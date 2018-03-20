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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Газ (8772) Катар (49) Порошенко (14502) сжиженный газ (18)

 Катар готов предоставить Украине сжиженный газ, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о "чрезвычайно важные переговорах по диверсификации источников газоснабжения", которые состоялись в ходе его официального визита в Государство Катар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", - сказал Президент Украины в комментарии и сообщил, что поставки катарского природного сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор. Глава государства отметил, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.

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Президент также подчеркнул, что "эти источники поставок сжиженного газа от надежного партнера Украины - Катара создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности".

Источник: https://censor.net.ua/n3056674
 
 
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Давно пора. Это реальная независимость.
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вот полная свобода - хозяин в кресле президента страны!

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А зачем кресло президента принесли в Верховную Раду, или ослтрахи мокшанские так схавают?
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Это кресло спикера, кацап. Пересмотрел свою заправку24?
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а фотки Сталлонэ и Шварценегера в вышиванках видел кацапчик хоть фото шоп но приятно
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от ты тупица тупая - ты еще расскажи шо плохо живут в Германии,Японии и Ю.Кореи там везде базы штатовские - какие же вы тупые - смех))))))
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Для мордвы сойдет, все равно там 76,7 процентов не знают слово "спикер".
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Это кто Байден?И что же он Украине плохого сделал?Оружие Украина у кого просит,санкции против Рашки говняшки кто инициирует?Пусть бы в этом кресле сидел пожизненно
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если бы кацапы не полезли в сирию , то давно бы с катара построили терминал в европу и забыли про кацапский газ ..
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Так для того орки и полезли ,чтобы помешать строительству трубы.
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педра мальдівський жжот.. у України немає термінала,
де можна приймати танкери з газом..
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До лампочки. Через рік прийде Тимошенко і РФ стане нашим старшим братом.
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ніяких тимешенок пороха змінювати тільки на нового політика нової генерації хватить цих ділків з 90х
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по статистике туда скоро приходит тимошенка ...
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порох таки вирішив добити газпром ! уявляю вечірні новини на росії
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еще в свое первое премьерство Юля хотела построить новый LNG-терминал..... но твой кум Ющенко не дал этого сделать
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Оборжака ))). Заробляючи мільярди на відкатах по своєму газовому контракту з Кацапстаном, Юля боролась на їх зменшенні. Казочка в стилі Юлі.
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Так так, теж про таке подумав!
І вже 90+% населення України на субсидіях...
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Ну если Население сидит дома и не как даже не думает свергать кремлевского Ставленика который мириашку пилит с всеми атрибутами ...
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Президент также подчеркнул, что "эти источники поставок сжиженного газа от надежного партнера Украины - Катара создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности".

Уникальные возможности.. Понятно? Тревожный симптом. Чем громче Петруха с Гройсманом кричат об энергетической безопасности, тем стремительнее дорожает газ для населения.
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короче, газ будет российским, только от словак и в три дорого!
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Так московские смердюки отказались поставлять газ.
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вы свои уши промойте, вам же шоколадный давно сказал, что газ агрессора несколько лет не покупает!
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коли б цьому цинічному і кончаному брехуну ще хоч краплину вірили , то новина непогана, з багатьох причин, тільки обговорювати слова, відомого на весь світ брехуна, навіть проффесіонала, нема бажання.
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А население само способно оплатить такой газ? В этом весь смысл. А возить газ можно и из США.
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Ротердам +++
бо в Катарі вода дуже дорога... і т д

казки сінайської пустелі
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З риго-соєвим "Нафтогазом" цей катарський зріджений газ вмить стане з3,14зженим.
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А терминалы уже построили, или в канистры людям будем разливать?
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терминал есть в Польше, и еще в ряде стран. этого достаточно...
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Ну как достаточно, при нашей потребности. получится что поляки строили терминал для нас.
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что тут не понятного?. ПРиходит танкер с украинским газом , закачивает этот газ в Польше или на любом другом европейском СПГ термиинале в европейскую систему, а Украина из этой же системы получает тот же обьем газа. Не обязательнон это должен быть именно катарский газ....
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Катар готов поставлять газ любому, кто будет платить.
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И даже не будет указывать какой вектор Украине занимать? Не будет требовать отказа от евроассоциации? Разве так газом торгуют ?
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20 грн куб и занимай любой вектор,если не помрешь.
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обратно пресную воду нехай везут шо в крым не дошла
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Тварь. Вместо того чтобы самим добывать он готов покупать даже у инопланетян. Лишь бы откаты давали
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Представляете, прихожу я на рынок, где продается мясо, говорю продавцу, вы продадите мне вот этот кусок, он отвечает да, и я неистово крича пишу в фейсбуке, урааааа, мне продавец мяса продал мясо
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Мені одному здається, що на виході все одно отримаємо Катардам+ ?
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Жаль, я ни разу не работал на газовозах. Знаю только, что дороже них- только подводные лодки, в эксплуатации. Хрен зна, я не в курсе, скока этот газ будет стоить. Переход такого газовоза, из Катара, в Украину- 2 недели. Короче: это очень дорогое удовольствие. И фсё.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКатар готов предоставить Украине сжиженный газ, - Порошенко
 
 
 
 
 
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