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 Политика Украины
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Все про:выборы (20210) Геращенко Ирина (1074) Россия (68512)

 Россия - это психически больная страна, - Ирина Геращенко. ВИДЕО

Россия - это психически больная страна, которая, к сожалению, является соседом Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сказала первый заместитель главы Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

...

"Россия - это диагноз. Мне кажется, более точно определить то, что происходит с Россией, невозможно. Это правда диагноз, и так случилось, что мы, украинцы, первыми это поняли. Это просто психически больная страна, которая, к сожалению, является нашим соседом", - сказала она.

При этом Геращенко добавила, что Украина видела нескольких президентов. Тогда как в России выросло поколение людей, которое не верит, что власть может меняться.

"Вчера (18 марта. - Ред.) Россия проголосовала за светлое советское прошлое, - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результаты преступных выборов в оккупированном Крыму никакого значения не имеют, а опубликованные проценты явки - тема для фельетонистов, - Джемилев

Напомним, незаконные выборы 18 марта 2018 года прошли и в оккупированном Россией Крыму. Украина, а также Канада, Эстония, Финляндия и другие страны заявили, что выборы на аннексированном полуострове не признают.

Российские пропагандистские СМИ утверждают, что на незаконных выборах в оккупированном Крыму за Путина проголосовали около миллиона "избирателей" - 92%

19 марта президент Петр Порошенко заявил, что проведение так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права, а их "результаты" - это фальсификация и "филькина грамота".

Источник: https://censor.net.ua/n3056658
 
 
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Поддерживают его нормально, уж точно больше 10%. Даже если провести честные прозрачные выборы, он всё равно наберёт больше 50% в первом туре. Российский имперский народец такой же ёбнутый как и 200 лет назад.
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Да, во всем мире их называют russian, предложенное пидарасом-сифилитиком Петром Первым название "россия" за 300 лет так и не привилось.
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на жаль, ще жоден психічно хворий не визнав, що він психічно хворий... тому заява дурна і не на часі
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Правильно каже. Ірина справжній проукраїнський і проєвропейський політик. Зовсім не буду проти якщо буде іти на виборах 2024 року як правонаступник президента Порошенка..
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Т.е. воровать будет так же? Не, не надо нам больше такого президента. Росія - це психічно хвора країна, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7422
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заявление психисески больного человека,который общается, с кумом президента ,психически больной страны,которого психи избрали снова своим президентом...
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70 % за Хуйло и 6 % за жирика - 76 Долбаебов кленических ...
У нас выбрали ставленика Кремля в один тур - Быдло народ не в состоянии выгнать Барыгу сатанинскую - Ждем выборов и узнаем сколько проголосует за Шеколадную мразь - вот тогда и можно будет сравнить Сколько у нас таких же дегенератов которые ведутся на пропаганду ватную ...
Осталось не долго ждать ...
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Выборы скоро, вот тётку и понесло на банальности. Росія - це психічно хвора країна, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6887
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а то шо перший національний Україну без Криму рекламує..то шо тоже хворі расіяне винні?
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Кстати, а кто по национальности Баба Яга ?
Росія - це психічно хвора країна, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4152
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вы бы на себя посмотрели сначала, уебанны конченные...умеете только пиздеть и воровать
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с таким количеством пропаганды украина тоже скоро будет психически больной(
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Шоколадная прокладка с крылышками, вновь "забурлила" банальностями и лозунгами.
Такие прокладки, нужно время от времени менять, а старые выбрасывать в мусор. Исключительно в гигиенических целях.
Ну воняет же уже, господипрости...
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опускаться до оскорбления всего народа...гнило как-то, видно выгодна война эта порошенкам, перед выборами небось и военное положение объявит)
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Почему оскорбление всего народа? Только 86% нарассеян. Кстати, что там с Крымом и Донбассом? Только Порошенку выгодно? Может, отдать и Крым, и Донбасс пидаРассеянам?
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та это ватное трололо- щас оно тебе расскажет про мышебратей и адиннарот Росія - це психічно хвора країна, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7046
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_Это территория постоянного, жёсткого зомбирования с использованием современных психотехнологий. Кроме некоторых устойчивых к воздействию, все - настоящие зомби.
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Мне интересно, как зомбиапокалипсис захватил нарассею? Ведь, по идеи, зомби, чтоб существовать, должны есть мозги. Откуда у рассеян мозги? Какие-то гибридные зомби.
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"Знакомый в Израиле пошел на пикет против Путина и его "выборов". Вернее, поехал - на инвалидной коляске, ему российская медицина обе ноги ампутировала. Так вот. За время пикета его "русские израильтяне" 14 раз обозвали предателем и 20 раз - жидовской мордой. В Израиле...". http://www.kasparov.ru/material.php?id=5AAFEAF138351

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правильный п%здеж не освобождает от ответственности (с).
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расея - психически больной народ. Определение, данное когда-то Немцовым пуйлу, годится для всего народа. Практически без исключения.
Вменяемый народ не будет героизировать самого большого убийцу своего народа, и не будет бесконечно изберать в вожди самого большого вора в истории мира. Ну и убийцу тоже.
Этот менталитет не поддаётся логическому пониманию. Отсюда естественное определение: ОНИ просто #бнутые.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия - это психически больная страна, - Ирина Геращенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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