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 Политика Украины
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 МВД РФ о взаимоотношениях с британскими коллегами в связи с "делом Скрипаля": "Для нас ничего не изменится вообще"

Ситуация, сложившаяся после инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не окажет влияния на взаимоотношения МВД России с коллегами из Великобритании.

Об этом в Госдуме сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"У нас взаимодействие с правоохранительными органами Британии и ранее осуществлялось на крайне низком уровне по линии официальных международных организаций, таких, например, как Интерпол. Поэтому ни каких-то претензий к ним, ни каких-то ожиданий в этой связи для нас нет. Для нас ничего не изменится вообще", – сказал Зубов журналистам во вторник.

При этом он подчеркнул, что "если со стороны британских органов будут к МВД РФ какие-то запросы, какие-то поручения в рамках международных норм, министерство все будет выполнять в соответствии со своими обязательствами: никаких ограничений или предвзятого отношения не будет".

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению.

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Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. 

Источник: https://censor.net.ua/n3056657
 
 
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Я эту новость ждал. Это самое важное для нас.
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о высылке дипломатов РФ из-за Скрипаля: А сколько Украина выслала после тысячи убитых?
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Пишут что Сирийские повстанцы отправили сегодня МИГ29 к праотцам, вместе с экипажем
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Поживем-увидим. Но, посыл на половой признак дедушки ватных дипломатов и фраза ""отойди и заткнись"" говорят о многом
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За 4 минуты уже выдалили 2 коммента.
Цензор.НЕТ или ДА?
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Перебоев с поставками кокса не будет, обязанности 23 курьеров перераспределят.
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- Ватсон, что это за вой на болотах ?
- Дети дипработников не хотят возвращатся домой, Холмс.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМВД РФ о взаимоотношениях с британскими коллегами в связи с "делом Скрипаля": "Для нас ничего не изменится вообще"
 
 
 
 
 
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