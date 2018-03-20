EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  24  0
Все про:ГПУ (8556) Луценко (6945) налоги (2400) обыск (1129) Фирташ (959) арест имущества (163)

 Планируется арест имущества по делу о неуплате 500 млн грн налогов компаниями Фирташа, - Луценко

Подконтрольные украинскому олигарху Дмитрию Фирташу предприятия подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму более 500 млн грн.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Департаментом в сфере экономики ГПУ при оперативном сопровождении Нацполиции, расследуется уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов подконтрольных украинскому олигарху Д. Фирташу предприятий, а именно: ЧАО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", ОАО "АЗОТ", ОАО "РІВНЕАЗОТ", ГП "ХІМІК" ОАО "АЗОТ" с использованием ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн. В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений. Для обеспечения возмещения платежей планируется наложение ареста на имущество предприятий", - рассказал Луценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проведены обыски в офисах ряда фирм по делу о неуплате 500 млн грн налогов компаниями Фирташа, - Сарган

Планируется арест имущества по делу о неуплате 500 млн грн налогов компаниями Фирташа, - Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3056681
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПланируется арест имущества по делу о неуплате 500 млн грн налогов компаниями Фирташа, - Луценко
 
 
 
 
 
 вверх