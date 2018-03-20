 "Боевой дух в армии убивает пох#изм руководства в тылу!": Бойцов 54-й бригады не награждают за уничтожение наемников РФ и их техники, - волонтер Мысягин. ФОТО+ВИДЕО

Об этом на своей станице в Facebook пишет волонтер Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ. Приводим его текст полностью.
"Знаете, что убивает боевой дух в нашей армии?
Полный пох#изм в военном руководстве в тылу!
Вот именно это бесит и убивает на корню все.
Порой там сидят люди, которые непонятно чем руководствуются, и их решения говорят, что им все равно, что и как происходит в войсках на передовой.
Наша армия, которой всего 4 года и которая за это время научилась достойно отвечать на любую боевую агрессию, о которой говорят и пишут все издания в том числе зарубежные, которая поднялась с руин, и в которой многое завязано на личностях, умеющих достойно воевать и достигать боевого результата, - так вот, все это в нашей новой армии губит простой тыловой пох#изм. Эта одна из причин, почему люди уходят из нее. Успешные боевые операции на передовой должны вноситься в учебники, о них должна знать страна, об этом надо кричать на каждом углу, а не прятать это все в стопку бумаг и что самое страшное, что особенно выводит из себя - это отрицание и непризнание наших боевых успехов.
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02.03.18 года в 12:00 со стороны террористов расположенных в районе города Калиново начался обстрел передовых позиций 1-го батальона 54-й бригады, расположенных в поселке Троицкое. Обстрел велся из минометов калибра 120 мм и БМП-2. В этой ситуации руководство батальона отдало приказ выявить точное нахождение огневых позиций террористов, с которых производился обстрел наших позиций. В результате наблюдения было выявлено, что обстрел производился c двух точек: c одной точки обстрел велся из БМП -2, с другой точки - из миномета 120-го калибра.
Поскольку БМП-2 находилась ближе к нашим позициям и вести корректировку по ней было выгодней с боевой точки зрения, от одного из командиров (все фамилии и должности опускаем, они есть в поданных документах ) 1-го батальона 54-й бригады поступило распоряжение точно обнаружить и уничтожить цель.
Получив координаты на цель, два расчета СПГ 1-го батальона заняли боевые позиции и приготовились исполнять приказ.
Наши наблюдатели увидели, что экипаж вражеской БМП заехал в укрытие (капонир) и побежал в здание, возможно, для пополнения дополнительного боекомплекта.
В это время был отдан приказ на открытие огня и уничтожение цели.
После нанесения огневого удара по цели, были уничтожены:
- Здание с личным составом.
- Личный состав противника 1-200. 4-300,
- БМП-2 противника.
В уничтожении личного состава и бронированной техники террористов принимали непосредственное участие бойцы 1-го батальона 54-й бригады, что и было соответственно оформлено в бумагах и доложено наверх.
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А теперь начинается самое "интересное".
Всех отличившихся похвалило командование 54-й бригады.
Приезжали разные командующие и рассказывали о том, что все участники этой блестящей операции будут награждены и отмечены денежной премией за уничтожение вражеской техники.
Время прошло, документы собрали, оформили все как положено, описали все подробности боя - кто участвовал, кто за что отвечал - и подали весь этот пакет документов на сектор.
А сектор по какой-то непонятной причине уперся и не пропускает эти документы дальше. И все. ТОЧКА. ПРИЕХАЛИ.
Сектор просто отказался пропускать документы дальше.
Отличившиеся в этой боевой операции остаются без наград и денежной премии, которую им обязаны выплатить.
По какой причине сектор отказывается пропускать документы дальше - непонятно.
Все доказательства и подробности боя предоставлены, есть даже видео (на 3:48 секунде), на котором зафиксировано точное попадание и уничтожение здания и БМП террористов.
Но сектор все равно стоит на своем и документы на награждение и боевые премии за уничтоженную технику не пропускает дальше.
Наверно последняя инициатива МО Степана Полторака должна отрезвить и спустить на землю военное руководство сектора. Может их тоже надо отправить послужить на неделю в войска, только не на полигон в тыл, а например на передовые позиции 1-го батальона в поселке Троицкое. Может тогда они смогут понять, как должны относится к своим обязанностям, находясь в теплом тылу.
Не опускайте боевой дух армии.
Наградите и отметьте денежной премией людей".
только кацапские 3,14расы упоминают родителей! гореть тебе в аду!
Туп...ь ?...Бісить ПРавда про барижне керування !?
.А хто в нас *главнокомандір * ?
ты сделал себе на лбу тату с изображением Гади?
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Это надо говорить, а не интервью брать в актовых залах типа на передке!
И годика в тылу на базе не отслужили и домой - папке под крылышко.
Ты это афганцам и чернобыльцам расскажи про бесплатно..
А то наглые гады льготы требуют за потерю здоровья.
1. Запугивание.
2. Запутывание.
3. Наказание невиновных.
4. Награждение неучаствующих.
кому это мешало писать, что наградили ?
..Хм ...цікаві речі розповідає !?....
Хто переможе -*ал. Луцик* чи * Надюха *..?
....та ідітє Ви на... з "послєднімі ініціатівамі".
Пацани "економлять" фонди і мають за це,згідно до табеля про ранги, кожне свій % відкоту-
по всій вертикалі....і причина якраз не в по...їзмі тилового -руковцтва-,що тільки виконує розпо
рядження звище,а саме в "економії"-за твердий %.