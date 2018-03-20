 ГПУ в третий раз допросила Савченко по "делу Майдана", - Горбатюк

Об этом сообщил в комментарии Укринформу руководитель департамента Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ.

"(Савченко) была в субботу. Допросили в третий раз. В этот раз по поводу ее заявления о нардепе Пашинском. Выяснили обстоятельства", - сказал он.

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Горбатюк добавил, что Савченко прибыла на допрос без повестки, по приглашению следователя.

Напомним, 15 марта Савченко заявила, что во время Революции достоинства якобы видела, как нардеп Сергей Пашинский якобы "заводил снайперов в гостиницу "Украина", при этом вначале она заявила, что это был Андрей Парубий, потом извинилась и сказала, что имела в виду Пашинского: "Если я говорила "Парубий", то прошу прощения".