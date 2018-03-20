 "Боевой дух в армии убивает пох#изм руководства в тылу!": Бойцов 54-й бригады не награждают за уничтожение наемников РФ и их техники, - волонтер Мысягин. ФОТО+ВИДЕО

Об этом на своей станице в Facebook пишет волонтер Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ. Приводим его текст полностью.

"Знаете, что убивает боевой дух в нашей армии?

Полный пох#изм в военном руководстве в тылу!

Вот именно это бесит и убивает на корню все.

Порой там сидят люди, которые непонятно чем руководствуются, и их решения говорят, что им все равно, что и как происходит в войсках на передовой.

Наша армия, которой всего 4 года и которая за это время научилась достойно отвечать на любую боевую агрессию, о которой говорят и пишут все издания в том числе зарубежные, которая поднялась с руин, и в которой многое завязано на личностях, умеющих достойно воевать и достигать боевого результата, - так вот, все это в нашей новой армии губит простой тыловой пох#изм. Эта одна из причин, почему люди уходят из нее. Успешные боевые операции на передовой должны вноситься в учебники, о них должна знать страна, об этом надо кричать на каждом углу, а не прятать это все в стопку бумаг и что самое страшное, что особенно выводит из себя - это отрицание и непризнание наших боевых успехов.

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02.03.18 года в 12:00 со стороны террористов расположенных в районе города Калиново начался обстрел передовых позиций 1-го батальона 54-й бригады, расположенных в поселке Троицкое. Обстрел велся из минометов калибра 120 мм и БМП-2. В этой ситуации руководство батальона отдало приказ выявить точное нахождение огневых позиций террористов, с которых производился обстрел наших позиций. В результате наблюдения было выявлено, что обстрел производился c двух точек: c одной точки обстрел велся из БМП -2, с другой точки - из миномета 120-го калибра.

Поскольку БМП-2 находилась ближе к нашим позициям и вести корректировку по ней было выгодней с боевой точки зрения, от одного из командиров (все фамилии и должности опускаем, они есть в поданных документах ) 1-го батальона 54-й бригады поступило распоряжение точно обнаружить и уничтожить цель.

Получив координаты на цель, два расчета СПГ 1-го батальона заняли боевые позиции и приготовились исполнять приказ.

Наши наблюдатели увидели, что экипаж вражеской БМП заехал в укрытие (капонир) и побежал в здание, возможно, для пополнения дополнительного боекомплекта.

В это время был отдан приказ на открытие огня и уничтожение цели.

После нанесения огневого удара по цели, были уничтожены:

- Здание с личным составом.

- Личный состав противника 1-200. 4-300,

- БМП-2 противника.

В уничтожении личного состава и бронированной техники террористов принимали непосредственное участие бойцы 1-го батальона 54-й бригады, что и было соответственно оформлено в бумагах и доложено наверх.

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А теперь начинается самое "интересное".

Всех отличившихся похвалило командование 54-й бригады.

Приезжали разные командующие и рассказывали о том, что все участники этой блестящей операции будут награждены и отмечены денежной премией за уничтожение вражеской техники.

Время прошло, документы собрали, оформили все как положено, описали все подробности боя - кто участвовал, кто за что отвечал - и подали весь этот пакет документов на сектор.

А сектор по какой-то непонятной причине уперся и не пропускает эти документы дальше. И все. ТОЧКА. ПРИЕХАЛИ.

Сектор просто отказался пропускать документы дальше.

Отличившиеся в этой боевой операции остаются без наград и денежной премии, которую им обязаны выплатить.

По какой причине сектор отказывается пропускать документы дальше - непонятно.

Все доказательства и подробности боя предоставлены, есть даже видео (на 3:48 секунде), на котором зафиксировано точное попадание и уничтожение здания и БМП террористов.

...

Но сектор все равно стоит на своем и документы на награждение и боевые премии за уничтоженную технику не пропускает дальше.

Наверно последняя инициатива МО Степана Полторака должна отрезвить и спустить на землю военное руководство сектора. Может их тоже надо отправить послужить на неделю в войска, только не на полигон в тыл, а например на передовые позиции 1-го батальона в поселке Троицкое. Может тогда они смогут понять, как должны относится к своим обязанностям, находясь в теплом тылу.

Не опускайте боевой дух армии.

Наградите и отметьте денежной премией людей".

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