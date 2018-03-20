 Снегопад в Киеве: "382 единицы техники готовы к работе"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА на своей странице в Facebook.

"С 13:00 снегоуборочная техника "Киевавтодора" была размещена на исходных позициях во всех районах города. Такая практика позволяет дорожникам оперативно начать работы по обработке дорог столицы посыпными материалами и не допустить образования гололедицы и снежных накатов", - отмечается в сообщении.

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Сейчас дорожно-эксплуатационные предприятия уже начали проводить превентивную обработку дорог.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, снегопад продлится в городе до среды. Коммунальная корпорация просит водителей не парковать автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике оперативно убирать улично-дорожную сеть столицы.