які критерії закінчення АТО? ну, те, що критеріїв для початку цього
кількагодинногокількарічного АТО не було, то ми знаємо. А чому закінчилося? Чи означає це закнчення бойових дій, війни... І що то за "Об'єднані сили"? Які сили з котрими об'єднувались, чого не було до цього моменту?
Питання, як ви розумієте, риторичне. Порошенко-Головнокомандуючий здав Україну. І має бути засуджений Трибуналом не лише за сумісну з Путіним операцію "ДАП-Іловайськ-Дебальцево-Саур Могила..." по знищенню добровольців, найкращих наших воїнів, але і за сьогоднішню мегаконтрабандну партнерську "гібридну" війну з реальними тисячами даремних смертей, коли начисто відсутні спроби визволення і підготовка до нього.
Так що Наєв - ланка у ланцюжку сприйнятого українцями без протестів принципу призначень на вищі посади.
У АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКА ВСІ!!! АБСОЛЮТНО!!! ПОВНІСТЮ!!! РОЗМОВЛЯЮТЬ РОСІЙСЬКОЮ!!!
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