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Все про:Песков (805) поздравление (628) Путин (23656) Россия (68512) США (13427) Трамп (1698)

 "Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам", - Песков об отсутствии поздравлений Путину от Трампа

В Кремле не считают недружественным шагом отсутствие поздравлений президенту РФ Владимиру Путину с победой на выборах от его коллеги из США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Читайте: Дуда не поедет на чемпионат мира по футболу в России и пока не будет поздравлять Путина с победой на выборах: не самый лучший момент, - глава канцелярии Щерский

"Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно здесь ничего сгущать, это второе. Ну и третье, утро вечера мудренее", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что "президент Путин остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо в отношениях с нашими американскими партнерами".

При этом Песков не смог конкретизировать, поступало ли письменное поздравление от американской стороны. "Я пока не могу ответить на этот вопрос, список очень большой - тот, что мы получаем по каналам МИДа", - сказал пресс-секретарь Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые западные лидеры не поздравили Путина с победой потому, что эти выборы не были настоящими, - Хербст

Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что в Вашингтоне без удивления восприняли переизбрание Владимира Путина на пост президента, и телефонного звонка с поздравлениями российского лидера со стороны Дональда Трампа не планируется.

Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента с рекордным результатом в 76,6% голосов. Согласно предварительным итогам голосования, второе место на выборах президента РФ занял Павел Грудинин с 11,90% голосов. На третьем месте Владимир Жириновский - 5,66%. На четвертом Ксения Собчак - 1,67%, пятое место занял Григорий Явлинский - 1,04%. Борис Титов набрал 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.

Источник: https://censor.net.ua/n3056690
 
 
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Трамп не будет звонить Путину потому, что все было предсказуемо
Глава американского государства Дональд Трамп решил не поздравлять вновь переизбранного на посту главы РФ Владимира Путина. По его словам, результаты голосования не стали для США сюрпризом.
Слова Трампа процитировал представитель Белого дома Хоган Джидли.
Также он сказал, что Трамп не будет звонить Путину, чтобы поздравить его с переизбранием.
«Мы будем работать над развитием отношений с Россией, и мы будем налагать санкции, когда Россия будет угрожать нашим интересам. Но мы также будем искать возможности для совместной работы, которая может послужить нашим интересам», - сказал он.
«Мы не удивлены результатом», - отметил он, комментируя результаты выборов
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"Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам, т.к. с хуйлом дело иметь себя не уважать" "Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам", - Песков об отсутствии поздравлений Путину от Трампа - Цензор.НЕТ 2332
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Хуйло поздравлять могут ему подобные.
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Его поздравят цветочками...на могилку))))
При том...ВСЕ!!!
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пальма хіба винна що грунт підходящий для її росту??
на почві мордору-мокші ніхто крім сталіних-путіних не народиться.
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Рыжий уже достатпчно с хуйлом законтачился, больше не хочет
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Максим, а прикиньте, как у него зудит - так хочется позвонить, но вспомнит про Мюллера и терпит.
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У него с хуйлом как от любви Мальвины с Буратино - одни занозы. Каждую неделю нового адвоката к своей команде добавляет.
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ну тролить кацапских мерзостей время находят
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письков, об хуйло мараться никто не хочет. ну кроме гэдээровской комсомолки, да еще китайцев. но китайцев можно понять, у них есть шкурный интерес: сибирьнаш.
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Для Китая Рашка это прокладка, буфер безопасности от наездов западных стран. То есть проще говоря пока шатают Рашку Китай может спокойно и дальше делать что хочет.
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какая там прокладка? на Дальнем Востоке одни азиаты. китайский язык скоро будет там вторым, даже скорее первым, государственным.
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Там китайский уже включили в обязательную школьную программу...!... - будущие рабы должны знать язык своих господ..., хотя-бы на уровне команд...!... "Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам", - Песков об отсутствии поздравлений Путину от Трампа - Цензор.НЕТ 6904
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"Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам", - Песков об отсутствии поздравлений Путину от Трампа

Да-да!!! Именно так я и подумал! Дайте мне прямой телефон и я поздравлю от всей души!
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Органично смотрится с рожами парашников😂
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Вождь переводится на немецкий "Führer" "Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам", - Песков об отсутствии поздравлений Путину от Трампа - Цензор.НЕТ 6467

"Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам", - Песков об отсутствии поздравлений Путину от Трампа - Цензор.НЕТ 4303
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Для русских с фамилиём Симоньян "ВОШЬдь" будет так - "առաջնորդ".
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Дык на московии шо ни пламенный патриот, то обязательно симоньян,кургинян,калантарян...
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Д' Артаньян у них был один - и тот еврей "Хтось через графік не може подзвонити, хтось з інших причин", - Пєсков про відсутність привітань Путіну від Трампа - Цензор.НЕТ 6921
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Акунін - не нян, а дзе чи швілі. Так і проситься слово шваль.
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Київский тортик не послали ще з щурячою отрутою, нє??😋
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Я бы поздравил, да еще выноса тела не было.
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ну был бы Демиденко...., не так обидно было бы чес.слово.... И здесь история с Мальдивами повторилась....- вот не хочет он быть украинцем..., хоть убей... "Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам", - Песков об отсутствии поздравлений Путину от Трампа - Цензор.НЕТ 3718 Кто желает узнать всю историю идите на этот профиль....

"Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам", - Песков об отсутствии поздравлений Путину от Трампа - Цензор.НЕТ 3130 Медведев.leaks
2 год ·

Вы же читали о том, что президент Порошенко сидит в социальных сетях под псевдонимом? Так сказать, порохоботствует лично.
Благодаря Олегу Медведеву мы получили возможность этот псевдоним раскрыть.
И вместе с ним - узнать личную почту Петра Алексеевича (если захотите ему что-то написать - не говорите, где взяли).

Итак, псевдоним Порошенко в ФБ - Петро Демидов.
Личная почта - petro.a.poroshenko@gmail.com
Эти данные мы почерпнули из письма, которое Олег Медведев пишет Порошенко по ситуации с антикоррупционером Шабуниным.
Исходя из содержания это письма, Медведев советует Порошенко не допустить, чтобы суд (независимый, ага) избирал ему меру пресечения - арест.
И далее - фактически, свидетельствует, что провокация Шабунина на физическую стычку с "журналистом" Филимоненко - был срежиссирована людьми Порошенко по его же заказу: "Юридичну доріжку із цієї ситуаціїї, сподіваюся, здатні протоптати ті, хто таку ситуацію навколо Шабуніна створив, так би мовити менеджмент проекту".
"Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам", - Песков об отсутствии поздравлений Путину от Трампа - Цензор.НЕТ 3817
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Московський ЦАПе хіба за 4 роки не зрозуміло що на вашу тупущу маячню вже ніхто не ведеться?????
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Serg77 no - а ты и не ведись...., и если другие не ведутся, то зачем вообще переживать..? Верь в "Слепой Траст" и в новогоднее поздравление с Мальдив - это твое.... "Хтось через графік не може подзвонити, хтось з інших причин", - Пєсков про відсутність привітань Путіну від Трампа - Цензор.НЕТ 7890
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На зарплату тролля на Мальдивы не слетаешь ведь ?
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це коли віскі хряпне..а коли бурячанкі то підписується я ваш презідєнт "Хтось через графік не може подзвонити, хтось з інших причин", - Пєсков про відсутність привітань Путіну від Трампа - Цензор.НЕТ 7261
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В интервью Украине молодой О.Медведев сказал о своем патроне, что неправильно считать, будто бы для Тимошенко пребывание в оппозиции наиболее комфортно и выигрышно. "Для нее наибольший комфорт - когда можно наиболее полно проявить свой трудоголизм и выложиться на полную силу для реализации каких-то задач. Лучшая среда для нее - это работа. Я большего трудоголика, чем Юлия Владимировна, в своей жизни не видел", - сказал политтехнолог. И добавил, что для Тимошенко "любая ситуация выигрышная".
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кот, ты без Пороха жить не можешь?
Или тебе хорошо платят за посты с его упоминанием даже под такой светлой новостью?
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Просто рашка - это 1.7% экономики мира и 3/4 леса и мерзлоты, остальная часть населена дебилами...поэтому она никому и нафиг не нужна
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минимальная зарплата в рашке чуть более 100 евро
в Румынии 318 евро
в Польше 473 евро
в Германии 1400 евро

когда захочется кушать россиянам,могут пожевать этот график,дегенератам будет легче пережить свое нищебродноеое и бессмысленное существование
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а сосок для насоса там с какой стороны?
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Это ты про тех,шо умудрились в Сирии от Апачей убежать?
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Угу.Только вот ошметки твоих хероев до сих пор по всей стране-помойке хоронят.
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только самая упоратая лишнехромосомная вата продолжает рассказывать сказки о том, что ихтамнебыло и то не их ошметки на площади в 10 кв.км. разметало
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А где тут кацап козломордый бегал с вяличеем расии, не видели?
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Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка. (с) И. Ильф, Е. Петров, "Золотой теленок".
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А зачем ботоксному роботу звонить???
Вот вы позвоните холодильнику в связи с годовщиной его покупки? Гав-га-га-га. Ржу ..ну не могу.
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Список очень большой. Был там какой-то Трамп, или нет...,- всех не упомнишь! "Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам", - Песков об отсутствии поздравлений Путину от Трампа - Цензор.НЕТ 8341
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Угу,мелкий такий,потерялся где-то между вождями великих держав ю.осетии и венесуэлы. "Хтось через графік не може подзвонити, хтось з інших причин", - Пєсков про відсутність привітань Путіну від Трампа - Цензор.НЕТ 277
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По данным источников, из главного офиса партии Тимошенко на Туровской просочилась совершенно неожиданная для широких масс, в том числе и ее сторонников, информация о том, что «газовая принцесса 90-х» поздравила с победой нового-старого президента России. Да-да, того самого ВВП, с той самой победой, которую официальный Киев по множеству очевидных причин призывает не признавать. Пока некие политологи сулят ей всяческие победы на всех будущих выборах, сама Юлия Владимировна похоже налаживает связи со своими давними «друзями» и «газовыми партнерами».Опытный стратег Тимошенко все четко осознает и просчитывает. Потому поздравляла Путина она не лично и даже не по телефону, а через третьих лиц. По данным источников, посредником в данном случае выступил еще один влиятельный персонаж времен Кучмы-Лазаренко, по совместительству кум несменного российского «царя-самодержавца» Виктор Медведчук. http://izvestia.kiev.ua/blog/show/84378
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продолжение!

В стратегическом плане понять такой шаг очень сильно рассчитывающей на главный кабинет на Банковой Тимошенко несложно. Всякое ведь бывает, вдруг, как это было во времена газовой войны 2008-2009 гг, ей снова придется лететь на поклон в Кремль, скидку на газ выпрашивать.
Но, как ни крути, а во время войны уже реальной, гибридной, кровопролитной, такой «прогиб» уже не только не позволителен, но и позорен, и даже преступен.
К слову, после вполне предсказуемой победы Путина в выборах президента Путина, поздравления ему сразу же прислали только лидеры нескольких постсоветских стран - Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, а также диктатор Венесуэлы Николас Мадуро. Поздравила Боливия, непризнанная Абхазия. А вот со стороны США и стран ЕС реакции не было. Более того, Франция, Германия, Польша, Словакия и Норвегия официально заявили об отказе признать выборы Путина в оккупированном Крыму.
Вероятно, Юлия Владимировна об этом в виду своей политагитационной занятости не слышала, а про войну на Донбассе и захваченный еще в 2014-м году Крым просто позабыла. В таком случае теоретическая победа Тимошенко неминуемо закончится так же, как и победа Януковича на выборах 2004 года. Закончится одним только поздравлением Путина…
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хто зна...як зірки ляжуть....в 2024 році - хто зна може баба уюля і буде балатуватись в президенти в срасіі....якщо взяти іі та сабчак та остання ій програє по усім параметрам крім віку.. але ботекс зробить чудо.....хто зна хто зна....вони з савченко ще й мацкву завоюють....
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Скорее, это Порошенко поздравил Путина через Медведчука, они бизнес-партнеры на рынке газа. А ты известный говномет на Тимошенко
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...все ограничиваются кратким смс сообщением: птн-пнх
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Я его тоже поздравила. Но там наверное слишком много матюков было... Почему-то не упомянули(((
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.песков больше кокса ...в двері вже стукають китайці .шкода що вони почали з Сибіру..краще з воронежа-растова....і навіщо вам вітання- це у вашому дурдомі свято - гуляй ванька-дурак путин хуйло.....Слава УКРАІНІ !!!!
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Я не могу вам позвонить, но хочу вам пожелать.
Шобы этот очередной срок хуйла стал "медной крышкой" всей вашей монгольской орде (государству, не путать с национальностями). Бо вы так уже всю планету собой з@ебли!!! - шо кроме бед и несчастий вам - у большинства землян других пожеланий нету.
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Ніхуя хуйлу не світить, в порядні компанії не допустять.
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Кто то хочет просто послать на йух, но стесняется.
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ТРАМПУШКА каблуком по полу азбуку морзе вибиває..хуйло накоксався та не чує....
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Своеобразное признание письковым мирового лидерства США....: "Хтось через графік не може подзвонити, хтось з інших причин", - Пєсков про відсутність привітань Путіну від Трампа - Цензор.НЕТ 9358
"В Кремле не считают недружественным шагом отсутствие поздравлений президенту РФ Владимиру Путину с победой на выборах от его коллеги из США Дональда Трампа.
"Хтось через графік не може подзвонити, хтось з інших причин", - Пєсков про відсутність привітань Путіну від Трампа - Цензор.НЕТ 9358
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а что такое "всилуграфика", Письков?
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абидно.....абидно ......а може в США не завезли шампанське......
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Та Жирик жеж все выжрал,когда избрание Трампа праздновал
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"Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам."

Большинство просто послало на .......
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...У кого-то просто монетки для телефона-автомата под рукой не оказалось.
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Вообще, как-то странно звучит, поздравлять хоть с чем бы то ни было хуйло. Натянуть на него презерватив - это можно. А поздравлять - это шизофрения.
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Эта рыжая мразь заделается украинцем, у нього жинка з Днипра.
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"Я пока не могу ответить на этот вопрос, список очень большой - тот, что мы получаем по каналам МИДа", - сказал пресс-секретарь Путина. Источник: https://censor.net.ua/n3056690 Письков просто ещё не дорылся до американского поздравления в кипе других: от Абхазии, Ю.Осетии, ДНР, ЛНР, ПМР, Венесуэлы, КНДР и других подобных параше "стран"-изгоев.
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от тупое, не звонят потому что не хотят с кхуйлом связываться... потом хрен отмоешься.....
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Трамп прислал СМС:
Putin Huilo
Песков:
"Путин, хэллоу!" - поздравил нашего вождя Президент США...
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)))))) вообще-то с разводом поздравляют в исключительных случаях)))
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Причини, звісно, у всіх різні. Дехто на *уй Пуцмана посилає, дехто - в *опу. Кожен по-своєму вітає.
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Пошли первые поздравления./ лошадь сверху. не перепутайте/


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Что может Писька? Высцикать только нечистоты
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Обычно происходит так в дипломатическом мире. Кого не устраивает победа, тот и не поздравляет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам", - Песков об отсутствии поздравлений Путину от Трампа
 
 
 
 
 
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