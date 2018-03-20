 Россия - это психически больная страна, - Ирина Геращенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сказала первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
"Россия - это диагноз. Мне кажется, более точно определить то, что происходит с Россией, невозможно. Это правда диагноз, и так случилось, что мы, украинцы, первыми это поняли. Это просто психически больная страна, которая, к сожалению, является нашим соседом", - сказала она.
При этом Геращенко добавила, что Украина видела нескольких президентов. Тогда как в России выросло поколение людей, которое не верит, что власть может меняться.
"Вчера (18 марта. - Ред.) Россия проголосовала за светлое советское прошлое, - отметила она.
Напомним, незаконные выборы 18 марта 2018 года прошли и в оккупированном Россией Крыму. Украина, а также Канада, Эстония, Финляндия и другие страны заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.
Российские пропагандистские СМИ утверждают, что на незаконных выборах в оккупированном Крыму за Путина проголосовали около миллиона "избирателей" - 92%
19 марта президент Петр Порошенко заявил, что проведение так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права, а их "результаты" - это фальсификация и "филькина грамота".
У нас выбрали ставленика Кремля в один тур - Быдло народ не в состоянии выгнать Барыгу сатанинскую - Ждем выборов и узнаем сколько проголосует за Шеколадную мразь - вот тогда и можно будет сравнить Сколько у нас таких же дегенератов которые ведутся на пропаганду ватную ...
Осталось не долго ждать ...
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Такие прокладки, нужно время от времени менять, а старые выбрасывать в мусор. Исключительно в гигиенических целях.
Ну воняет же уже, господипрости...
Вменяемый народ не будет героизировать самого большого убийцу своего народа, и не будет бесконечно изберать в вожди самого большого вора в истории мира. Ну и убийцу тоже.
Этот менталитет не поддаётся логическому пониманию. Отсюда естественное определение: ОНИ просто #бнутые.