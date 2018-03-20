 Украинские паралимпийцы уже получили государственные денежные вознаграждения, - Жданов

Украинским паралимпийцам выплатили денежные вознаграждения за медали Паралимпиады-2018 на общую сумму 90 миллионов гривен, передает Цензор.НЕТ. Деньги уже были перечислены на карты спортсменов, подтвердил министр молодежи и спорта Игорь Жданов в Facebook.

Как уточнил министр, государственные вознаграждения паралимпийцам-медалистам в этом году впервые сравнялись с выплатами олимпийским призерам.

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"Призовые увеличивались поэтапно, пока не сравнялись в 2018 году", - объяснил Жданов.

В результате сумма вознаграждения за золотую медаль составила 125 тысяч долларов, за серебрянную - 80 тысяч долларов, за бронзовую - 55 тысяч долларов.

Вознаграждения были выплачены в гривнах согласно курсу НБУ.