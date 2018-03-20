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Все про:Литва (1198) поздравление (628) Путин (23656) Россия (68512) Грибаускайте (162)

 Грибаускайте не будет поздравлять Путина с победой на выборах, - пресс-служба литовского президента

Президент Литвы Даля Грибаускайте не планирует направлять поздравление с переизбранием Владимиру Путину, победившему на президентских выборах в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Пока Россия не демонстрирует уважения к принципам международного права и пренебрегает правами и интересами других стран, от поздравлений мы воздерживаемся", - сказали в пресс-службе литовского президента.

Из трех стран Балтии только президент Эстонии Керсти Кайльюланд поздравила В.Путина с победой на выборах и выразила надежду на развитие добрососедских отношений.

Тем временем, в пресс-службе президента Латвии не ответили на вопрос, планирует ли глава республики направлять поздравление российскому лидеру.

В.Путина с победой на выборах поздравили председатель Еврокомиссии, президенты Германии, Франции, Италии, Венгрии, Чехии, Болгарии. Великобритания и Польша от поздравлений воздержались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые западные лидеры не поздравили Путина с победой потому, что эти выборы не были настоящими, - Хербст

Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что в Вашингтоне без удивления восприняли переизбрание Владимира Путина на пост президента, и телефонного звонка с поздравлениями российского лидера со стороны Дональда Трампа не планируется.

Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента с рекордным результатом в 76,6% голосов. Согласно предварительным итогам голосования, второе место на выборах президента РФ занял Павел Грудинин с 11,90% голосов. На третьем месте Владимир Жириновский - 5,66%. На четвертом Ксения Собчак - 1,67%, пятое место занял Григорий Явлинский - 1,04%. Борис Титов набрал 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.

Источник: https://censor.net.ua/n3056696
 
 
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Кацы скажут,что не дозвонилась )) Молодец,Даля !
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Надо было ей хотя бы для приличия послать на х.й, а так получается полное не уважение!
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Я только что похожее написал в коментарии в одной нашей газеты...
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Помню, как ты яныка до побега довел, такими картинками... Один из первых , начал чмырить его тут..
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Мабуть *пре-зек* не ПРиголубить біля себе *лоліту мальдійську* ..
..ПС ..Було ...було і спами.. і бани Грібаускайте не вітатиме Путіна з перемогою на виборах, - прес-служба литовського президента - Цензор.НЕТ 6887 ..А зараз кодло *ригоботів * перекуплено на *пецеботів * !!
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ты с каждым днем все глупее и глупее! прими как комплимент!
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а васька (янык) слушал... и ел (крал) крал еще больше и больше! и ему было глубоко наsрать на твои дебильные картинки! его очень устраивало что ты и тебе подобные сидели сопя за компьютерами... и ничего существенного не делали! так и сейчас!
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Знаешь кто такой ЗОЛОТАРЬ? Это человек который в говне роется, по долгу службы!
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В данном случае актуально последнее, гавнокопатель!
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Тай без Золотаря давно відомо, хто є та газова принцеса.

Грібаускайте не вітатиме Путіна з перемогою на виборах, - прес-служба литовського президента - Цензор.НЕТ 7080
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ДЕ ХТО ЗОЛОТАРЬ? Это человек который в говне роется, по долгу службы!

так точнее Грібаускайте не вітатиме Путіна з перемогою на виборах, - прес-служба литовського президента - Цензор.НЕТ 8582!
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Я бы упал на колени,землю ел и просил бы эту достойную Женщину стать президентом Украины !!!
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Ну ты и напористый! 😁 Ты часом не кавказец ?
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А что, она не соглашается? Неожиданно как-то... Грибаускайте не будет поздравлять Путина с победой на выборах, - пресс-служба литовского президента - Цензор.НЕТ 4085
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В следующем году заканчивается ее каденция. Грибаускайте не будет поздравлять Путина с победой на выборах, - пресс-служба литовского президента - Цензор.НЕТ 2812
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Даже если бы и согласилась -- сожрут наши "рехворматоры".
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Поедание земли(грунта), это обязательный ритуал? Может проще написать ей о своей просьбе? И кстати, землю какую есть собрался, литовскую или украинскую?
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Э нет,пусть тебе,кто-нибудь другой вставляет .... Грібаускайте не вітатиме Путіна з перемогою на виборах, - прес-служба литовського президента - Цензор.НЕТ 8312а не по этим делам ... Грібаускайте не вітатиме Путіна з перемогою на виборах, - прес-служба литовського президента - Цензор.НЕТ 3428
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Дима, хочешь сказать, что это не спам?
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Як і литовці, кожен справжній патріот України повинен вести війну проти Росії, захищати наш український інформаційниймовний простір:

Грибаускайте не будет поздравлять Путина с победой на выборах, - пресс-служба литовского президента - Цензор.НЕТ 6299
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От Литвы даже во времена совка попахивало Европой! Чистота и культура резко отличалась от нашей. У меня батя в Литве служил, много чего рассказывал.
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Каунас !..80 -ті роки !..Магазин трикотажних виробів (спортивні костюми ). При мені на покупця .який звертався касабською .дві продавчині не звертали уваги !...Поки я не звернувся -українською ..*Ноу проблем * !! .. Грибаускайте не будет поздравлять Путина с победой на выборах, - пресс-служба литовского президента - Цензор.НЕТ 5857 Грибаускайте не будет поздравлять Путина с победой на выборах, - пресс-служба литовского президента - Цензор.НЕТ 1919
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Паланга 80-х - найвищої якості м'ясні і молочні вироби!
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Те ж саме у Вільно, українському колись давно місті, не дивуйтесь(Вільнюсі) - язикі кацапи злились, у мене значок наш прапор був і моя мова - всюди зелене світло від друзів.
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Тока щас там попахивает одними пенсионерами..
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Сам нюхал, или доверяешь нюху киселева?
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Це він ще з виборчої дільниці не вийшов.
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Совок не смог убить в прибалтах стремление к свободе, желание говорить и писать на своем языке, жить в чистоте а не в сарае.
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А мы с друзьями, двумя семьями были в Паланге 2 недели летом, еще и погода была классная, тепло. Это просто другой мир - чисто, красиво. А молодежь какая патриотичная! На принимали за россиян (русский язык!)
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Сори, Отвлеклась. Так нас принимали за россиян, и отношение, особенно молодежи, было соответствующим - как к захватчикам и врагам. Это был 1986 год. Нашим соотечественникам, водящим дружбу с "голубями мира", на заметку - нельзя врагов считать друзьями
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Поздравить Путина, это предать всех убитых, покалеченных, обездоленных Путиным. Это поддержать политику Путина, который плюет на Международное право, на суверенитет других государств, границы. Это поддержать войну против Украины, Грузии, Сирии, Великой Британии, на улицах которой Путин применил боевые отравляющие газы, против Польши, правительство которой Путин уничтожил под Смоленском. Поэтому молодец Даля, что не поздравила Путина.
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Чё-то в росисе баттхёрт - Хуйла не поздравляют...
Как будто весь мир подговорил кто-то...

Грібаускайте не вітатиме Путіна з перемогою на виборах, - прес-служба литовського президента - Цензор.НЕТ 2963
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Литовська жінка, а не якась капітельмангригянська.
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Даля, спасибо! Какая Вы умница и порядочный человек, патриот своей страны! Благополучия и процветания Литве!
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президент Эстонии Керсти Кайльюланд поздравила В.Путина с победой на выборах и выразила надежду на развитие добрососедских отношений.Источник: https://censor.net.ua/n3056696

Это как,едрена мать,
Извиняюсь,понимать?(c) Грібаускайте не вітатиме Путіна з перемогою на виборах, - прес-служба литовського президента - Цензор.НЕТ 9778
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хотів знайти підтвердження в неті стосовно Естонії..шось не виходить
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Я шукав теж, але знайшов лiше на паре московiтских побрехушек. Напевно брехня?
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)) подсуетилась, горячий эстонский президент.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГрибаускайте не будет поздравлять Путина с победой на выборах, - пресс-служба литовского президента
 
 
 
 
 
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