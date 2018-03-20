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 Политика Украины
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Все про:суд (20680) Рубан Владимир (80)

 Рубану объявлено о новом подозрении, ему грозит пожизненное, - прокурор

Руководителю украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану 15 марта было объявлено о новом подозрении и изменении ранее объявленного подозрения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил прокурор во время сегодняшнего заседания Апелляционного суда Киева, по результатом которого Рубан был оставлен под стражей

"15 марта 2018 года Рубану Владимиру Владимировичу дополнительно объявлено о новом подозрении и изменении ранее объявленного подозрения. Рубан Владимир Владимирович на данный момент подозревается в совершении преступлений, таких как: заговор к совершению насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины), подготовка к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109) по предварительному сговору группой лиц, в подготовке к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 УКУ), в приготовлении к террористическому акту по предварительному сговору группы лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 УКУ), содействия террористической организации "ДНР" (ч.1 ст. 258-3), а также незаконному обращению с оружием по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УКУ)", - сказал прокурор.

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Он подчеркнул, что стороной обвинения получено достаточно доказательств, "которые в своей совокупности обосновывают подозрение Рубану Владимиру Владимировичу - как в подозрении, которое было ему объявлено 9 марта 2018 года, а также 15 марта 2018 года".

"Доказательства, полученные во время досудебного расследования, являются достаточными. Часть этих доказательств приобщена к материалам ходатайства, обосновано подозрение и риски, предусмотренные статьей 177 УПК", - отметил прокурор.

Он подчеркнул, что Рубан "подозревается в совершении очень тяжких и особо тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы".

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Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера украинского центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3056675
 
 
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а связи Рубана с его куратором Медведчуком будут обнародованы или не на часi?
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"Рубан Владимир Владимирович на данный момент подозревается в совершении преступлений, таких как: заговор к совершению насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти"


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Оранжевая часть флага была ну очень похожа на красную!))
Че ж ты так мечешься в пространстве?
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Запутываю следы для Геращенко и Шкиряка.
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Тоже из этой группы имени Нади-Пули в полосатых робах-купальниках?
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если рубан помог бы народу украины избавится от упырей при власти- он герой
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Чювак просто ехал в Машине не той - но навесили на него как будто он Ахметов или Шеколадный поц или Алконавт луценко или Пашинский черт ...

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добре хоч звання героя Рубану не встигли надати)) Чи щось встигли
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а я думаю чего гадя разразилась сейчас полной ахинеей,что ее должно убить целое подразделение,что оружие они вывозили чтоб опулченцем меньше осталось,что овощ приказывал ей бомбить Майдан с вертолета ,а она путала маршрутные карты и еще много много пурги)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Ему пригрозили, что его отдадут Гаде. И тут он во всем сознался.
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Знаете что ужасно в этом всем - можно не интересоваться кто такой Рубан и что сделал как только услышав что Савченко берет на поруки сразу понимаешь за днр человек.....
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Во злодей этот самый Рубан！Оказывается этот агент Крымля решил в одиночку совершить то, что совершил Пэтро Ляксеевич с компанией в 2014-м！Тут ему еще статью за плагиат надо добавить, чтобы на два пожизненных срока вышло！
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Че скулишь свинособака?
Скучно тебе на цепи в кадыровском гареме?

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рубан за всю братву тянуть не намерен, - савченко он уже сдал. В нервных припадках как-нибудь сьехать гипперактивная Пуля-Дура срочно соберает брифинги, на которых несет всякую пургу, за которою ей еще пятерчку накинут)
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С кем он сговаривался, сам с собой? Где остальные заговорщики? И ванговать не надо, что "пожизненное" продлится в аккурат до смены власти.
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И этот Владимир Владимирович? Неудачное сочетание.
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интересно а кто из шоблы гади первый сдрыснет с Украины?
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100% очередной СыБыУшный фейк. Тайники с оружием уже не катят(а сколько их нашли за 4 года!), нашли супердиверсанта! Они с Гадей Украину захватить МОГЛИ, ужос!!!1
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Рассмешили. Грозит пожизненное а выйдет под домашний арест или на поруки. Вот только Медведчук перезвонит Барыге и Рубан на свободе.
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Надо садить и его и савченко , будет обменный фонд для параши. Во прикол будет если гадю на Сенцова поменяют.
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Такі статті КК трудно доказати взагалі.
Є лише один Рубан, ну може Адю підтягнуть і Мєдвєдку. А де взяти ще купу?
Я не прихильник Рубана і його однодумців, але де арешти, чи може нам їх не показують.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРубану объявлено о новом подозрении, ему грозит пожизненное, - прокурор
 
 
 
 
 
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