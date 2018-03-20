EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  4544  65
Материалы по теме:
Все про:ГПУ (8556) допрос (1072) Пашинский (549) Савченко (2613) евромайдан (6666) Горбатюк (283)

 ГПУ в третий раз допросила Савченко по "делу Майдана", - Горбатюк

Следственный департамент спецрасследований Генпрокуратуры 17 марта в третий раз допросил народного депутата Надежду Савченко по так называемому делу Майдана.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу руководитель департамента Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ.

"(Савченко) была в субботу. Допросили в третий раз. В этот раз по поводу ее заявления о нардепе Пашинском. Выяснили обстоятельства", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Савченко пришла на суд по Рубану и хочет взять его на поруки. ФОТОрепортаж

Горбатюк добавил, что Савченко прибыла на допрос без повестки, по приглашению следователя.

Напомним, 15 марта Савченко заявила, что во время Революции достоинства якобы видела, как нардеп Сергей Пашинский якобы "заводил снайперов в гостиницу "Украина", при этом вначале она заявила, что это был Андрей Парубий, потом извинилась и сказала, что имела в виду Пашинского: "Если я говорила "Парубий", то прошу прощения".

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056655
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
яб для початку провів експертизу чи вона взагалі вміняєма і осудна !
 показать весь комментарий
 
 
От люди в Украине, сначала кричат Герой, а "попугай из ветвей крикнет "Предатель" так все "животные" в Африке повторяют!"
И после этого хотите, чтобы вас солдаты (тоже герои) защищали Украину?
А вдруг, позже, "другой попугай" крикнет, что они тоже не герои??
 показать весь комментарий
 
 
не палитси не разу гоня версию из рашки ГПУ в третий раз допросила Савченко по "делу Майдана", - Горбатюк - Цензор.НЕТ 6362
 показать весь комментарий
 
 
Это что за "мова" на Украинскую не похожа.
это наверное это из "рашки" недоразвитый и недообразованный написал.
"Шимус" - далой ватник. У нас в Украине, люди образованные, но то, что ты не писать не говорить не умеешь
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да нет уже никакого *дела майдана* －уже давно кулуарно все порешали и спустили в архив, а лохам по ушам про *революцію гідності* чeшут и о том, что когда то там может быть кого то там накажут, если доведут, что кто то там где то в чем то виновен.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так і з вінтовкою він також засвітився під час майдану - по інету інфа гуляє, кому не лінь - може сам впевнитись.
 показать весь комментарий
 
 
Такие громкие обвинения от генпрокурора не вяжутся с этим цирком в виде допросов по вызову. Напомню - обвинения были в силовом госперевороте. По сути в терроризме.
 показать весь комментарий
 
 
Дел в отношении Гади может быть несколько. Она такое мелет, что только успевай записывать. Прекрасный пример того, как "кухарка управляет государством".
 показать весь комментарий
 
 
Наде на Майдане не было...
Что она там рассказывает?
 показать весь комментарий
 
Я даже боюсь спросить у кого все эти видео
 показать весь комментарий
 
 
Была и как была! С Беркутом вышивала!
 показать весь комментарий
 
 
Так беркут же не трогают...или что-то поменялось?
 показать весь комментарий
 
 
На педерации сидят многие ,некоторых судят,а кто то понял,что Украина у нас одна.
 показать весь комментарий
 
 
Я не говорю за Россию.
Обычно ущербки на кого-то пальцем тыкают, а нормальные люди наводят порядок дома!
Я лично за то, чтоб посадили и беркутовцев и их командиров от мала до велика, чтоб посадили Януковича и весь кабинет министров Азарова...
 показать весь комментарий
 
У нас, по факту, ущербки постоянно пальцем тыкают в "москалей"
 показать весь комментарий
 
 
Так получается Гыга что эта курица ментовская подстилка Если отморозки из беркута ее друганы ведь беркутня в полном составе За исключением пары десятков особливо бздыкливых Радостно продолжают служить в ментятне Но все может быть эт хорошо Гыга что ты нас хочешь убедить что курица является мусорской курицей Кстати я об этом давно говорю Уж больно она на голову слаба Я даже не удивился бы если бы уцзнал что у нее и папа мент
 показать весь комментарий
 
Як Це? " мерзотне створіння ця Гадя Срака."
Якщо Порошенко Нагородив званням Героя України - то це Герой Украиїни Ви що Президенту - не довіряєте??? То Ви сепаратюга и ворог Президента (тобто України)

Я якщо Луценко "підозрює" та не має доказів говорить "Шпигун Кремля" то ви зразу в морду ПЛЮЄТЕ ???
То хто зрадник?
Той хто спочатку "усміхаєтся", а потім вбити може
 показать весь комментарий
 
 
то что гади,которую зафиксировали в самых разных ракурсах стоящую по другую сторону от народа,за спинами беркута,там не было - мог только кацап написать,который не знает достоверно чтотамухохлов
 показать весь комментарий
 
 
Понятное дело, что у Вас методички такие.
Скажите лучше, когда посадки беркута начнутся?
Что говорят кураторы о посадке министров Януковича, не все же убежали?!
 показать весь комментарий
 
 
Почнуться відразу після посадки Петра Офшорного!
І ніяк не раніше!!!
 показать весь комментарий
 
 
Нет была только на стороне антимайдана
 показать весь комментарий
 
За эту особь персональную ответственность несёт БЮТ.
 показать весь комментарий
 
 
Проснісь, чувак, - БЮТа вже давно нема.
Хотя, да, - в кацапском Мухосранскє про це не знають.
 показать весь комментарий
 
 
так само як БЮТ несе відповідальність за ту особу яка порохоботам методички пишу - Уколов Віктор

...був обраний до Верховної Ради за списком БЮТ (№ 147 в списку)....
 показать весь комментарий
 
 
Хоп, мусорок, не шей мне срок,
Машинка рубана иголочку сломала..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Надюшенька ,шоколадные заробтчане в шоце
 показать весь комментарий
 
А хуйловские заробитчане надькой -задницей довольны)
 показать весь комментарий
 
 
Никита, твоя ватная сущность сразу видна
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Лексикончик у этой вашей Олены...для какой аудитории?
 показать весь комментарий
 
Сколько гранат брала на допрос? мог быть последний бой...
 показать весь комментарий
 
 
Все это фигня. Надю раскручивают, как одну из сил, оттягивающих голоса у Тимошенко. ПосмОтрите, никакого реального выхлопа из бреда Луценко не будет. Причем ее, в отличие от Ляшко, используют втемную.
 показать весь комментарий
 
 
Причем ее, в отличие от Ляшко, используют втемную.

Надю іспользуют в тьомную, а Ляшка - і во всє остальниє отвєрстія.
 показать весь комментарий
 
 
Нормальна жінка і депутат - не гірша і не краща за тих хто в раді. Але хто із сьогоднішніх писак так достойно б тримав себе в застінках раші, як НАДЯ. Мабуть, зразу б наклав у штани.
То ж заткніть пельку і тихенько підлизуйте Петі. Ще трішки і всі ми подохнемо з голоду.
 показать весь комментарий
 
 
Хтось і справді підлизує Пєті.
А ти - Наді !
То в чім різниця ???
А ти, щоб не "подохнути з голоду", мандруй на луГанДон !!!
Адже Надя так ту муйню розхвалювала !!! Там - райські кущі.
 показать весь комментарий
 
 
Ни в каких застенках она не была, нас постоянно обманывали спецслужбы рашки, сделали из нее "патриотку" чтобы потом в уста псевдопатриотки вложить идеи, которые выгодны рашке
 показать весь комментарий
 
Боже,что это дуро сейчас несет...неужели оно думает,что вокруг такие же дауны,как ее семейка и захерченка???Смешно смотреть ,когда очередную крысу в угол загоняют - такую пургу еще придумать надо))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Ты заметила схожесть со своими прикукушеными товарками из кацапского дурдома ? Вот видишь я тебе правду говорил НЕ пропускай уколы и приступ шизофрении отступит Поздравляю с временным излечением
 показать весь комментарий
 
Боже, шо щас несет Надюха на пресске по 112. Мы, грит, вывозили оружие из ДНР, шоб оно по нашим солдатам не стреляло!
 показать весь комментарий
 
 
Какой нах вирус? Это ссылка на видео в Ютубе:"Бабах!" - Савченко "підірвала" Верховну Раду.
 показать весь комментарий
 
ааааааа))))))гадя сейчас говорит,что когда ей овощь приказывал бомбить Майдан на вертолете,то она,гадя,специально путала карты с маршрутами)))))))))
 показать весь комментарий
 
 
надюха готовься!

Рубану объявили новое подозрение

ГПУ втретє допитала Савченко у "справі Майдану", - Горбатюк - Цензор.НЕТ 9821

Керівнику "Офіцерського корпусу" Володимиру Рубану 15 березня повідомили про нову підозру. Про це на засіданні Апеляційного суду Києва 20 березня заявив прокурор. "Рубану додатково повідомлено про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри...

так что три вызова на допрос-это цветочки!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ в третий раз допросила Савченко по "делу Майдана", - Горбатюк
 
 
 
 
 
 вверх