 Премьерный показ "Киборгов" в Брюсселе прошел с аншлагом: по окончании сеанса зрители аплодировали стоя

Премьера, собравшая полный зал зрителей в кинотеатре в центре бельгийской столицы, состоялась при поддержке Европарламента и Представительства Украины при ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это рассказ о том, что сейчас в Украине рождается новая политическая нация. Как бы это ни звучало пафосно в мирной жизни, но там, на фронте, все эти вопросы - как мы живем и как собираемся жить, что мы защищаем, кто рядом – приобретают другое эмоциональное содержание", - рассказал об идее "Киборгов" режиссер картины Ахтем Сейтаблаев.
Как отметил режиссер, показ фильма во многих странах мира также имеет целью помочь международному сообществу четко понять, что Украина сегодня находится в авангарде защиты европейских ценностей, включая право на собственную свободу.
Сейтаблаев напомнил, что показы "Киборгов" уже прошли в Вене, Вашингтоне, Гааге и в Варшаве.
"Это очень большая честь для нас - приобщиться к этому важному событию. Это фильм об украинских героях-воинах, которые защищали Донецкий аэропорт от российской агрессии. Это кино о достоинстве, патриотизме, о чрезвычайной жертвенности", - сказал председатель делегации Европарламента в комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розати.
Депутат Европарламента от Бельгии Марк Демесмакер, который несколько раз был в зоне проведения АТО на Донбассе, в частности и рядом с Донецким аэропортом, отметил, что это был очень эмоциональный опыт, который сейчас он снова пережил во время просмотра "Киборгов".
После демонстрации киноленты зрители не скрывали эмоций и стоя аплодисментами приветствовали защитников Донецкого аэропорта.
погибли лучшие сыны Украины, но режиму вальцмана Герои не нужны..
https://www.depo.ua/ukr/life/sencova-otruyili-vin-pomiraye-u-rosiyskiy-v-yaznici-zmi-20180320745272
Но на самом деле даже соседи поляки и словаки без понятия, что происходит в Украине.
А про далеко находящуюся Бельгию даже речь не идёт.
Не говоря уже о том, что в самой Украине фильм посмотрели всего 10%.
а также Саакашвили и Саквалеридзе.
Перед отбытием Саака была инфо, что он посмотрел фильм о Сталине! 9снятый кажется иностранцем) и в восторге был, и советовал всем посмотреть.
І Псих!..
Гарний фільм..
5 з п"яти!!
Но Киборги снят не для призов а все-таки в первую очередь для украинцев. Диалоги главных героев потрясающие, в них затронуты базовые проблемы - поиск национальной идентичности грядущая борьба либералов и националистов, поиск баланса в обществе, которое такое разное, иногда даже полярное, но объединенное любовью к своей стране.
"Киборги" - это лучший и возможно единственный по-настоящему эффективный ответ росс_пропаганде. Только талантом и честностью мы можем заставить мир увидеть правду.
Але фільм мені не дуже сподобався... Майже дві години розмов... Аплодують стоячи, щоб показати повагу і шану до тих людей, солдат. Але є дуже багато док фільмів, міні фільмів, на багато цікавіших і зворушливіших. І питання в тому, чому з 2014 роки ми маємо лише один фільм??? Коли ііх повинно бути сотні, щоб люди знали, а ті що не хотять чути і бачити, навіть під впливом переглчду великоіі кількости міняли своіі думки і ставлення до краііни.
Я скорее склонен поверить, что "Киборги" способны пробрать Конгресс США - если американцы порой способны на подобный иррационально-героический порыв в духе "so what the fuck we are waitin' for? - c'mon, guys, CRUSH THOSE RUSSIAN MOTHERFUCKERS!!!", то еврокомиссары...
Опыт показывает, что эти лощёные господа редко когда способны думать хотя бы на несколько стратегических шагов вперёд.
Але фільм мені не дуже сподобався... Майже дві години розмов... Аплодують стоячи, щоб показати повагу і шану до тих людей, солдат. Але є дуже багато док фільмів, міні фільмів, на багато цікавіших і зворушливіших. І питання в тому, чому з 2014 роки ми маємо лише один фільм??? Коли ііх повинно бути сотні, щоб люди знали, а ті що не хотять чути і бачити, навіть під впливом переглчду великоіі кількости міняли своіі думки і ставлення до краііни.
Что удивляет, нет ни одного бота в этих комментариях - их эта тема не интересует. Тролли - это такая же зараза, идейная и продажная, против которой стояли Киборги, но в информационном пространстве, манипулирующие людьми и превращающими их в стадо, готовое крушить то, что сами не строили. Крушить, но не на фронте, а в городах. Против них не применишь пули и пулеметы, они прикрываются правильными словами, используют слабости демократии. Вот против этой скверны нужны тоже КИБОРГИ!!!