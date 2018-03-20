 Грибаускайте не будет поздравлять Путина с победой на выборах, - пресс-служба литовского президента

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Пока Россия не демонстрирует уважения к принципам международного права и пренебрегает правами и интересами других стран, от поздравлений мы воздерживаемся", - сказали в пресс-службе литовского президента.

Из трех стран Балтии только президент Эстонии Керсти Кайльюланд поздравила В.Путина с победой на выборах и выразила надежду на развитие добрососедских отношений.

Тем временем, в пресс-службе президента Латвии не ответили на вопрос, планирует ли глава республики направлять поздравление российскому лидеру.

В.Путина с победой на выборах поздравили председатель Еврокомиссии, президенты Германии, Франции, Италии, Венгрии, Чехии, Болгарии. Великобритания и Польша от поздравлений воздержались.

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Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что в Вашингтоне без удивления восприняли переизбрание Владимира Путина на пост президента, и телефонного звонка с поздравлениями российского лидера со стороны Дональда Трампа не планируется.

Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента с рекордным результатом в 76,6% голосов. Согласно предварительным итогам голосования, второе место на выборах президента РФ занял Павел Грудинин с 11,90% голосов. На третьем месте Владимир Жириновский - 5,66%. На четвертом Ксения Собчак - 1,67%, пятое место занял Григорий Явлинский - 1,04%. Борис Титов набрал 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.