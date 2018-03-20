 В России могут ограничить доступ к Telegram, если сервис не передаст ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского ведомства.
"В случае невыполнения в установленный срок обязанностей, предусмотренных ст. 10.1 закона номер 149-ФЗ (обязанности организатора распространения информации в интернете), Роскомнадзор направит исковое заявление в суд с требованием об ограничении на территории Российской Федерации доступа к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited. Решение об ограничении доступа будет принимать суд", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее во вторник Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ РФ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей. Роскомнадзор уведомил мессенджер о необходимости исполнить требования российского законодательства в течение 15 суток.
А теперь в Кацапском нечерноземье в пределах "золотого кольца роССии - Московии" от Иваново до Тулы и от Перияславля-Залесского до Костромы у кацапов из дешёвых продуктов питания только картошка беларуская в магазинах по 30 рублей за кило, самый дешёвый в кацапии беларуский продукт, который помогает выживать мокшам в Нечерноземной полосе роССии
- Именем тарабарского короля!
- Ключ!
(Королевство кривых зеркал)
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью... Быстро, однако, кацапы сказку былью сделали...