 Украина и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме. ВИДЕО

Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований, передает Цензор.НЕТ. Об этом 20 марта заявил Президент Украины Петр Порошенко.
...
О безвизовом режиме с Катаром написал в Twitter и глава МИД Украины Павел Климкин.
"Привет из Катара. Подписал несколько соглашений, среди них – безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе, и не только, продолжается", – написал Климкин.
Спасибо ПЕТРУ за Катар!
Петруччо только щас
протрезвелпроснулся.
Зате воно падло, з корешами олігархами жирувало й жирує...
Апахмелись...
Не, ну я понимаю когда кацапня несет этот бред, чтоб почувствовать себя не такими никчемами, какими они являются в действительности. Но зачем яко бы украинцу повторять этот бред, не понятно
лапша, лапша, лапша
А то з мальдівами проколовся...