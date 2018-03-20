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 Политика Украины
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Все про:колония (258) Сенцов (391) Беца (201) консул (58)

 Требуем от РФ срочно предоставить консулу доступ к Сенцову, - МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины требует от России предоставить украинскому консулу доступ к режиссеру Олегу Сенцову, незаконно удерживаемому в колонии города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области).

Об этом в своем аккаунте в Твиттере написала спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с информацией об ухудшении состояния здоровья О.Сенцова, требуем от РФ срочно предоставить доступ консула к Олегу #FreeSentsov", - заявила Беца.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Осужденный в РФ украинский политзаключенный Сенцов "медленно , но безвозвратно" теряет здоровье в российской тюрьме

Требуем от РФ срочно предоставить консулу доступ к Сенцову, - МИД Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3056648
 
 
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антиукраинскому режиму вальцмана, Герои не нужны..
почему за решеткой Человечище Сенцов, а не мимоньетчик вальцман младший?
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Ну и что ты здесь забыл, Иван Петрович? (с)
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В минуты, когда чувствуешь страшную боль, от понимания невозможности чем-то помочь и что-то изменить, согласен на то, чтобы эту цивилизацию уничтожили, потому, что она не достойна существования, так как её частью являются кацапы, а отделить их от цивилизации невозможно.
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а консул что .врач,,,?
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з мене такий самий кацап,як з твого пісюна дишло(кацапа,а як може хворому допомогти консул???) це у кацапів (всех исцеляет припев ла ла ла) Вимагаємо від РФ терміново надати доступ консула до Сенцова, - МЗС України - Цензор.НЕТ 6548
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Вот где вы мрази, которые спамили меня, когда я говорил, что надо забирать наших ребят которых пытают, вместо Гади?

Что довольны что Сенцов там, а Гадя Медведчук тут?
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Вот где вы мрази, которые спамили меня, когда я говорил, что надо забирать наших ребят которых пытают, вместо Гади?



в "сусідній" темі, розводять мантри, що Савченко - агент фсб...спецоперація кремля...
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я где-то здесь читала, что его, возможно, отравили... твари, пусть это будет неправдой, но все эти наши вопли, грозные заявления и требования для наших мразей-соседей не более, чем комариный писк...
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Політв'язень Кремля, український кінорежисер Олег Сенцов помирає від отруєння у російській в'язниці. Про це заявив військовий експерт Юрій Колесніков: "Зараз ми знаємо, що Сенцов помирає. Підкреслюю, помирає. І за всіма ознаками, це отруєння радіоактивною речовиною. Не виключено, що Сенцова отруїли "по приколу".
Колесников висловив сумніви в голодуванні нардепа Надії Савченко в російському полоні, нагадавши про голодування бійців ІРА в британських в'язницях. Після 40 діб голодування починаються незворотні процеси в організмі. Ви вже людину не витягнете". https://www.depo.ua/ukr/life/sencova-otruyili-vin-pomiraye-u-rosiyskiy-v-yaznici-zmi-20180320745272
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Самое страшное что ты понимаешь что не можешь никак помочь человеку(((((
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТребуем от РФ срочно предоставить консулу доступ к Сенцову, - МИД Украины
 
 
 
 
 
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