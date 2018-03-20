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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Бельгия (205) Брюссель (503) Европарламент (1278) кино (1081) кинопрокат (65) фильмы (230) Евросоюз (11775) Сейтаблаев (11)

 Премьерный показ "Киборгов" в Брюсселе прошел с аншлагом: по окончании сеанса зрители аплодировали стоя

В Брюсселе прошел премьерный показ художественного фильма "Киборги. Герои не умирают".

Премьера, собравшая полный зал зрителей в кинотеатре в центре бельгийской столицы, состоялась при поддержке Европарламента и Представительства Украины при ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это рассказ о том, что сейчас в Украине рождается новая политическая нация. Как бы это ни звучало пафосно в мирной жизни, но там, на фронте, все эти вопросы - как мы живем и как собираемся жить, что мы защищаем, кто рядом –  приобретают другое эмоциональное содержание", - рассказал об идее "Киборгов" режиссер картины Ахтем Сейтаблаев.

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Как отметил режиссер, показ фильма во многих странах мира также имеет целью помочь международному сообществу четко понять, что Украина сегодня находится в авангарде защиты европейских ценностей, включая право на собственную свободу.

Сейтаблаев напомнил, что показы "Киборгов" уже прошли в Вене, Вашингтоне, Гааге и в Варшаве.

"Это очень большая честь для нас - приобщиться к этому важному событию. Это фильм об украинских героях-воинах, которые защищали Донецкий аэропорт от российской агрессии. Это кино о достоинстве, патриотизме, о чрезвычайной жертвенности", - сказал председатель делегации Европарламента в комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розати.

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Депутат Европарламента от Бельгии Марк Демесмакер, который несколько раз был в зоне проведения АТО на Донбассе, в частности и рядом с Донецким аэропортом, отметил, что это был очень эмоциональный опыт, который сейчас он снова пережил во время просмотра "Киборгов".

После демонстрации киноленты зрители не скрывали эмоций и стоя аплодисментами приветствовали защитников Донецкого аэропорта.

Источник: https://censor.net.ua/n3056640
 
 
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киборгов предал пропукинец вальцман и его режим..
погибли лучшие сыны Украины, но режиму вальцмана Герои не нужны..
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Цензор, почему о Сенцове молчите? Говорят, отравили парня
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20.03.18 14:07 Требуем от РФ срочно предоставить доступ консула к Сенцову, - МИД Украины
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На цензоре новости всегда запаздывают.
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Політв'язень Кремля, український кінорежисер Олег Сенцов помирає від отруєння у російській в'язниці. Про це заявив військовий експерт Юрій Колесніков: "Зараз ми знаємо, що Сенцов помирає. Підкреслюю, помирає. І за всіма ознаками, це отруєння радіоактивною речовиною. Не виключено, що Сенцова отруїли "по приколу".
https://www.depo.ua/ukr/life/sencova-otruyili-vin-pomiraye-u-rosiyskiy-v-yaznici-zmi-20180320745272
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Зачем его травить? На фоне скандала в Британии, это обалдеть какой проблемой может стать
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В смысле, что выразят озабоченность 81-го уровня и вышлют ещё 23 дипломата? Ну да, обалдеть какая проблема. Небось, с Донбасса уберутся в момент после такого.
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Хотелось бы, что бельгийцам это было важно.
Но на самом деле даже соседи поляки и словаки без понятия, что происходит в Украине.
А про далеко находящуюся Бельгию даже речь не идёт.
Не говоря уже о том, что в самой Украине фильм посмотрели всего 10%.
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с чего вы взяли, что в самой Украине фильм посмотрели всего 10%...у меня нет ни одного знакомого ,который его не посмотрел,в крайнем случае, в интернете
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я вже 6 чи 7 разів передивився, за півтора тижня. Вивчив навіть діалоги.. І молитву, яку Нищук біля тіла Серпня промовляв.. Сильні слова дуже..
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Интересно, а Савченко, рубан-Гарбузюк, Медведчук смотрели этот фильм,
а также Саакашвили и Саквалеридзе.
Перед отбытием Саака была инфо, что он посмотрел фильм о Сталине! 9снятый кажется иностранцем) и в восторге был, и советовал всем посмотреть.
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"Киборги" - верный шаг на пути к качественному кинематографу! Есть еще много работы. Но фильм кое в чем приятно удивил.
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Голливуд снимает вымышленные фильмы об американских героях, а в Украине - это реальные события. К сожалению это не сказки., а потерянные жизни украинского генофонда.
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Повелитель Бури Кетрин Бигелоу снят на основе реальных событий из жизни американских саперов в Ираке. Чувак, который спас кучу народу из фильма По соображениям совести реальный человек. И даже схожая история из Спасти рядового Райна имела место быть. Так шо не пишите херни. Есть в Голливуде куча достойных военных фильмов с историями судеб реальных людей. Это вам не 28 панфиловцев снимать))) Есть еще достойный сериал Братья по оружию и в конце каждой серии там вспоминали реальные ветераны. Так шо все у них с военными фильмами в порядке. А еще есть Тихий океан, тоже бомбезнейший сереиал. И даже герой Николаса Кейджа из кЫна Крейсер был реальным человеком и корабль под его командыванием реально перевез ядерную бомбу, которой потом жахнули по японцам. А еще есть кЫно Американский снайпер Клинта Иствуда с Бредли Купером в главной роли и он тоже про реального чувака. Это все перечисленное, шо просто пришло первое на ум. Все фильмы про ревльных людей, снятые лучшими режиссерами
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Серпень - просто вразив!!
І Псих!..
Гарний фільм..
5 з п"яти!!
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і Старий!! Особливо, коли про садок сказав.
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Киборги очень сильный фильм! Постоянно его вспоминаю, не выходит из головы, редко такое бывает. Пару сцен есть просто душеразрывающих. Например, где киборги ждут "Буратино" (ужасно кацапское оружие уничтожающее, а вернее разрывающее все живое в радиусе несколько сот метров) и командир дает право, даже просит: уходите это верная смерть. Но все остаются, и утром они с детской радостью кричат "Танчики, танчики". Какие-то банальные танки, а не смертельный Буратино, какая ерунда. Это сильнейшая сцена, но не все ее поняли, режиссеру бы хорошо добавить акцентов в эту сцену и Оскар в руках.
Но Киборги снят не для призов а все-таки в первую очередь для украинцев. Диалоги главных героев потрясающие, в них затронуты базовые проблемы - поиск национальной идентичности грядущая борьба либералов и националистов, поиск баланса в обществе, которое такое разное, иногда даже полярное, но объединенное любовью к своей стране.
"Киборги" - это лучший и возможно единственный по-настоящему эффективный ответ росс_пропаганде. Только талантом и честностью мы можем заставить мир увидеть правду.
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Прочитала Ваш комментарий, сижу и плачу. Это уже новая истрия Украины! Слава Украине! Героям Слава!
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Диалоги очень слабы,на самом деле.Непонятна причина вражды местных к Украине.А главное - не сказано,что это обычная феодальная война,развязанная феодалом ахметовым и поддержанная расией. И с той и другой стороны,обманутые несчастные. Умирающие ни за что. С украинской стороны - умирают якобы за свободу и евроценности.Которых на самом деле олигарх парашенко не дает. На другой стороне - наивное желание вернуться в совок и под "магучую и багатую"расию. Что тоже является абсурдом. Короче,воюющие - это дураки,сами не знающие ,кого они обороняют. И в любом случае,они в проигрыше. Это жертвы олигархических манипуляций,расчитанные в качестве спектакля для остального плебса.
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Как же вы зрадофилы достали и кремлевские тролли холуи! Не выйдет у вас ничего! Украина у нас одна!
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Слава Украііні! Слава героям, хлопцям які гинуть захищаючи нашу краііну!
Але фільм мені не дуже сподобався... Майже дві години розмов... Аплодують стоячи, щоб показати повагу і шану до тих людей, солдат. Але є дуже багато док фільмів, міні фільмів, на багато цікавіших і зворушливіших. І питання в тому, чому з 2014 роки ми маємо лише один фільм??? Коли ііх повинно бути сотні, щоб люди знали, а ті що не хотять чути і бачити, навіть під впливом переглчду великоіі кількости міняли своіі думки і ставлення до краііни.
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Вот только этот европарламент en masse, похоже, непробиваем в своём подслеповатом прагматизме и надменной безэмоциональности.
Я скорее склонен поверить, что "Киборги" способны пробрать Конгресс США - если американцы порой способны на подобный иррационально-героический порыв в духе "so what the fuck we are waitin' for? - c'mon, guys, CRUSH THOSE RUSSIAN MOTHERFUCKERS!!!", то еврокомиссары...
Опыт показывает, что эти лощёные господа редко когда способны думать хотя бы на несколько стратегических шагов вперёд.
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Киборги слабы тем,что не раскрыты до конца начатое "Мажором" рассуждение о том,почему Украина живет в таком непотрибе. Олигархи не упомянуты вовсе. За ахмета,развязавшего эту войну,вообще молчок.Как будто он не при делах. Очень слаба подоплека влияния местных донецких кланов на сепаратизм. Свалено все на расию.Но тогда становится непонятным,почему местные воюют за нее. В общем тема идущей войны не раскрыта. И если далек от этих событий,зритель врядли понял происходящее. Причины для него будут непонятны и размыты.
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ага.. а ще там мало розказували про марсіан та визвольну боротьбу у Гватемалі.
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Только люди,как ты говоришь *далекие от событий* аплодировали стоя! Все ,всё прекрасно понимают ,что недоимперия агрессор,которая поставляют оружие и наемников террористам на Донбасс!
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Они это понимают не по фильму. И вообще..Врядли ты можешь представить,на сколько на Западе понимают все происходящее. Скажу одно - их не обдурить.
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заспівай нам ще про "громадянську війну" на Донбасі.. Бо давненько вже цих арій не чути..
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Причем здесь ,громадянська ? Если олигархи людей стравливают. Целенаправленно.От людей здесь ничего не зависит. Если они конечно,не разбираются и доверяют.
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Вот это давно надо было бы сделать !Но лучше поздно чем никогда ! Молодцы Слава героям !
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Игорь !Разве можно уместить в 2 часа всё что происходило на донбассе .Слава богу что вышло это кино .
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Конечно,это лучше чем ничего. Но,все таки уже четыре года прошло. Пора и мотивы,анализировать.
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Слава Украііні! Слава героям, хлопцям які гинуть захищаючи нашу краііну!
Але фільм мені не дуже сподобався... Майже дві години розмов... Аплодують стоячи, щоб показати повагу і шану до тих людей, солдат. Але є дуже багато док фільмів, міні фільмів, на багато цікавіших і зворушливіших. І питання в тому, чому з 2014 роки ми маємо лише один фільм??? Коли ііх повинно бути сотні, щоб люди знали, а ті що не хотять чути і бачити, навіть під впливом переглчду великоіі кількости міняли своіі думки і ставлення до краііни.
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Драматизма и экшена конечно маловато но , этот фильм и задумывался изначально как больше философский , а не как боевик .. .
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як на мене, то і драматизму в фільмі вистачає. Коли відпустили бойовика Свата, і їх діалог з Серпнем. Ні?. Загибель самого Серпня... А Марс, який жив помстою за свого однокласника Вадіка, і який врешті решт отримав серцевий напад після першого пострілу в кацапа!! Драматизму там навіть більше ніж філософії, як на мене. Кожна людина, яка тепер повинна стріляти в іншу людину, хоч і за свою землю, - це вже драма для української ментальності.
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Всем, кто участвовал, помогал, продвигал этот фильм, не просто спасибо, а высшая похвала. Киборги - это явление украинской истории, это высшая каста, такого нигде еще не было наверное в нашем сегодняшнем мире, чтобы быть готовым умереть за нас за всех, а не за материальную выгоду.

Что удивляет, нет ни одного бота в этих комментариях - их эта тема не интересует. Тролли - это такая же зараза, идейная и продажная, против которой стояли Киборги, но в информационном пространстве, манипулирующие людьми и превращающими их в стадо, готовое крушить то, что сами не строили. Крушить, но не на фронте, а в городах. Против них не применишь пули и пулеметы, они прикрываются правильными словами, используют слабости демократии. Вот против этой скверны нужны тоже КИБОРГИ!!!
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да. нет Пахомова, Клиффа, Лайф, Сулимы и Марининой, NNN, vvv555?,CA, Casada, Барковского и проч.
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хоч тут від цієї шобли можна відпочити))
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А непогано було б після "Кіборгів" прокручувати документалку знищення бєркутастами майдану під Радою 3 березня, коли сєпари проломлювали голови колишнім добровольцям і фронтовикам і верещали "ето ви на вайнє гєроі, а тут ми вас унічтожім".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПремьерный показ "Киборгов" в Брюсселе прошел с аншлагом: по окончании сеанса зрители аплодировали стоя
 
 
 
 
 
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