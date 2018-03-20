 КНУ им. Шевченко и университет Катара договорились об обмене студентами и преподавателями, - Порошенко

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко подписал соглашение о сотрудничестве с одним из университетов Катара. Об этом на брифинге в Катаре рассказал президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Приятная новость для студентов. Между КНУ им. Шевченко и университетом Катара подписано соглашение о сотрудничестве. Пока это будет в виде обмена студентами и преподавателями, а в будущем мы можем говорить и о двойных дипломах", - подчеркнул президент.

Дополнительно было обсуждено и предложение, чтобы украинские военные и украинские дипломаты в Катаре изучали арабский язык.

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Напомним, Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.

По результатам переговоров президента Украины Петра Порошенко и эмира государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани 20 марта подписан ряд соглашений об экономическом, торговом сотрудничестве и содействии инвестициям.