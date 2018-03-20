 Российский адвокат сообщает, что не может связаться с объявившим голодовку Балухом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии. Как рассказала Динзе, это связано с "удаленностью места проживания адвокатов​".

"Думаю, мы увидимся (с Балухом – ред.) в конце марта или в начале апреля. Суд назначен на 2 апреля… Медицинская помощь в рамках следственного изолятора оказывается, но мы не можем сказать, что эта помощь надлежащая, его надо вывозить в гражданскую больницу. Мы обращались с подобным заявлением, но нам было отказано…Если состояние будет ухудшаться они (сотрудники СИЗО – КР) будут его принудительно кормить, то есть через капельницу... С голода умереть ему не дадут, СИЗО несет ответственность за его жизнь и безопасность", – сказала Динзе.

Адвокат добавила, что объявив голодовку Балух выражает "крик протеста".

"Он уже не знает, как выразить свое отношение к происходящему законным способом. Его эмоциональное состояние говорит ему о том, что нужно использовать такой метод – отказаться от еды", – считает адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осужденный в оккупированном Крыму Балух продолжает голодовку в одиночной камере, – правозащитники

Осужденный в аннексированном Россией Крыму по обвинению в хранении боеприпасов украинский активист Владимир Балух 20 марта продолжает объявленную накануне голодовку, протестуя против вынесенного ему приговора, однако состояние здоровья украинского активиста вызывает тревогу у его близких.

Как указывают правозащитники, Балух находится без связи в одиночной камере под круглосуточным наблюдением, таковы специальные условия содержания для объявивших голодовку. 14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху. Судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, активиста приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс. грн).

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.