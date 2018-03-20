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 Политика Украины
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Все про:армия (6803) 54 отдельная мехбригада (31) Мысягин (3)

 "Боевой дух в армии убивает пох#изм руководства в тылу!": Бойцов 54-й бригады не награждают за уничтожение наемников РФ и их техники, - волонтер Мысягин. ФОТО+ВИДЕО

Бойцы 1-го батальона 54-й бригады длительное время не могут получить положенное вознаграждение за уничтожение личного состава и техники российских наемников на Донбассе.

Об этом на своей станице в Facebook пишет волонтер Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ. Приводим его текст полностью.

"Знаете, что убивает боевой дух в нашей армии?
Полный пох#изм в военном руководстве в тылу!
Вот именно это бесит и убивает на корню все.

Порой там сидят люди, которые непонятно чем руководствуются, и их решения говорят, что им все равно, что и как происходит в войсках на передовой.

Наша армия, которой всего 4 года и которая за это время научилась достойно отвечать на любую боевую агрессию, о которой говорят и пишут все издания в том числе зарубежные, которая поднялась с руин, и в которой многое завязано на личностях, умеющих достойно воевать и достигать боевого результата, - так вот, все это в нашей новой армии губит простой тыловой пох#изм. Эта одна из причин, почему люди уходят из нее. Успешные боевые операции на передовой должны вноситься в учебники, о них должна знать страна, об этом надо кричать на каждом углу, а не прятать это все в стопку бумаг и что самое страшное, что особенно выводит из себя - это отрицание и непризнание наших боевых успехов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторак вручил награды бойцам 46-го отдельного батальона спецназначения "Донбасс-Украина". ФОТОрепортаж

****

02.03.18 года в 12:00 со стороны террористов расположенных в районе города Калиново начался обстрел передовых позиций 1-го батальона 54-й бригады, расположенных в поселке Троицкое. Обстрел велся из минометов калибра 120 мм и БМП-2. В этой ситуации руководство батальона отдало приказ выявить точное нахождение огневых позиций террористов, с которых производился обстрел наших позиций. В результате наблюдения было выявлено, что обстрел производился c двух точек: c одной точки обстрел велся из БМП -2, с другой точки - из миномета 120-го калибра.

Поскольку БМП-2 находилась ближе к нашим позициям и вести корректировку по ней было выгодней с боевой точки зрения, от одного из командиров (все фамилии и должности опускаем, они есть в поданных документах ) 1-го батальона 54-й бригады поступило распоряжение точно обнаружить и уничтожить цель.

Получив координаты на цель, два расчета СПГ 1-го батальона заняли боевые позиции и приготовились исполнять приказ. 
Наши наблюдатели увидели, что экипаж вражеской БМП заехал в укрытие (капонир) и побежал в здание, возможно, для пополнения дополнительного боекомплекта. 

В это время был отдан приказ на открытие огня и уничтожение цели.

После нанесения огневого удара по цели, были уничтожены:
- Здание с личным составом.
- Личный состав противника 1-200. 4-300, 
- БМП-2 противника.

В уничтожении личного состава и бронированной техники террористов принимали непосредственное участие бойцы 1-го батальона 54-й бригады, что и было соответственно оформлено в бумагах и доложено наверх.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На полигоне "Широкий лан" продолжается строительство полевого лагеря, не имеющего аналогов в ВС Украины, - Минобороны. ВИДЕО

Боевой дух в армии убивает пох#изм руководства в тылу!: Бойцов 54-й бригады не награждают за уничтожение наемников РФ и их техники, - волонтер Мысягин 01
Боевой дух в армии убивает пох#изм руководства в тылу!: Бойцов 54-й бригады не награждают за уничтожение наемников РФ и их техники, - волонтер Мысягин 02
Боевой дух в армии убивает пох#изм руководства в тылу!: Бойцов 54-й бригады не награждают за уничтожение наемников РФ и их техники, - волонтер Мысягин 03
Боевой дух в армии убивает пох#изм руководства в тылу!: Бойцов 54-й бригады не награждают за уничтожение наемников РФ и их техники, - волонтер Мысягин 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лучшие танковые экипажи 5 бригад провели учения на полигоне в Донецкой области. ВИДЕО

*****
А теперь начинается самое "интересное".

Всех отличившихся похвалило командование 54-й бригады. 
Приезжали разные командующие и рассказывали о том, что все участники этой блестящей операции будут награждены и отмечены денежной премией за уничтожение вражеской техники.
Время прошло, документы собрали, оформили все как положено, описали все подробности боя - кто участвовал, кто за что отвечал - и подали весь этот пакет документов на сектор. 
А сектор по какой-то непонятной причине уперся и не пропускает эти документы дальше. И все. ТОЧКА. ПРИЕХАЛИ.

Сектор просто отказался пропускать документы дальше.

Отличившиеся в этой боевой операции остаются без наград и денежной премии, которую им обязаны выплатить.

По какой причине сектор отказывается пропускать документы дальше - непонятно. 
Все доказательства и подробности боя предоставлены, есть даже видео (на 3:48 секунде), на котором зафиксировано точное попадание и уничтожение здания и БМП террористов.

...

Но сектор все равно стоит на своем и документы на награждение и боевые премии за уничтоженную технику не пропускает дальше.

Наверно последняя инициатива МО Степана Полторака должна отрезвить и спустить на землю военное руководство сектора. Может их тоже надо отправить послужить на неделю в войска, только не на полигон в тыл, а например на передовые позиции 1-го батальона в поселке Троицкое. Может тогда они смогут понять, как должны относится к своим обязанностям, находясь в теплом тылу.

Не опускайте боевой дух армии. 
Наградите и отметьте денежной премией людей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Документы на награждение раненых в бою на Светлодарской дуге воинов Михаила Физика и Артема Иваненко потерялись в третий раз, - волонтер Мысягин

Источник: https://censor.net.ua/n3056662
 
 
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Lvbnhj - ты личинка Гади Савченко! твои тупорылые картинки, не соответствуют контексту статьи.. Убогий! ты своими картинками хотябы попадай в контекст!
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..."убоги" ті,хто тебе,телепня на цей світ народив,та забувся тобі мозок та мову додати...чмо кацапське...
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тебя мразь ватная, место в параше!
только кацапские 3,14расы упоминают родителей! гореть тебе в аду!
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І неправда... - Сидять собі в своїх затишних владних кріселках і цеє в... не дують...Опять же - грошики народні не хіло капають в глибокі їхні кишені, - так що тут все "хокей" !
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20.03.2018 15:00

Туп...ь ?...Бісить ПРавда про барижне керування !?
.А хто в нас *главнокомандір * ? "Боевой дух в армии убивает пох#изм руководства в тылу!": Бойцов 54-й бригады не награждают за уничтожение наемников РФ и их техники, - волонтер Мысягин - Цензор.НЕТ 9633
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лично у тебя *главкамандирка* это Гадя Савченко..
ты сделал себе на лбу тату с изображением Гади?
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Уничтожение орков с техникой бесценно, для всего остального есть Виза и Мастеркард...
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Эта новость ближе всего к реалиям!
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Это надо говорить, а не интервью брать в актовых залах типа на передке!
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та шо за день сёдни такой? каждый себе мидальку выпрашивает.
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А ти барбариску уже получив? Вилизуєш дупу баризі усєрдно!
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Да ладно не награждают. Вон уже половина Зрады ходит в орденах и наградном оружии...
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Мальдив,на всеx не xватит,солдатики
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...Скоро вже "наказывать" будуть за порчу техніки "дружнього" нам Усударства... А енто уже очень і очень - каби чого тут не случилося ! - все йде до ТОГО...
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если личные данные солдат узнают ополченцы то точно мариупольский суд возбудит уголовное дело. Был героем а стал ....... не реально
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Кстати, а что там с пограничником, которого мариупольский суд засудил на 13 лет? Что то все подозрительно умолкли...
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Только наемники воюют за вознаграждения. Патриоты должны быть скромными.
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если вы были из нац гвардии, то наградили точно. А так, какие нужны награды, когда защищаешь родину
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А чего это порошенковские, авакянские и луценские детки не защищают родину?
И годика в тылу на базе не отслужили и домой - папке под крылышко.
Ты это афганцам и чернобыльцам расскажи про бесплатно..
А то наглые гады льготы требуют за потерю здоровья.
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Любое начинание в армии осуществляется в 4 этапа:
1. Запугивание.
2. Запутывание.
3. Наказание невиновных.
4. Награждение неучаствующих.
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Надеюсь у них принцип"царь хороший-бояре плохие",не прокатит?
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первая картинка(фото)обо всем говорит!
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це спец-техніка шокорига: знищити та посадити добровольців і зробити все, щоб українці перестали вірити в перемогу над рашою...
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Ну как притаившиеся сепары в штабах могут награждать украинских бойцов на фронте за уничтожение таких же сепаров на фронте?
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минометчика сынишку хоть наградили "Боевой дух в армии убивает пох#изм руководства в тылу!": Бойцов 54-й бригады не награждают за уничтожение наемников РФ и их техники, - волонтер Мысягин - Цензор.НЕТ 5740
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а какая разница ?

кому это мешало писать, что наградили ?
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Боевого духа который был у первой волны в 2014-2015 го в ВСУ и у Добробатов уже не будет никогда! Говнокомандир от Рошена сделал все чтобы убить Армию и превратить ее в аватаров-заробитчан.. сумно блать..
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Добивайтесь справедливости, никто вам этого не запретит, а сволочи в тылу всегда хватало, на то они и крысы...
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сразу видно что тут хомячки которые не дня не служили зраду разогнали "Боевой дух в армии убивает пох#изм руководства в тылу!": Бойцов 54-й бригады не награждают за уничтожение наемников РФ и их техники, - волонтер Мысягин - Цензор.НЕТ 391
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А ну розкажи, пєтєсоска, як ти в миномьетчиках воював?
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ботик не истери "Бойовий дух в армії вбиває пох#їзм керівництва в тилу!": Бійців 54-й бригади не нагороджують за знищення найманців РФ і їхньої техніки, - волонтер Мисягін - Цензор.НЕТ 4294 или тебя металлом придавило на Майдане "Бойовий дух в армії вбиває пох#їзм керівництва в тилу!": Бійців 54-й бригади не нагороджують за знищення найманців РФ і їхньої техніки, - волонтер Мисягін - Цензор.НЕТ 4294 хотя ты в 2014 м геройски пред бабём камаринскую выплясывал у родни в Кромахе и с Гришкой филипссом грят ты в дёсны лупилси "Бойовий дух в армії вбиває пох#їзм керівництва в тилу!": Бійців 54-й бригади не нагороджують за знищення найманців РФ і їхньої техніки, - волонтер Мисягін - Цензор.НЕТ 1
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Майже всі "сенсації" Мисягіна відвертий фейк. Тому навіть якщо він і опублікує щось не висмоктане з якогось свого потаємного джерела натхнень, то це буде дивом. То в нього перемоги біжать попереду реальності, то зрада зраднюща дивує учасників.
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О!. Уже и Мысягин - зрадофил и агент кремля. Неплохо вас,пэдрохолуев,ваши мышебратья из-за поребрика обучили
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Мысягин трепло? А не тот зрадофил,который обещал АТО закончить за считанные часы? "Бойовий дух в армії вбиває пох#їзм керівництва в тилу!": Бійців 54-й бригади не нагороджують за знищення найманців РФ і їхньої техніки, - волонтер Мисягін - Цензор.НЕТ 975
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ну его сводки можно делить на 2 е и за слив оперативной обстановки в сеть ему по шее настучали "Боевой дух в армии убивает пох#изм руководства в тылу!": Бойцов 54-й бригады не награждают за уничтожение наемников РФ и их техники, - волонтер Мысягин - Цензор.НЕТ 2513
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Гыг,чингачхук ! Ау ! Где вы там лазиете,порохоботы-герои ? )) Ну как вам эта тема,на мои слова в предыдущей беседе о гавнокомандовании ?
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ну ну так ты на дату смотри опа 2 е марта сего года В среднем с 2014 го по 2018й наградные листы по 2 -3 месяца ходят по инстанциям "Боевой дух в армии убивает пох#изм руководства в тылу!": Бойцов 54-й бригады не награждают за уничтожение наемников РФ и их техники, - волонтер Мысягин - Цензор.НЕТ 326
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Лишь бы защищать ....А неужели,нельзя все это без проблем и опасных для них-же,разговоров,делать ? Качественно свою работу,никак нельзя выполнять ? На четвертый год войны.
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за таньга и весюльки воюют ВСУ "Бойовий дух в армії вбиває пох#їзм керівництва в тилу!": Бійців 54-й бригади не нагороджують за знищення найманців РФ і їхньої техніки, - волонтер Мисягін - Цензор.НЕТ 4984 Это наша работа наградной пройдёт всё нормально будет но вонь от мысягина останется
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Зараз по 112 ...брифінг Савченко ..
..Хм ...цікаві речі розповідає !?....
Хто переможе -*ал. Луцик* чи * Надюха *..? "Боевой дух в армии убивает пох#изм руководства в тылу!": Бойцов 54-й бригады не награждают за уничтожение наемников РФ и их техники, - волонтер Мысягин - Цензор.НЕТ 9630
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Наверно последняя инициатива МО Степана Полторака должна отрезвить и спустить на землю военное руководство сектора (С).

....та ідітє Ви на... з "послєднімі ініціатівамі".
Пацани "економлять" фонди і мають за це,згідно до табеля про ранги, кожне свій % відкоту-
по всій вертикалі....і причина якраз не в по...їзмі тилового -руковцтва-,що тільки виконує розпо
рядження звище,а саме в "економії"-за твердий %.
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Після нагородження бєркутастів-сепарів за проломлення голів фронтовикам 03 березня, нагород для фронтовиків уже не вистачає.
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так из колозрады весераней под командой вомбката сёмы было 17 ть из тех кто бомжатник разогнал с убд 200 "Боевой дух в армии убивает пох#изм руководства в тылу!": Бойцов 54-й бригады не награждают за уничтожение наемников РФ и их техники, - волонтер Мысягин - Цензор.НЕТ 489 из них из кульчей 80 человек армейских пошедших в Полицию 100 ты считаешь что 17 на 200 это фронтовиков побили "Боевой дух в армии убивает пох#изм руководства в тылу!": Бойцов 54-й бригады не награждают за уничтожение наемников РФ и их техники, - волонтер Мысягин - Цензор.НЕТ 5790
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Деградация наци на лицо! Бесцеремонно, без стыда просить деньги за убитых соотечественников
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А я отлично помню этот бой! Там была тонкость: только что убили нашу медсестру. После этого, наши заявляют об уничтожении БМП. Идет немедленный ответ этого алкаша- Басурина: не БМП, типо, а какого-то джипака медицинского. Типо: СЦКК договорилась... стрелять никто не будет... а ВСУ стреляли... сожгли джипак... вот о 200-х и 300-х я не помню, врать не стану. Но!!! Я это отлично помню: под Докучаевском. Так шо ш получается? Верим подтверждениям вот таких кретинов, как этот Басурин? Хотя, я снова врать не стану: я тогда подумал: а почему бы и нет?! Девчонку ведь они убили. Наши- имели полное право- на оборотку.
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на 0 такие пострелялки в любом секторе каждый день козлик с носилками в хлам упортый басурин демонстрировал "Бойовий дух в армії вбиває пох#їзм керівництва в тилу!": Бійців 54-й бригади не нагороджують за знищення найманців РФ і їхньої техніки, - волонтер Мисягін - Цензор.НЕТ 7241
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вроде он 2 дерева там было на фото и козёл рядом "Бойовий дух в армії вбиває пох#їзм керівництва в тилу!": Бійців 54-й бригади не нагороджують за знищення найманців РФ і їхньої техніки, - волонтер Мисягін - Цензор.НЕТ 3259
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А вы не молчите,пишите на сайтах,народ вас поддержит,поднимет бучу.
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В тылу не похуизм а саботаж...Замполит пиздит, а зампотылу пиздит

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Медальки - генералам, деньги - интендантам. Тотальная коррупция
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Боевой дух в армии убивает пох#изм руководства в тылу!": Бойцов 54-й бригады не награждают за уничтожение наемников РФ и их техники, - волонтер Мысягин. ФОТО+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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