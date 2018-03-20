 Россия - это психически больная страна, - Ирина Геращенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сказала первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

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"Россия - это диагноз. Мне кажется, более точно определить то, что происходит с Россией, невозможно. Это правда диагноз, и так случилось, что мы, украинцы, первыми это поняли. Это просто психически больная страна, которая, к сожалению, является нашим соседом", - сказала она.

При этом Геращенко добавила, что Украина видела нескольких президентов. Тогда как в России выросло поколение людей, которое не верит, что власть может меняться.

"Вчера (18 марта. - Ред.) Россия проголосовала за светлое советское прошлое, - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результаты преступных выборов в оккупированном Крыму никакого значения не имеют, а опубликованные проценты явки - тема для фельетонистов, - Джемилев

Напомним, незаконные выборы 18 марта 2018 года прошли и в оккупированном Россией Крыму. Украина, а также Канада, Эстония, Финляндия и другие страны заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.

Российские пропагандистские СМИ утверждают, что на незаконных выборах в оккупированном Крыму за Путина проголосовали около миллиона "избирателей" - 92%

19 марта президент Петр Порошенко заявил, что проведение так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права, а их "результаты" - это фальсификация и "филькина грамота".