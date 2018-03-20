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 В России могут ограничить доступ к Telegram, если сервис не передаст ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей

Роскомнадзор направит иск в суд с требованием ограничить доступ к продуктам Telegram Messenger Limited в случае неисполнения мессенджером требований закона о предоставлении информации органам безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского ведомства.

"В случае невыполнения в установленный срок обязанностей, предусмотренных ст. 10.1 закона номер 149-ФЗ (обязанности организатора распространения информации в интернете), Роскомнадзор направит исковое заявление в суд с требованием об ограничении на территории Российской Федерации доступа к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited. Решение об ограничении доступа будет принимать суд", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Ранее во вторник Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ РФ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей. Роскомнадзор уведомил мессенджер о необходимости исполнить требования российского законодательства в течение 15 суток.

Источник: https://censor.net.ua/n3056668
 
 
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Пиарят? А вотсапп, сигнал они не собираются ограничить?
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вотсапп очень защищенный, а вот со скайпом аккуратнее)) точнее не желательно пользоваться.
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люди!!! смотрите сейчас (с 15.15) канал 112, Гадя дает признательные показания в Раде!
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моушане! пользуйтесь голубиной почтой! способ проверенный веками!
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а ключ от квартиры,где деньги лежат,не хотят?

В России могут ограничить доступ к Telegram, если сервис не передаст ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей - Цензор.НЕТ 894
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Может тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат..?? (с)
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Делов то - с кабинета у кабинет в одном здании бумажки перенести))))
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У телеграмм пользователей сотни миллионов по миру и каких-то десяток тысяч из педерации ничего не значат.
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Та хай уже від'єднаються від світу у свій кацапський Чебурнет, - хоч менше воні буде від їхньої клоаки.
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Да отрубите им уже интернет, так проще и эффективнее.
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Им кацапам нужно "свифт" отрубить, а без интернета они выживут как клопы с тараканами с своих избушках на курьих ножках в деревнях с одним сральников на всю деревню на заваленке, где молодёж кацапская гуляет и вечера свои прводят идиоты путиноидныеВ России могут ограничить доступ к Telegram, если сервис не передаст ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей - Цензор.НЕТ 2535
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Я к тому, что интернет они сами себе могут рубануть, так же как продуктовые санкции сами себе ввели.
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Из того, что они сами себе могут рубануть можно большой список составить. С иллюстрациями...
В России могут ограничить доступ к Telegram, если сервис не передаст ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей - Цензор.НЕТ 4699
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Скоро в Кацапии будет один телеграф тчк везде враги зпт нужен Штирлиц тчк товарищь Сталин с Гитлером вам россиянам поможет зпт Ленин всегда герой тчк лично товарищу Берия зпт или товарищу Вышинскому тчк.
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....санкции сами себе ввели...
А теперь в Кацапском нечерноземье в пределах "золотого кольца роССии - Московии" от Иваново до Тулы и от Перияславля-Залесского до Костромы у кацапов из дешёвых продуктов питания только картошка беларуская в магазинах по 30 рублей за кило, самый дешёвый в кацапии беларуский продукт, который помогает выживать мокшам в Нечерноземной полосе роССии В России могут ограничить доступ к Telegram, если сервис не передаст ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей - Цензор.НЕТ 3458
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Та рубайте вже той кабєль. Чєбурнєт кацапам руліт. В России могут ограничить доступ к Telegram, если сервис не передаст ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей - Цензор.НЕТ 2355
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Надеюсь ключи им не выдадут. Запрещайте мессенджер, людям в цивилизованном мире, от этого только лучше.
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Роскомнадзор объявил 15 дней до блокировки Telegram. Ну что, проголосовали, ватнички? Теперь привыкайте, в Северной Корее мессенджеров нет
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кацапское гетто)) а я представляю чебурнэт, 20 кг ноут а рядом стоит флешка 50 кг и даун нажимает кнопки на герконовой клавиатуре)) это жесть В России могут ограничить доступ к Telegram, если сервис не передаст ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей - Цензор.НЕТ 9947
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Чекисты - они такие. Хутин тоже хотел до куя вырасти. Не получилось, так теперь на лабутенах скачет...
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типо вони зараз не моніторять кожний крок в телеграмі.
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Цукерберг не довго думаючи пішов на угоду з фсб. Тепер фейсбук правильніше називати феесбук. Цікаво, як поведеться телеграм.
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Цукерберг догрався з кацапами, йому світить найбільший штраф в історії, 1 трлн дол.
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Может, скостят немного, если быстро оплатить в ближайшем банкомате... В России могут ограничить доступ к Telegram, если сервис не передаст ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей - Цензор.НЕТ 4861
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желєзную кулісу кують бидлоті, ща хуйло стартане по повній, так сказать, з новими силами, кацауроди, вітаю з новим хуйлом, з новими нещастями
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А если передаст, то все равно ограничат. ФСБ оно такое.
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А потом москали удивляются, почему их история короткая...а потому что выбрали лет пятьсот назад , такого как путин, и потопали в каменный век , с узелками и глиняными табличками
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При наличии ключей, они смогут читать меседжы во всех странах, не только в Кацпстане. Никто им ключей не даст. Потеря имиджа дороже какой-то рашки. Да и количество пользователей там...
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- Ключ!
- Именем тарабарского короля!
- Ключ!
(Королевство кривых зеркал)

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью... Быстро, однако, кацапы сказку былью сделали...
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Ой, информация на идиота. Что из обещанного отключили?
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Скоро не сертифицированных почтовых голубей будут расстреливать
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скоро фсб будет требовать ключи от дома, иначе ограничат доступ ))
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Ничего страшного Всё уже давно импортозаместили.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ России могут ограничить доступ к Telegram, если сервис не передаст ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей
 
 
 
 
 
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