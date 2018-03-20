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 Политика Украины
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Все про:Антитеррористическая операция (15590) Наев (3)

 Главные отличия операции Объединенных сил от АТО - в подчиненности, - Наев

Главное отличие операции Объединенных сил от Антитеррористической операции заключается в том, что ООС сейчас будет проходить под стратегическим руководством Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом командующий Объединенных сил Сергей Наев сообщил в интервью "Укринформу".

"Главные отличия (операции Объединенных сил от АТО. - Ред.) - в подчиненности. Если ранее антитеррористическая операция проходила под общим руководством Антитеррористического центра СБУ, сейчас операция Объединенных сил проходит под стратегическим руководством Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - сообщил он.

Наев отметил, что от этого зависят и другие вопросы, касающиеся проведения операции: "Соответственно, от этого идет и другой вопрос, связанный с управлением, ответственностью, с оперативными и тактическими задачами, которые нужно выполнить последовательно, чтобы, как я отмечал ранее, достичь оперативной цели операции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко назначил Наева командующим Объединенных сил (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3056653
 
 
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Треба конкретизувать. Бо армія - то і муженко, і головнокомандувач...
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я понимаю шо вам цапам не нравиться - но на то вы и противник
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Ти ще тих, кого вони здали у котлах, спробуй ворогом обізвать, шоколадоботік.
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хватит молоть чушь,если хочешь шо то сказать, или кого то обвинить, начни с доказательств, а в таком тем более - в противном случаи по шеи получишь в реале, как минимум
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Ясное дело, все доказательства есть у Луценко и они "беззаперечные"
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Ти навіть свого рідного кацапського єзіка не знаеш Головні відмінності операції Об'єднаних сил від АТО - у підпорядкованості, - Наєв - Цензор.НЕТ 462 "случаи по шеи" Головні відмінності операції Об'єднаних сил від АТО - у підпорядкованості, - Наєв - Цензор.НЕТ 3082 Зайва хромосома впливає на граматіку Головні відмінності операції Об'єднаних сил від АТО - у підпорядкованості, - Наєв - Цензор.НЕТ 3742
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В том то и дело ,что в реале они под стеночкой ходят и оглядываются. Это здесь все смелые и шашками машут.
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На Донецькому напрямку попри відносне затишшя, один прицільний
ворожий обстріл зафіксовано на цьому напрямку: "Ввечері, близько 19:30,
окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї по
оборонцях Новогригорівки. Внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення
один український військовослужбовець. Його доставлено до
військового-мобільного госпіталя. Стан здоров'я нашого захисника -
задовільний".

За словами Гуцуляка, українські військові, які зараз виконують бойові
завдання в районі проведення операції стримування і відсічі російської
збройної агресії, вогонь у відповідь не відкривали та продовжують
неухильно дотримуватися оголошеного з опівночі 5 березня "всеохоплюючого
перемир'я" та Мінських угод.
был обстрел,было ранение. а огонь на подавление не открыли! типа: ранили - и хрен с ним?
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какая хрен разница если и СБУ и ВСУ президентская ответственность?
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Логістіка відрізняється, а значить і фінансові потоки...
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Ну всё, сливай воду, теперь витя-катафалк будет рулить единолично.
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Лучше расскажите,как турчинов выпустил гиркина из Славянска и дал ему время перегруппироваться и отстирать гавно со своих штанов после бегства. Такая мутотень...
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вот совьетские люди в 1941 то же отступали и в плен попадали и шо и не чего взяли маскву,ой - Берлин в конце концов,так и у нас будет - ты разве сомневаешься?
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он не сомневается-он просто против...ему хуйло больше нравится
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Ну,жопой тоже некоторые,пробуют жрать. Или когда хотят пакасть своей стране сделать.
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плохо и да соглашусь с Гыгом - тебе фюрер больше нравиться
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Вот когда ты, до Масквабада с боями отступишь, а потом с боями вернёшься - тогда и трындеть про "сомневаешься" будешь.
И по дороге на Берлин можешь заскочить, чтоб два раза соляру не палить.
А хлопцы тебя здесь подождут...
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зато словянск и краматорск свободны с минимальными потерями....а орков все равно утилизируют.
или ты думал,если бы вступили в боевое столкновение с гиркиным-война бы сразу закончилась? Головні відмінності операції Об'єднаних сил від АТО - у підпорядкованості, - Наєв - Цензор.НЕТ 9737
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Такая ,чушь... Они же окружены были.Человек 300 максимум. И если бы были уничтожены,то и войны не было бы. Четвертый год воюем из-за этого.
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имя.фамилия,звание,номер личный,задание?
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она не для того затевалась,шоб изза какого то гиркинда прекратиться
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Так и в Финляндии война кацапами затевалась не для того,чтобы с позором ее проиграть )) Только там они встретили отпор от правительства и народа. Нормального правительства.Не коррупционного.
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Хенералисимус диванный, а че сам то хиркина своего не добил в Славянске? Тебя почитать ,так ты айронмен, спайдермен и бетмен в одном лице....сидя на диване Головні відмінності операції Об'єднаних сил від АТО - у підпорядкованості, - Наєв - Цензор.НЕТ 8207
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Реформа ВСУ будет продвигаться намного эффективней когда командный состав ВСУ будет состоять из выпускников военных академий США и Европейских стран . ! Да и наши военные училища не мешало бы тоже , как можно скорее перевести на НАТОвские стандарты обучения . .
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Из этого следует, что бюджет и личный состав КГБ должен быть немедленно урезан, но добавлен армии
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Тобто тепер контрабанду буде контролювати не ФСБУ а совкові ЗСУ?
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Посмотрим на результаты. Пока что, за 3 с лишним года не освободили ни километра территорий, только Дебальцевский плацдарм для освобождения Горловки и выхода на Донецк бездарно просрали. Простая арифметика показывает, что 1 километр в месяц - и за 3 года освободили бы всё.
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предлагаю идти в окопы и там, на практике, применять арифметику, ну а потом приходите в студию и отчитывайтесь о результатах...
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Как оно из ольгино пойдет на Донбасс? Ему в Сирию ближе...
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Відмінності у підпорядкованості...
Але ж говнокомандувач один - Педро Офшорне !
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Начали лепить положительный образ этого енерала-неукраинца
С братцем-сепаром в Симферополе.
Неужели сдача Крыма нечему не научила?
Или она все была запланированной?
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