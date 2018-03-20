 Мы продолжим настаивать на реформе госбанков, как бы власть ни сопротивлялась, - депутат Рыбалка

Фракция Радикальной партии внесет на рассмотрение парламента новый законопроект по реформированию государственных банков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-глава финансового комитета Рады, народный депутат Сергей Рыбалка, пишет УНИАН.
"Рада провалила важную реформу государственных банков. Это очередное подтверждение того, что власти реформы не нужны. Но когда надо принять кадровые решения, голоса находят и сгоняют депутатов в сессионный зал", - написал он. "Позиция нашей фракции - это стратегическое видение развития госбанков, и мы продолжим настаивать на необходимости развития украинских производителей и предоставления им дешевых кредитов. Поэтому мы не собираемся на этом останавливаться и зарегистрируем новый законопроект", - добавил депутат.
Сергей Рыбалка обратил внимание на то, что профильный комитет два года требовал от парламентских фракций подать свои кандидатуры в наблюдательные советы государственных банков, но они этого так и не сделали. Народный депутат подчеркнул, что два государственных банка - "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" уже 6 лет работают без наблюдательных советов, притом, что многомиллиардные налоги тратятся на их поддержку, а они так и остаются убыточными.
давайте все работать в Европе!
уезжаем и пусть дрыпутаты тут сами себе всё платят!
как-то стрёмно так спалиться...
а ти, типу, не влада? жопоблок, чи шо?
ти ж входиш до парламентської коаліції, нє?
здесь усьо:
СРОЧНО! Онищенко предъявил запись, где Порошенко угрожает ему уголовными делами, если Тимошенко не будет голосовать за нужные законы
Депутат-беглец впервые предъявил пленку с голосом, похожим на голос президента Порошенко.
Об этом накануне вечером рассказал сайт ТСН.
6 марта состоялось заседание Верховного Суда Испании. Тройка судей рассматривала вопрос экстрадиции беглого украинского народного депутата Александра Онищенко и его матери Инессы Кадыровой.
Несмотря на то, что суд взял тайм-аут на неделю, чтобы провозгласить вердикт, уже более 10 дней испанская Фемида молчит. После заседания суда Онищенко дал развернутое интервью Ольге Василевской, где впервые включил на камеру одну из пленок с голосом, похожим на голос президента. На записи слышно голоса, похожие на голоса Онищенко и Петра Порошенко. Из беседы можно понять, что человек с голосом похожим на Онищенко передаёт собеседнику просьбу Злочевского закрыть его вопрос, связанный с уголовными делами. На камеру ТСН Онищенко согласился воспроизвести только начало этого диалога.
http://ua24ua.net/onishchenko-predyavil-zapis-gde-poroshenko-ugrogaet-emu-ugolovnimi-delami-esli-timoshenko-ne-budet-golosovat-za-nugnie-zakoni/
Мне и в голову не приходило реформировать кассу завода, чтобы нужным работникам больше бабла давали.