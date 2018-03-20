 Планируется арест имущества по делу о неуплате 500 млн грн налогов компаниями Фирташа, - Луценко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Департаментом в сфере экономики ГПУ при оперативном сопровождении Нацполиции, расследуется уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов подконтрольных украинскому олигарху Д. Фирташу предприятий, а именно: ЧАО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", ОАО "АЗОТ", ОАО "РІВНЕАЗОТ", ГП "ХІМІК" ОАО "АЗОТ" с использованием ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн. В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений. Для обеспечения возмещения платежей планируется наложение ареста на имущество предприятий", - рассказал Луценко.

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