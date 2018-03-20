EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  589  11
Все про:банки (1582) Рыбалка Сергей (45)

 Мы продолжим настаивать на реформе госбанков, как бы власть ни сопротивлялась, - депутат Рыбалка

Народный депутат подчеркнул, что два государственных банка уже 6 лет работают без наблюдательных советов.

Фракция Радикальной партии внесет на рассмотрение парламента новый законопроект по реформированию государственных банков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-глава финансового комитета Рады, народный депутат Сергей Рыбалка, пишет УНИАН.

"Рада провалила важную реформу государственных банков. Это очередное подтверждение того, что власти реформы не нужны. Но когда надо принять кадровые решения, голоса находят и сгоняют депутатов в сессионный зал", - написал он. "Позиция нашей фракции - это стратегическое видение развития госбанков, и мы продолжим настаивать на необходимости развития украинских производителей и предоставления им дешевых кредитов. Поэтому мы не собираемся на этом останавливаться и зарегистрируем новый законопроект", - добавил депутат.

Сергей Рыбалка обратил внимание на то, что профильный комитет два года требовал от парламентских фракций подать свои кандидатуры в наблюдательные советы государственных банков, но они этого так и не сделали. Народный депутат подчеркнул, что два государственных банка - "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" уже 6 лет работают без наблюдательных советов, притом, что многомиллиардные налоги тратятся на их поддержку, а они так и остаются убыточными.


Источник: https://censor.net.ua/n3056687
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
короче! задолбало это беспредельно-олигархическое говно!
давайте все работать в Европе!
уезжаем и пусть дрыпутаты тут сами себе всё платят!
 показать весь комментарий
 
 
нееее...а пусть лучше они в Панаму дрыщат с босами своими... навсегда..
 показать весь комментарий
 
 
Это вот этот вот чувак хочет наблюдать за деньгами госбанков? Чтоб ещё и буггати или мазерати до кучи купить?

 показать весь комментарий
 
 
дали покататься може????
как-то стрёмно так спалиться...
 показать весь комментарий
 
Ну понятно. Им же всем этим депутанам-чинушам тёщи с зятьями, жёны с мужьями, внуки с племяшами, сёстры с кумовьями то спорткары покататься дают, то элитные дома для пожить, то счета в банках для попользоваться.
 показать весь комментарий
 
в партии полит-проститутки ляшко - других, к сожалению, практически нету...
 показать весь комментарий
 
 
Самое печальное, что их - других - практически нет вообще в нашем политикуме.
 показать весь комментарий
 
шось я не дуже второпав, що означає оте "как би власть ні сопротівлялась"?
а ти, типу, не влада? жопоблок, чи шо?
ти ж входиш до парламентської коаліції, нє?
 показать весь комментарий
 
 
Гарантєллло хатит прихватизировать...

здесь усьо:

СРОЧНО! Онищенко предъявил запись, где Порошенко угрожает ему уголовными делами, если Тимошенко не будет голосовать за нужные законы
Депутат-беглец впервые предъявил пленку с голосом, похожим на голос президента Порошенко.
Об этом накануне вечером рассказал сайт ТСН.
6 марта состоялось заседание Верховного Суда Испании. Тройка судей рассматривала вопрос экстрадиции беглого украинского народного депутата Александра Онищенко и его матери Инессы Кадыровой.
Несмотря на то, что суд взял тайм-аут на неделю, чтобы провозгласить вердикт, уже более 10 дней испанская Фемида молчит. После заседания суда Онищенко дал развернутое интервью Ольге Василевской, где впервые включил на камеру одну из пленок с голосом, похожим на голос президента. На записи слышно голоса, похожие на голоса Онищенко и Петра Порошенко. Из беседы можно понять, что человек с голосом похожим на Онищенко передаёт собеседнику просьбу Злочевского закрыть его вопрос, связанный с уголовными делами. На камеру ТСН Онищенко согласился воспроизвести только начало этого диалога.
http://ua24ua.net/onishchenko-predyavil-zapis-gde-poroshenko-ugrogaet-emu-ugolovnimi-delami-esli-timoshenko-ne-budet-golosovat-za-nugnie-zakoni/
 показать весь комментарий
 
Креативненко!
Мне и в голову не приходило реформировать кассу завода, чтобы нужным работникам больше бабла давали.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы продолжим настаивать на реформе госбанков, как бы власть ни сопротивлялась, - депутат Рыбалка
 
 
 
 
 
 вверх