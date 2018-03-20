 Катар готов предоставить Украине сжиженный газ, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", - сказал Президент Украины в комментарии и сообщил, что поставки катарского природного сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор. Глава государства отметил, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.
Президент также подчеркнул, что "эти источники поставок сжиженного газа от надежного партнера Украины - Катара создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности".
Зарплати наші швидше подешевшають...
де можна приймати танкери з газом..
І вже 90+% населення України на субсидіях...
Уникальные возможности.. Понятно? Тревожный симптом. Чем громче Петруха с Гройсманом кричат об энергетической безопасности, тем стремительнее дорожает газ для населения.
бо в Катарі вода дуже дорога... і т д
казки сінайської пустелі