 Главные отличия операции Объединенных сил от АТО - в подчиненности, - Наев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом командующий Объединенных сил Сергей Наев сообщил в интервью "Укринформу".

"Главные отличия (операции Объединенных сил от АТО. - Ред.) - в подчиненности. Если ранее антитеррористическая операция проходила под общим руководством Антитеррористического центра СБУ, сейчас операция Объединенных сил проходит под стратегическим руководством Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - сообщил он.

Наев отметил, что от этого зависят и другие вопросы, касающиеся проведения операции: "Соответственно, от этого идет и другой вопрос, связанный с управлением, ответственностью, с оперативными и тактическими задачами, которые нужно выполнить последовательно, чтобы, как я отмечал ранее, достичь оперативной цели операции".

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