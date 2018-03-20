 Мой брат живет в Крыму, за его поступки я отвечать не могу, - командующий ООС Наев

Об этом в интервью Укринформу рассказал командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ.

"Я родился в 1970 году в городе Могилев-Подольский Винницкой области в семье военнослужащего. Мой отец завершил службу на территории Крыма. Соответственно, с 1995 года он вместе с семьей, и мой младший брат, оставались в Крыму. Еще перед войной, в 2012 году, во времена мирной Украины, родители предложили завещать нам с братом квартиру. В октябре 2013 года мой отец умер. Мы с братом приняли совместное решение о завещании, по которому со временем он мне выплатит половину стоимости квартиры. Никаких соглашений я с ним не заключал, ведь это - семейные дела. Впоследствии, в 2016 и в 2017 годах он передал мне две суммы, в эквиваленте - по пять тысяч американских долларов. То есть, эти средства, де-факто, не являются "подарком". Как законопослушный гражданин, я указал эти средства в электронной декларации. Иногда я звоню туда, в Крым, чтобы, например, поздравить с праздниками, и эти звонки ни для кого не секрет. Что касается действий брата на оккупированной территории - он взрослый человек, и за его поступки я отвечать не могу. Считаю, что он, как и миллионы граждан, оставшихся во временно оккупированном Крыму, является гражданином Украины. Убежден, что со временем, благодаря совместным усилиям нашего народа, Крым вернется, и он будет украинским", - рассказал Наев.

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"Я принял присягу на верность украинскому народу, и у меня нет никаких предостережений. Я выполню те задачи, которые поставлены передо мной народом Украины, Верховным Главнокомандующим. Проживание членов моей семьи в Крыму меня не тяготит и никак не связывает", - акцентировал он.

"Итак, командующий Объединенных сил Сергей Наев подтвердил, что Максим Иванович Наев - сотрудник "Почты Крыма", а ранее так называемого "Пенсионного фонда РФ в республике Крым" - действительно его родной брат. Это важный момент, потому что были люди, которые здесь писали мне, что я ошибся и никакого отношения к Крыму семья Наева не имеет. Даже доказательства обещали предоставить. Также генерал-лейтенант объяснил происхождение денег, которые передавал ему брат из Крыма и которые тот позже внес в декларацию. Наев утверждает, что родной брат на оккупированной территории - никак не повлияет на его деятельность, как командующего ОС. Поскольку под предыдущим постом куча народа обвинила меня чуть ли не в госизмене, объясню еще раз: родной брат в Крыму, тем более, когда он работает на оккупационную администрацию, тем более, когда он передает денежные средства украинскому генералу, который будет руководить операцией на Донбассе - это общественно значимая информация. Поэтому я ее опубликовал. Она может нравиться, может не нравиться - но о ней должны знать все. Называть это частной жизнью - большая ошибка. Ведь данный факт из биографии военного так или иначе может влиять на решения, которые принимает командующий ОС. Напомню, эффективный общественный контроль за деятельностью военного ведомства - это одно из ключевых требований в так называемых "стандартов НАТО", к которым украинская армия сейчас стремится. Поэтому, буду и дальше следить за действиями господина Наева", - написал на своей странице в Фейсбуке журналист Левко Стек.

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