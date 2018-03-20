 МВД РФ о взаимоотношениях с британскими коллегами в связи с "делом Скрипаля": "Для нас ничего не изменится вообще"

Об этом в Госдуме сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"У нас взаимодействие с правоохранительными органами Британии и ранее осуществлялось на крайне низком уровне по линии официальных международных организаций, таких, например, как Интерпол. Поэтому ни каких-то претензий к ним, ни каких-то ожиданий в этой связи для нас нет. Для нас ничего не изменится вообще", – сказал Зубов журналистам во вторник.

При этом он подчеркнул, что "если со стороны британских органов будут к МВД РФ какие-то запросы, какие-то поручения в рамках международных норм, министерство все будет выполнять в соответствии со своими обязательствами: никаких ограничений или предвзятого отношения не будет".

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению.

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Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.