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 Политика Украины
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Все про:Крым (19703) семья (185) Наев (3) Объединенные силы (1)

 Мой брат живет в Крыму, за его поступки я отвечать не могу, - командующий ООС Наев

Командующий Объединенных сил Сергей Наев уверяет, что наличие родственников в оккупированном Крыму никак не повлияет на его верность присяге народу Украины и выполнение поставленных перед ним задач.

Об этом в интервью Укринформу рассказал командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает Цензор.НЕТ.

"Я родился в 1970 году в городе Могилев-Подольский Винницкой области в семье военнослужащего. Мой отец завершил службу на территории Крыма. Соответственно, с 1995 года он вместе с семьей, и мой младший брат, оставались в Крыму. Еще перед войной, в 2012 году, во времена мирной Украины, родители предложили завещать нам с братом квартиру. В октябре 2013 года мой отец умер. Мы с братом приняли совместное решение о завещании, по которому со временем он мне выплатит половину стоимости квартиры. Никаких соглашений я с ним не заключал, ведь это - семейные дела. Впоследствии, в 2016 и в 2017 годах он передал мне две суммы, в эквиваленте - по пять тысяч американских долларов. То есть, эти средства, де-факто, не являются "подарком". Как законопослушный гражданин, я указал эти средства в электронной декларации. Иногда я звоню туда, в Крым, чтобы, например, поздравить с праздниками, и эти звонки ни для кого не секрет. Что касается действий брата на оккупированной территории - он взрослый человек, и за его поступки я отвечать не могу. Считаю, что он, как и миллионы граждан, оставшихся во временно оккупированном Крыму, является гражданином Украины. Убежден, что со временем, благодаря совместным усилиям нашего народа, Крым вернется, и он будет украинским", - рассказал Наев.

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"Я принял присягу на верность украинскому народу, и у меня нет никаких предостережений. Я выполню те задачи, которые поставлены передо мной народом Украины, Верховным Главнокомандующим. Проживание членов моей семьи в Крыму меня не тяготит и никак не связывает", - акцентировал он.

"Итак, командующий Объединенных сил Сергей Наев подтвердил, что Максим Иванович Наев - сотрудник "Почты Крыма", а ранее так называемого "Пенсионного фонда РФ в республике Крым" - действительно его родной брат. Это важный момент, потому что были люди, которые здесь писали мне, что я ошибся и никакого отношения к Крыму семья Наева не имеет. Даже доказательства обещали предоставить. Также генерал-лейтенант объяснил происхождение денег, которые передавал ему брат из Крыма и которые тот позже внес в декларацию. Наев утверждает, что родной брат на оккупированной территории - никак не повлияет на его деятельность, как командующего ОС. Поскольку под предыдущим постом куча народа обвинила меня чуть ли не в госизмене, объясню еще раз: родной брат в Крыму, тем более, когда он работает на оккупационную администрацию, тем более, когда он передает денежные средства украинскому генералу, который будет руководить операцией на Донбассе - это общественно значимая информация. Поэтому я ее опубликовал. Она может нравиться, может не нравиться - но о ней должны знать все. Называть это частной жизнью - большая ошибка. Ведь данный факт из биографии военного так или иначе может влиять на решения, которые принимает командующий ОС. Напомню, эффективный общественный контроль за деятельностью военного ведомства - это одно из ключевых требований в так называемых "стандартов НАТО", к которым украинская армия сейчас стремится. Поэтому, буду и дальше следить за действиями господина Наева", - написал на своей странице в Фейсбуке журналист Левко Стек. 

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Мой брат живет в Крыму, за его поступки я отвечать не могу, - командующий ООС Наев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3056699
 
 
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Помиляєтесмь. Ви господар у себе в краї, де народились. Тут є п'ята колона, котра думає, що тут її "хрен, хто зачепить". Ми її до себе не запрошували. Особливо кацапів. Тому вони і підуть тудии, звідки приперлися до нас. Хочуть, чи не хочуть. Була вже така у ублодоязигих ваєнних така говірка: "Кагда нємца ми пабйом, в Украіну жіть пайдьом, та єсть хавать, єсть что пить - в Украінє будєм жіть!". Будемо очищати.
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marusia klimova - если в котел загонит, то поздно будет судить..., да и дорогая слишком цена...Вот на хрена все это, если можно поставить другого - без таких вот проблем?
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Твои хотелки или нехотелки никак не скажутся на безопасности этой страны. А вот его истинная суть- может сказаться. Причем трагически. Такое впечатление, что Лолита спецом внедряет рашистскую наволочь на всех уровнях- в Нацгвардии- беркута, ненавидящие народ, а в управлении всеми вооруженными силами- брат предателя... И скажите после этого, что "агент Лолита"- это фейк!
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Слышь ты, ботяра кацапская, я к тому, что страну может продать любая мразь с фамилией типо савченко или лещенко. А какая-нибудь климова за Украину порвет.Так шо следи за руками...)))
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"Ботяра кацапская" против родственников рашистов в управлении ВСУ? Ну ты даешь, казлорылая! Мій брат живе в Криму, за його вчинки я відповідати не можу, - командувач ООС Наєв - Цензор.НЕТ 8466 Причем тут фамилия, чучело? Если у него БРАТ - рашист?
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если брата убьёт тогда поверим что он предан украине.....
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вы кацапы можете хоть всех своих родичей убивать...
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ну и шо шо он в душе за путина..петро йому вірить
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Это важный момент, потому что были люди, которые здесь писали мне, что я ошибся и никакого отношения к Крыму семья Наева не имеет. Даже доказательства обещали предоставить. Также генерал-лейтенант объяснил происхождение денег, которые передавал ему брат из Крыма и которые тот позже внес в декларацию. Наев утверждает, что родной брат на оккупированной территории - никак не повлияет на его деятельность, как командующего ОС. Поскольку под предыдущим постом куча народа обвинила меня чуть ли не в госизмене, объясню еще раз: родной брат в Крыму, тем более, когда он работает на оккупационную администрацию, тем более, когда он передает денежные средства украинскому генералу, который будет руководить операцией на Донбассе - это общественно значимая информация. Поэтому я ее опубликовал. Она может нравиться, может не нравиться - но о ней должны знать все. Источник: https://censor.net.ua/n3056699 Мій брат живе в Криму, за його вчинки я відповідати не можу, - командувач ООС Наєв - Цензор.НЕТ 3485
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Я не понимаю- КАК можно такому "деятелю" доверить командование ВСЕМИ военными силами страны? Просто вредительство какое-то! Сдаст с потрохами и не поперхнется при случае. Одна надежда на офицерский состав среднего звена.
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склады повзрывали, "люстрации" заглохли, "неприкосновенность" в почете, премии повыписывали, и тут вдруг - "вредительство". это так, мелкое хулиганство, в сравнении с тем что было, пока что.
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Тепер у нас татари не лише ДТЕКом електроенергію нашу нам продають, а ще й "Об'єднаними силами" керують.

Я от ніяк не можу збагнути одну річ: що сталося, що у нас припинилася війна під назвою АТО? Яка така обставина? Які події змінили ситуацію, що сподвигли президента "закінчити АТО"? Які критерії закінчення АТО? ну, те, що критеріїв для початку цього кількагодинного кількарічного АТО не було, то ми знаємо. А чому закінчилося? Чи означає це закнчення бойових дій, війни... І що то за "Об'єднані сили"? Які сили з котрими об'єднувались, чого не було до цього моменту?

Питання, як ви розумієте, риторичне. Порошенко-Головнокомандуючий здав Україну. І має бути засуджений Трибуналом не лише за сумісну з Путіним операцію "ДАП-Іловайськ-Дебальцево-Саур Могила..." по знищенню добровольців, найкращих наших воїнів, але і за сьогоднішню мегаконтрабандну партнерську "гібридну" війну з реальними тисячами даремних смертей, коли начисто відсутні спроби визволення і підготовка до нього.
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если путин "негодяй и мерзавец" что ему помешает отомстить героическому командующему объединенных сил украины просто кинув его брата за решетку.
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Все що треба знати про камандуючого від Лоліти ( Порошенко ). Чудова можливість для шантажу і вербовки : "Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв запевняє, що наявність родичів в окупованому Криму ніяк не вплине на його вірність присязі народу України і виконання поставлених перед ним завдань".
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Да-а -а. Ох........ ная стратегия. Добром видать не закончится. Четверть века коту под зад..... . Ото и вэсь здобуток.
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за то ботаксный педофильный Шнырь вова найдет "способ" что-бы ты отвечал, на такую должность должен быть назначен человек с идеальной характеристикой....
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та ничче страшного, у нас президент имеет бизнес в расее
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А у меня никакого недоумения. Все полностью подтверждает коллаборантскую политику Порошенко. Это просто один из эпизодов.
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Українці, які складали 80,01 % населення, у керівних органах промисловості й фінансів УРСР становили тільки 15,5%. Росіяни й євреї, частка яких серед населення була 14,66%, в управлінні промисловістю й фінансами посідали 76,2%. http://www.ukrop-ua.net/history/894-okupacya-teritoryi-unr-vyskami-rsfsr-u-1918-1921-rokah.html
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Призначаючи на пости татар, грузин, абрамявічусів, бальчунів, ашкеназів, інших, ми бачимо, що Рошенко панічно боїться українців.
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А при чому тут татари та грузини, якщо Порошенко на посаду українців-зрадників призначає? Він робить призначення не по національній ознаці, а по особистій відданості, та рекомендаціям з Кремля.
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Морда суто ФСБшная. И братца в Крыму не увольняют, при наличии такого родственничка... Значит, "всё схвачено"....
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ну как по морде определить ФСБшность? вот как у Порошенко..вроде и свой..а вроде и не совсем
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Для того, кто родился и жил при софке- выявить гебнявую харю- как два пальцы об асфальт. Мій брат живе в Криму, за його вчинки я відповідати не можу, - командувач ООС Наєв - Цензор.НЕТ 4150
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аваков, гельмінтей, голубан, крищенко, муженко-молодший, луценко, Маринка - голова культурного фонду із бюджетом 240 лямів на рік, грицак, вітренко, охендовський, судді і прокурвори - антимайданівці, убивці-бєркутасти під ВРУ... А добровольці по тюрмах та з розтрощеними головами на снігу.
Так що Наєв - ланка у ланцюжку сприйнятого українцями без протестів принципу призначень на вищі посади.
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к чуваку конечно никаких претензий быть не может. претензии к тому, кто его назначил\с чьей подачи назначили. как и в других случаях.
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Я не удивлюсь даже когда он окажется двоюродным братом хуйла. У нас все возможно. Мій брат живе в Криму, за його вчинки я відповідати не можу, - командувач ООС Наєв - Цензор.НЕТ 555
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У Клімкіна жінка в Росії. У Назаренка брат у ФСБ, адміністрацією Президента керує Москва-Тель-Авів - Райнін Ігор Львович... енд моор, моор...

У АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКА ВСІ!!! АБСОЛЮТНО!!! ПОВНІСТЮ!!! РОЗМОВЛЯЮТЬ РОСІЙСЬКОЮ!!!
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20.03.2018 16:54 Мій брат живе в Криму, за його вчинки я відповідати не можу, - командувач ООС Наєв - Цензор.НЕТ 5406182Мій брат живе в Криму, за його вчинки я відповідати не можу, - командувач ООС Наєв - Цензор.НЕТ 9910Киев, 20 марта.Сайту-убийце «Миротворец» впору найти место в своей базе для первого заместителя главы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина. Дело в том, что главный полицейский Донецкой области более двух месяцев пытался устроиться на работу в Крыму после присоединения полуострова к России.
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а ты вже будку построил шоб такое писать? Мій брат живе в Криму, за його вчинки я відповідати не можу, - командувач ООС Наєв - Цензор.НЕТ 2843
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМой брат живет в Крыму, за его поступки я отвечать не могу, - командующий ООС Наев
 
 
 
 
 
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