 ГПУ в третий раз допросила Савченко по "делу Майдана", - Горбатюк

Об этом сообщил в комментарии Укринформу руководитель департамента Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ.
"(Савченко) была в субботу. Допросили в третий раз. В этот раз по поводу ее заявления о нардепе Пашинском. Выяснили обстоятельства", - сказал он.
Горбатюк добавил, что Савченко прибыла на допрос без повестки, по приглашению следователя.
Напомним, 15 марта Савченко заявила, что во время Революции достоинства якобы видела, как нардеп Сергей Пашинский якобы "заводил снайперов в гостиницу "Украина", при этом вначале она заявила, что это был Андрей Парубий, потом извинилась и сказала, что имела в виду Пашинского: "Если я говорила "Парубий", то прошу прощения".
И после этого хотите, чтобы вас солдаты (тоже герои) защищали Украину?
А вдруг, позже, "другой попугай" крикнет, что они тоже не герои??
это наверное это из "рашки" недоразвитый и недообразованный написал.
"Шимус" - далой ватник. У нас в Украине, люди образованные, но то, что ты не писать не говорить не умеешь
Что она там рассказывает?
Обычно ущербки на кого-то пальцем тыкают, а нормальные люди наводят порядок дома!
Я лично за то, чтоб посадили и беркутовцев и их командиров от мала до велика, чтоб посадили Януковича и весь кабинет министров Азарова...
Якщо Порошенко Нагородив званням Героя України - то це Герой Украиїни Ви що Президенту - не довіряєте??? То Ви сепаратюга и ворог Президента (тобто України)
Я якщо Луценко "підозрює" та не має доказів говорить "Шпигун Кремля" то ви зразу в морду ПЛЮЄТЕ ???
То хто зрадник?
Той хто спочатку "усміхаєтся", а потім вбити може
Скажите лучше, когда посадки беркута начнутся?
Что говорят кураторы о посадке министров Януковича, не все же убежали?!
І ніяк не раніше!!!
Хотя, да, - в кацапском Мухосранскє про це не знають.
...був обраний до Верховної Ради за списком БЮТ (№ 147 в списку)....
Машинка рубана иголочку сломала..
Надю іспользуют в тьомную, а Ляшка - і во всє остальниє отвєрстія.
То ж заткніть пельку і тихенько підлизуйте Петі. Ще трішки і всі ми подохнемо з голоду.
А ти - Наді !
То в чім різниця ???
А ти, щоб не "подохнути з голоду", мандруй на луГанДон !!!
Адже Надя так ту муйню розхвалювала !!! Там - райські кущі.
Рубану объявили новое подозрение
Керівнику "Офіцерського корпусу" Володимиру Рубану 15 березня повідомили про нову підозру. Про це на засіданні Апеляційного суду Києва 20 березня заявив прокурор. "Рубану додатково повідомлено про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри...
так что три вызова на допрос-это цветочки!