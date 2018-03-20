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 Политика Украины, Спорт
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 Украинские паралимпийцы уже получили государственные денежные вознаграждения, - Жданов

В 2018 году выплаты паралимпийцам впервые сравнялись с олимпийскими.

Украинским паралимпийцам выплатили денежные вознаграждения за медали Паралимпиады-2018 на общую сумму 90 миллионов гривен, передает Цензор.НЕТ. Деньги уже были перечислены на карты спортсменов, подтвердил министр молодежи и спорта Игорь Жданов в Facebook.

Как уточнил министр, государственные вознаграждения паралимпийцам-медалистам в этом году впервые сравнялись с выплатами олимпийским призерам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призеры паралимпийских игр получат вознаграждения на общую сумму более 90 млн гривен, - Минспорта. ДОКУМЕНТ

"Призовые увеличивались поэтапно, пока не сравнялись в 2018 году", - объяснил Жданов.

В результате сумма вознаграждения за золотую медаль составила 125 тысяч долларов, за серебрянную - 80 тысяч долларов, за бронзовую - 55 тысяч долларов.

Украинские паралимпийцы уже получили государственные денежные вознаграждения, - Жданов 01

Вознаграждения были выплачены в гривнах согласно курсу НБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3056672
 
 
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люди!!! смотрите сейчас (в15.15) канал 112, Гадя дает признательные показания в Раде!
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Да иди нахуй Бот ватный с своей Гадей ...
Дебилы очко шеколадное до блеска вылезали ...
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Какой же ты уебак - как можно впахивать Ботом на этих сатанистов ... что же ты за мразь такая ...
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і шо? від того щось зміниться? цирк від шоколадного бидла.
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Включил.Удивляюсь. Листья дубовые падают с ясеня.Вот ничего себе,ну, ничего себе.
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Если бы скрябин был бы Жив - представте что бы он говорил про Эту барыжную власть - сидел бы он Дома ? - да он бы на говно изошол но собрал бы майданов 10 уже ...
Но народ Быдло сидит дома ведь нету Скрябина - пускай кремлевский Ставленик пилит минирашку и дальше ...
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Молодці, паралімпійці! І державі треба подякувати за гідну винагороду.
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Да им надо больше, чем обычным олимпийцам платить!
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Тот момент, когда паралимпийская сборная выступила лучше основной....
Кажется, надо что-то менять...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские паралимпийцы уже получили государственные денежные вознаграждения, - Жданов
 
 
 
 
 
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