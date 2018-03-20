 "Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам", - Песков об отсутствии поздравлений Путину от Трампа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно здесь ничего сгущать, это второе. Ну и третье, утро вечера мудренее", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он также напомнил, что "президент Путин остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо в отношениях с нашими американскими партнерами".
При этом Песков не смог конкретизировать, поступало ли письменное поздравление от американской стороны. "Я пока не могу ответить на этот вопрос, список очень большой - тот, что мы получаем по каналам МИДа", - сказал пресс-секретарь Путина.
Накануне официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что в Вашингтоне без удивления восприняли переизбрание Владимира Путина на пост президента, и телефонного звонка с поздравлениями российского лидера со стороны Дональда Трампа не планируется.
Путин по итогам обработки 99,83% протоколов побеждает на выборах президента с рекордным результатом в 76,6% голосов. Согласно предварительным итогам голосования, второе место на выборах президента РФ занял Павел Грудинин с 11,90% голосов. На третьем месте Владимир Жириновский - 5,66%. На четвертом Ксения Собчак - 1,67%, пятое место занял Григорий Явлинский - 1,04%. Борис Титов набрал 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.
Глава американского государства Дональд Трамп решил не поздравлять вновь переизбранного на посту главы РФ Владимира Путина. По его словам, результаты голосования не стали для США сюрпризом.
Слова Трампа процитировал представитель Белого дома Хоган Джидли.
Также он сказал, что Трамп не будет звонить Путину, чтобы поздравить его с переизбранием.
«Мы будем работать над развитием отношений с Россией, и мы будем налагать санкции, когда Россия будет угрожать нашим интересам. Но мы также будем искать возможности для совместной работы, которая может послужить нашим интересам», - сказал он.
«Мы не удивлены результатом», - отметил он, комментируя результаты выборов
При том...ВСЕ!!!
на почві мордору-мокші ніхто крім сталіних-путіних не народиться.
Да-да!!! Именно так я и подумал! Дайте мне прямой телефон и я поздравлю от всей души!
Медведев.leaks
2 год ·
Вы же читали о том, что президент Порошенко сидит в социальных сетях под псевдонимом? Так сказать, порохоботствует лично.
Благодаря Олегу Медведеву мы получили возможность этот псевдоним раскрыть.
И вместе с ним - узнать личную почту Петра Алексеевича (если захотите ему что-то написать - не говорите, где взяли).
Итак, псевдоним Порошенко в ФБ - Петро Демидов.
Личная почта - petro.a.poroshenko@gmail.com
Эти данные мы почерпнули из письма, которое Олег Медведев пишет Порошенко по ситуации с антикоррупционером Шабуниным.
Исходя из содержания это письма, Медведев советует Порошенко не допустить, чтобы суд (независимый, ага) избирал ему меру пресечения - арест.
И далее - фактически, свидетельствует, что провокация Шабунина на физическую стычку с "журналистом" Филимоненко - был срежиссирована людьми Порошенко по его же заказу: "Юридичну доріжку із цієї ситуаціїї, сподіваюся, здатні протоптати ті, хто таку ситуацію навколо Шабуніна створив, так би мовити менеджмент проекту".
Или тебе хорошо платят за посты с его упоминанием даже под такой светлой новостью?
в Румынии 318 евро
в Польше 473 евро
в Германии 1400 евро
когда захочется кушать россиянам,могут пожевать этот график,дегенератам будет легче пережить свое нищебродноеое и бессмысленное существование
Вот вы позвоните холодильнику в связи с годовщиной его покупки? Гав-га-га-га. Ржу ..ну не могу.
В стратегическом плане понять такой шаг очень сильно рассчитывающей на главный кабинет на Банковой Тимошенко несложно. Всякое ведь бывает, вдруг, как это было во времена газовой войны 2008-2009 гг, ей снова придется лететь на поклон в Кремль, скидку на газ выпрашивать.
Но, как ни крути, а во время войны уже реальной, гибридной, кровопролитной, такой «прогиб» уже не только не позволителен, но и позорен, и даже преступен.
К слову, после вполне предсказуемой победы Путина в выборах президента Путина, поздравления ему сразу же прислали только лидеры нескольких постсоветских стран - Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, а также диктатор Венесуэлы Николас Мадуро. Поздравила Боливия, непризнанная Абхазия. А вот со стороны США и стран ЕС реакции не было. Более того, Франция, Германия, Польша, Словакия и Норвегия официально заявили об отказе признать выборы Путина в оккупированном Крыму.
Вероятно, Юлия Владимировна об этом в виду своей политагитационной занятости не слышала, а про войну на Донбассе и захваченный еще в 2014-м году Крым просто позабыла. В таком случае теоретическая победа Тимошенко неминуемо закончится так же, как и победа Януковича на выборах 2004 года. Закончится одним только поздравлением Путина…
Шобы этот очередной срок хуйла стал "медной крышкой" всей вашей монгольской орде (государству, не путать с национальностями). Бо вы так уже всю планету собой з@ебли!!! - шо кроме бед и несчастий вам - у большинства землян других пожеланий нету.
"В Кремле не считают недружественным шагом отсутствие поздравлений президенту РФ Владимиру Путину с победой на выборах от его коллеги из США Дональда Трампа.
Большинство просто послало на .......
Putin Huilo
Песков:
"Путин, хэллоу!" - поздравил нашего вождя Президент США...