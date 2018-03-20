 Катар готов предоставить Украине сжиженный газ, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", - сказал Президент Украины в комментарии и сообщил, что поставки катарского природного сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор. Глава государства отметил, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.

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Президент также подчеркнул, что "эти источники поставок сжиженного газа от надежного партнера Украины - Катара создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности".