 В России могут ограничить доступ к Telegram, если сервис не передаст ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе российского ведомства.

"В случае невыполнения в установленный срок обязанностей, предусмотренных ст. 10.1 закона номер 149-ФЗ (обязанности организатора распространения информации в интернете), Роскомнадзор направит исковое заявление в суд с требованием об ограничении на территории Российской Федерации доступа к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited. Решение об ограничении доступа будет принимать суд", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Ранее во вторник Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера Telegram с просьбой признать недействительным приказ ФСБ РФ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей. Роскомнадзор уведомил мессенджер о необходимости исполнить требования российского законодательства в течение 15 суток.