 Главные отличия операции Объединенных сил от АТО - в подчиненности, - Наев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом командующий Объединенных сил Сергей Наев сообщил в интервью "Укринформу".
"Главные отличия (операции Объединенных сил от АТО. - Ред.) - в подчиненности. Если ранее антитеррористическая операция проходила под общим руководством Антитеррористического центра СБУ, сейчас операция Объединенных сил проходит под стратегическим руководством Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - сообщил он.
Наев отметил, что от этого зависят и другие вопросы, касающиеся проведения операции: "Соответственно, от этого идет и другой вопрос, связанный с управлением, ответственностью, с оперативными и тактическими задачами, которые нужно выполнить последовательно, чтобы, как я отмечал ранее, достичь оперативной цели операции".
ворожий обстріл зафіксовано на цьому напрямку: "Ввечері, близько 19:30,
окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї по
оборонцях Новогригорівки. Внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення
один український військовослужбовець. Його доставлено до
військового-мобільного госпіталя. Стан здоров'я нашого захисника -
задовільний".
За словами Гуцуляка, українські військові, які зараз виконують бойові
завдання в районі проведення операції стримування і відсічі російської
збройної агресії, вогонь у відповідь не відкривали та продовжують
неухильно дотримуватися оголошеного з опівночі 5 березня "всеохоплюючого
перемир'я" та Мінських угод.
был обстрел,было ранение. а огонь на подавление не открыли! типа: ранили - и хрен с ним?
И по дороге на Берлин можешь заскочить, чтоб два раза соляру не палить.
А хлопцы тебя здесь подождут...
или ты думал,если бы вступили в боевое столкновение с гиркиным-война бы сразу закончилась?
Але ж говнокомандувач один - Педро Офшорне !
С братцем-сепаром в Симферополе.
Неужели сдача Крыма нечему не научила?
Или она все была запланированной?