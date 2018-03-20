 Премьерный показ "Киборгов" в Брюсселе прошел с аншлагом: по окончании сеанса зрители аплодировали стоя

Премьера, собравшая полный зал зрителей в кинотеатре в центре бельгийской столицы, состоялась при поддержке Европарламента и Представительства Украины при ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это рассказ о том, что сейчас в Украине рождается новая политическая нация. Как бы это ни звучало пафосно в мирной жизни, но там, на фронте, все эти вопросы - как мы живем и как собираемся жить, что мы защищаем, кто рядом – приобретают другое эмоциональное содержание", - рассказал об идее "Киборгов" режиссер картины Ахтем Сейтаблаев.

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Как отметил режиссер, показ фильма во многих странах мира также имеет целью помочь международному сообществу четко понять, что Украина сегодня находится в авангарде защиты европейских ценностей, включая право на собственную свободу.

Сейтаблаев напомнил, что показы "Киборгов" уже прошли в Вене, Вашингтоне, Гааге и в Варшаве.

"Это очень большая честь для нас - приобщиться к этому важному событию. Это фильм об украинских героях-воинах, которые защищали Донецкий аэропорт от российской агрессии. Это кино о достоинстве, патриотизме, о чрезвычайной жертвенности", - сказал председатель делегации Европарламента в комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розати.

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Депутат Европарламента от Бельгии Марк Демесмакер, который несколько раз был в зоне проведения АТО на Донбассе, в частности и рядом с Донецким аэропортом, отметил, что это был очень эмоциональный опыт, который сейчас он снова пережил во время просмотра "Киборгов".

После демонстрации киноленты зрители не скрывали эмоций и стоя аплодисментами приветствовали защитников Донецкого аэропорта.