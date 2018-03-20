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 Политика Украины
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Все про:Катар (49) образование (1737) Порошенко (14502)

 КНУ им. Шевченко и университет Катара договорились об обмене студентами и преподавателями, - Порошенко

Кроме того, украинские военные и дипломаты в Катаре будут изучать арабский язык.

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко подписал соглашение о сотрудничестве с одним из университетов Катара. Об этом на брифинге в Катаре рассказал президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Приятная новость для студентов. Между КНУ им. Шевченко и университетом Катара подписано соглашение о сотрудничестве. Пока это будет в виде обмена студентами и преподавателями, а в будущем мы можем говорить и о двойных дипломах", - подчеркнул президент.

Дополнительно было обсуждено и предложение, чтобы украинские военные и украинские дипломаты в Катаре изучали арабский язык.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко встретился с Эмиром Катара, обсудили поставки сжиженного газа в Украину. ФОТОрепортаж

Напомним, Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.

По результатам переговоров президента Украины Петра Порошенко и эмира государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани 20 марта подписан ряд соглашений об экономическом, торговом сотрудничестве и содействии инвестициям.

Источник: https://censor.net.ua/n3056664
 
 
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И какой с Катара студент или преподаватель приедет к нам?
Победа для тех, кто оторван от реальности!
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Приїдуть. вони дівок люблять, а у них це не дуже можна без браку.
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Те кто любят девочек и те кто учатся - немного разные люди.
Для секса не обязательно в ВУЗ поступать...в ПТУ будет все быстрее
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Уже брущатку на Европейке положил за свой счет...хватит нам побед на будущее!
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Почему бы тебе на написать это эмиру Катара? Он бедный не знает с кем имеет дело.
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Треба керівниками держави помінятися...Там точно руки відрубають...
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Катар имеет один вуз, Катар университет, созданный в 1973 году.

Обучение в университете Катара является QR 1250 (около 350 долларов США) за час.

Медицинское страхование не является обязательным в Катаре. Тем не менее, настоятельно рекомендуется, чтобы студенты получили медицинскую страховку в своей стране до прибытия в Катар, как здравоохранение не является бесплатным.

Скромные платья нужно носить круглый год, из уважения к исламской культуры.
Студенты, которые хотят принести домашних кошек с ними не найдет трудности с получением разрешения на импорт из катарских Министерства сельского хозяйства. Однако, не все породы собак допускается.
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Катарці люблять котиків?- Вони мені вже подобаються.
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це добре! - українські студенти вивчать арабську і стануть більш конкурентноздатними на ринку праці Польщі.
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А Порошенко з якого боку? Студент з обміну?
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Делов на копейку, а информ пространство заспамили по самые помидоры!
Шоколадный "стратег" выкалупывает очередную "перемогу".
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лєнточку єму дали хоч перерізати? а то ж не засне
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нахрена вся эта мура..... главное канфеты в катар повезём?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКНУ им. Шевченко и университет Катара договорились об обмене студентами и преподавателями, - Порошенко
 
 
 
 
 
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