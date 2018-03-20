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 Политика Украины
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Все про:Катар (49) безвизовый режим (1325)

 Украина и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме. ВИДЕО

Ранее Кабмин одобрил проект этого соглашения.

Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований, передает Цензор.НЕТ. Об этом 20 марта заявил Президент Украины Петр Порошенко.

...

О безвизовом режиме с Катаром написал в Twitter и глава МИД Украины Павел Климкин.

"Привет из Катара. Подписал несколько соглашений, среди них – безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе, и не только, продолжается", – написал Климкин.

 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко начал официальный визит в Катар. ФОТО

Украина и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме 01

Источник: https://censor.net.ua/n3056638
 
 
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Фуух, нарешті дочекався. Завтра ж вилітаю в Катар.
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То так , дуже нагальна проблема України , врешті-решт, вирішена !!)))
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Теперь мне ЕС и даром не надо!
Спасибо ПЕТРУ за Катар!
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10 авг. 2017 г. - Катар упростил визовый режим для граждан 80 стран. Теперь для поездки в это государство туристам достаточно иметь при себе заграничный паспорт сроком действия не менее полугода и обратный билет.

Петруччо только щас протрезвел проснулся.
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и как ты находишь только скободное время, чтобы еще что-то набредить в интернете, нищеброд ты наш, несчастный?
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чего ты там выпердел? бухарь? перестань гонять лысого- по клавам не попадаешь!
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другие проблемы должен решать кабмин и ВР.
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Кабмин назначенный порошенко через Гройсмана, и ВР,где у порошенко есть коалиция БПП и НФ,порошенко выбирали,что бы он с коррупцией боролся,а не безвизы делал и схемы с ахметовым строил
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ти для початку якщо нема - стань в чергу на біометрику опівночі, (якщо зможешь з першого разу - щасливець) замість 20 днів - почекай 5-6 місяців (зараз дають паспорти тим, хто подав на початку грудня) і ось тоді можна починати думати про білети
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зачем тебе паспорт если у тебя зубожіння.
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число гасторбайтеров при порошенко выросло в разы,рост капитала наблюдается только у Ахметова,по версии Форбс
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пффф..завтра??я от вже по дорозі в аеропорт....це ж перемога переможна...
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Ура, наконец-то дождался. Вот теперь заживу по новому!!-))
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НУ все пистец мы спасены Украина и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме - Цензор.НЕТ 4101
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Циркова вистава від великих рехворматорів триває!!! )))
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Этот хоть что то делает,а ваш Виктор Федорыч кроме как помощи страусам ничего толкового не сделал.
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ворует с шоблой знатно, в том числе и на войне, уже переплюнул папередников.
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Вы были в команде папередника? Знаете расклад?
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я вижу ситуацию в стране сейчас и вижу действия офшоренка и его ОПГ.
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Ого-го, цей вже так "надєлал", що українці, прості українці ледь виживають...
Зате воно падло, з корешами олігархами жирувало й жирує...
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Смотрюуже толпы народа выдвинулись в сторону Борисполя....драка за билеты в Катар! Украина и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме - Цензор.НЕТ 7063
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а украинцев сызрани может тысяч 50 работают, как и по всей рашке миллиона 3......к сожалению.
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ну ,в рашку ездят или вата или лугандоны. нахрена львовянину сраная раша,если Польша и Чехия рядом?
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к сожалению ездят и работают.
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ты придурь гнида порохоботная....
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о да, сысрань - мекка для гастарбайтеров Украина и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме - Цензор.НЕТ 6108
Апахмелись...
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А на Донбассе сколько российских наемников работают? Дело в другом - кто как разабатывает, на убийстве или на стройке.
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То есть каждый 14 -ый украинец включая младенцев и стариков работает на расее? Што вы вообще мелете? Україна і Катар підписали угоду про безвізовий режим - Цензор.НЕТ 9365
Не, ну я понимаю когда кацапня несет этот бред, чтоб почувствовать себя не такими никчемами, какими они являются в действительности. Но зачем яко бы украинцу повторять этот бред, не понятно
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Общая численность населения Сызрани в 2014 году составила 173 260 человек. Не много ли 50 тысяч украинцев? Чем же там сами местные жители тогда занимаются?
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Шоколадные отходы валите все за билетами .На зад в Украину не возвращайтесь
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Это наверно хорошо?
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Звездит как Троцкий , у Катара нет ни с кем безвиза, въезд или отказ осуществляется по прибытию в Катар в таможенной зоне Украина и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме - Цензор.НЕТ 5016
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100%...как и в Таиланде например.
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тока ты забыл что должна быть принимающая сторона или поручитель которая пришлет тебе разрешение на получение визы по прибытию.
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10 авг. 2017 г. - Катар упростил визовый режим для граждан 80 стран. Теперь для поездки в это государство туристам достаточно иметь при себе заграничный паспорт сроком действия не менее полугода и обратный билет.
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это что проблема для рядового украинца?Ну посидит на коврике лет надцать ,помолит Аллаха,той пришлет приглашение ..... и возможно по прилету его пустят в Катар подтвердив таким образом пиар барыги о безвизе .......... если на билет в одну сторону годовой пенсии хватит Україна і Катар підписали угоду про безвізовий режим - Цензор.НЕТ 846
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Для получения права въезда на территорию страны, граждане Украины должны получить разрешение. Виза в Катар может оформляться по прилету в аэропорт страны, на основании предварительно полученного разрешения от Катарского МВД.
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Интересно, а зачем порошенко на самом деле ездил в Катар ?
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ну Марыну выгулять...тепло там кстати.
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Для экспорта оружия, для поставок газа, для безвизового режима.
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не объясняй, тролли все равно читать не умеют Украина и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме - Цензор.НЕТ 4709
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странным образом еще в бытность министра ЗС за народные денюшку , в тех странах где он засветился странным образом возникали структуры повязанные с его бизнесом
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який там зріджений газ ? куди цей газ зливати ?
лапша, лапша, лапша
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на зрадаботов от хороших новостей просто "швыдка настя" напала!
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Ну все - тепер петі не треба буде у візах "пет українець" писати!
А то з мальдівами проколовся...
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так, жінкам відбуваючим в Катар треба паранжу терміново шукати......а то можна звідти і не вернутись.....
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Газоботи гуртом кинулися роз'яснювати українцям, чому безвіз з Катаром - це погано. Беремо жмені попкорну і уважно слухаємо
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Та що там газ?!Очiкуется масове зцiлення вiд катаракти
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не зрозумів.. а де соєвая 6% тролятіна.. чого не радіють
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Занимался бы только внешней политикой - цены бы ему не было.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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