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 Политика Украины, За рубежом
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 Премьерный показ "Киборгов" в Брюсселе собрал аншлаг: по окончании сеанса зрители аплодировали стоя

В Брюсселе прошел премьерный показ художественного фильма "Киборги. Герои не умирают".

Премьера, собравшая полный зал зрителей в кинотеатре в центре бельгийской столицы, состоялась при поддержке Европарламента и Представительства Украины при ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это рассказ о том, что сейчас в Украине рождается новая политическая нация. Как бы это ни звучало пафосно в мирной жизни, но там, на фронте, все эти вопросы - как мы живем и как собираемся жить, что мы защищаем, кто рядом – они приобретают другое эмоциональное содержание", - рассказал об идее "Киборгов" режиссер картины Ахтем Сеитаблаев.

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Как отметил режиссер, показ фильма во многих странах мира также имеет целью помочь международному сообществу четко понять, что Украина сегодня находится в авангарде защиты европейских ценностей, включая право на собственную свободу.

Сеитаблаев напомнил, что показы "Киборгов" уже прошли в Вене, Вашингтоне, Гааге и в Варшаве.

"Это очень большая честь для нас - приобщиться к этому важному событию. Это фильм об украинских героях-воинах, которые защищали Донецкий аэропорт от российской агрессии. Это кино о достоинстве, патриотизме, о чрезвычайной жертвенности", - сказал председатель делегации Европарламента в комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розати.

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Депутат Европарламента от Бельгии Марк Демесмакер, который несколько раз был в зоне проведения АТО на Донбассе, в частности и рядом с Донецким аэропортом, отметил, что это был очень эмоциональный опыт, который сейчас он снова пережил во время просмотра "Киборгов".

После демонстрации киноленты зрители не скрывали эмоций и стоя аплодисментами почтили защитников Донецкого аэропорта.

Источник: https://censor.net.ua/n3056640
 
 
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киборгов предал пропукинец вальцман и его режим..
погибли лучшие сыны Украины, но режиму вальцмана Герои не нужны..
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Цензор, почему о Сенцове молчите? Говорят, отравили парня
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Хотелось бы, что бельгийцам это было важно.
Но на самом деле даже соседи поляки и словаки без понятия, что происходит в Украине.
А про далеко находящуюся Бельгию даже речь не идёт.
Не говоря уже о том, что в самой Украине фильм посмотрели всего 10%.
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"Киборги" - верный шаг на пути к качественному кинематографу! Есть еще много работы. Но фильм кое в чем приятно удивил.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПремьерный показ "Киборгов" в Брюсселе собрал аншлаг: по окончании сеанса зрители аплодировали стоя
 
 
 
 
 
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