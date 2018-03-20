 Рубану объявлено о новом подозрении, ему грозит пожизненное, - прокурор

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил прокурор во время сегодняшнего заседания Апелляционного суда Киева, по результатом которого Рубан был оставлен под стражей.

"15 марта 2018 года Рубану Владимиру Владимировичу дополнительно объявлено о новом подозрении и изменении ранее объявленного подозрения. Рубан Владимир Владимирович на данный момент подозревается в совершении преступлений, таких как: заговор к совершению насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины), подготовка к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109) по предварительному сговору группой лиц, в подготовке к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 УКУ), в приготовлении к террористическому акту по предварительному сговору группы лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 УКУ), содействия террористической организации "ДНР" (ч.1 ст. 258-3), а также незаконному обращению с оружием по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УКУ)", - сказал прокурор.

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Он подчеркнул, что стороной обвинения получено достаточно доказательств, "которые в своей совокупности обосновывают подозрение Рубану Владимиру Владимировичу - как в подозрении, которое было ему объявлено 9 марта 2018 года, а также 15 марта 2018 года".

"Доказательства, полученные во время досудебного расследования, являются достаточными. Часть этих доказательств приобщена к материалам ходатайства, обосновано подозрение и риски, предусмотренные статьей 177 УПК", - отметил прокурор.

Он подчеркнул, что Рубан "подозревается в совершении очень тяжких и особо тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы".

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Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера украинского центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.