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 Киевские новости
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Все про:Киев (15551) снегопад (623)

 Снегопад в Киеве: "382 единицы техники готовы к работе"

255 единиц снегоуборочной и 127 единиц вспомогательной техники предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор", а также 50 бригад по ручной уборке в составе 353 работников дежурят сегодня в столице и готовы к работе в усиленном режиме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА на своей странице в Facebook.

"С 13:00 снегоуборочная техника "Киевавтодора" была размещена на исходных позициях во всех районах города. Такая практика позволяет дорожникам оперативно начать работы по обработке дорог столицы посыпными материалами и не допустить образования гололедицы и снежных накатов", - отмечается в сообщении.

Снегопад в Киеве: 382 единицы техники готовы к работе 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня ограничат движение по Северному мосту в столице

Сейчас дорожно-эксплуатационные предприятия уже начали проводить превентивную обработку дорог.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, снегопад продлится в городе до среды. Коммунальная корпорация просит водителей не парковать автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике оперативно убирать улично-дорожную сеть столицы.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056694
 
 
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Зима этой веsной удалаsь! В декабре не было такого sнега и такой "зимы", как в марте.. Ни фига, зиму перезимовали и - веsну "перезимуем"! Снігопад у Києві: "382 одиниці техніки готові до роботи" - Цензор.НЕТ 319
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Вроде бы больше нигде нет снегопада и вообще зимы, кроме Киева.
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Нам бы их проблемы... тут дождь лупит, замерзающий на лету и на всем, что попадается по пути(((
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСнегопад в Киеве: "382 единицы техники готовы к работе"
 
 
 
 
 
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