 Венгрия не сможет заблокировать двусторонние отношения Украина-НАТО, - МИД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я не думаю, что Венгрия может заблокировать на уровне НАТО двусторонние отношения…. Очень жаль, что перед выборами в Венгрии предвыборная риторика побеждает над теми двусторонними отношениями и теми позитивными их составляющим", - сказала спикер МИД Марьяна Беца.

При этом М.Беца добавила, что украинская сторона открыта к диалогу.

"Это сознательные политические манипуляции и откровенное перекручивание реальности. Нам жаль, потому что мы конструктивно настроены на диалог по любым вопросам… Мы постоянно стараемся взаимодействовать с наши венгерскими коллегами и через посольство, и на разных международных площадках", - пояснила спикер МИД Украины.

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М.Беца добавила, что размещение на Закарпатье батальона украинских войск возможно из соображений безопасности и во избежание провокаций.

"Размещение тех или иных батальонов украинских военных на территории суверенного государства – это личное дело этого государства и суверенное право этого государства. Конечно, нас беспокоят участившиеся провокации на территории Закарпатья", - отметила дипломат.

Как сообщила пресс-служба венгерского МИД, в последнем письме к чиновникам Евросоюза и генеральному секретарю НАТО, Сийярто отметил, что "Венгрия охотно вернется к позиции поддержки Украины, если Киев будет гарантировать, что закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и в его текст будут внесены ощутимые изменения".

Также он сказал, что Украина должна провести необходимые консультации с венгерским меньшинством, и только после достижения договоренностей с ним воплощать этот закон на основе таких консультаций.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

На сайте правительства Венгрии сообщения о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ не было. Миссия ОБСЕ заявила, что усилила мониторинг в Ужгороде в ответ на недавние события в городе и продолжит осуществлять мониторинг ситуации путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска.

Ранее тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область неоднократно поднимал официальный Будапешт. Глава МИД Украины Павел Климкин не видит оснований для направления наблюдателей в регион, в то же время подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области, пишет Mukachevo.net.

В ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание ОВКЗ. В результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания. Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

4 марта стало известно, что Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде (Закарпатская область). 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.