 Требуем от РФ срочно предоставить консулу доступ к Сенцову, - МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины требует от России предоставить украинскому консулу доступ к режиссеру Олегу Сенцову, незаконно удерживаемому в колонии города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области).
Об этом в своем аккаунте в Твиттере написала спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с информацией об ухудшении состояния здоровья О.Сенцова, требуем от РФ срочно предоставить доступ консула к Олегу #FreeSentsov", - заявила Беца.
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Источник: https://censor.net.ua/n3056648
почему за решеткой Человечище Сенцов, а не мимоньетчик вальцман младший?
Что довольны что Сенцов там, а Гадя Медведчук тут?
в "сусідній" темі, розводять мантри, що Савченко - агент фсб...спецоперація кремля...
Колесников висловив сумніви в голодуванні нардепа Надії Савченко в російському полоні, нагадавши про голодування бійців ІРА в британських в'язницях. Після 40 діб голодування починаються незворотні процеси в організмі. Ви вже людину не витягнете". https://www.depo.ua/ukr/life/sencova-otruyili-vin-pomiraye-u-rosiyskiy-v-yaznici-zmi-20180320745272
"Мабудь, підійде момент, коли нам треба буде розривати дипломатичні стосунки. Напевно, зараз ще не є той критичний момент розриву", - заявила представниця президента.
ніколи не було й от знов....