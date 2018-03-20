 Требуем от РФ срочно предоставить консулу доступ к Сенцову, - МИД Украины

Об этом в своем аккаунте в Твиттере написала спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с информацией об ухудшении состояния здоровья О.Сенцова, требуем от РФ срочно предоставить доступ консула к Олегу #FreeSentsov", - заявила Беца.

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