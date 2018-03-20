 "Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам", - Песков об отсутствии поздравлений Путину от Трампа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно здесь ничего сгущать, это второе. Ну и третье, утро вечера мудренее", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.



Он также напомнил, что "президент Путин остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо в отношениях с нашими американскими партнерами".



При этом Песков не смог конкретизировать, поступало ли письменное поздравление от американской стороны. "Я пока не могу ответить на этот вопрос, список очень большой - тот, что мы получаем по каналам МИДа", - сказал пресс-секретарь Путина.

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Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что в Вашингтоне без удивления восприняли переизбрание Владимира Путина на пост президента, и телефонного звонка с поздравлениями российского лидера со стороны Дональда Трампа не планируется.

Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента с рекордным результатом в 76,6% голосов. Согласно предварительным итогам голосования, второе место на выборах президента РФ занял Павел Грудинин с 11,90% голосов. На третьем месте Владимир Жириновский - 5,66%. На четвертом Ксения Собчак - 1,67%, пятое место занял Григорий Явлинский - 1,04%. Борис Титов набрал 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.