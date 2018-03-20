 Документы для объявления в розыск подозреваемого в убийстве Вороненкова Тюрина направлены в Интерпол, - прокуратура

Об этом сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает Цензор.НЕТ.

"По материалам столичной прокуратуры Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины в адрес Генерального секретариата Интерпола направил материалы в отношении гражданина Российской Федерации Владимира Тюрина для постановки его на учет как разыскиваемое лицо", - отметила она.

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Максимец напомнила, что 2 марта Министерство внутренних дел объявило Тюрина в государственный розыск. В то же время постановлением следственного судьи Голосеевского райсуда 12 марта было дано разрешение на доставку Тюрина в суд с целью избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Пресс-секретарь столичной прокуратуры сообщала, что в Российскую Федерацию было направлено ходатайство о предоставлении международно-правовой помощи для сообщения Тюрину о подозрении в убийстве Вороненкова, однако ответ получен не был.

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Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.



Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.



Также 15 июня в Павлограде Днепропетровской области был задержан Ярослав Тарасенко. По версии прокуратуры, он должен был быть за рулем автомобиля, замеченного на месте убийства Вороненкова. Суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.



9 октября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что заказчиком убийства Вороненкова был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой (жены Вороненкова).



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По словам Генпрокурора, убийство Вороненкова связано с его показаниями относительно присутствия российских войск на территории Украины, а также в деле о госизмене беглого президента Януковича.



Как отметил Луценко, чтобы не допустить этих свидетельств Вороненкова в украинских и международных судах, представители российских спецслужб "подготовили план его физического уничтожения как свидетеля".