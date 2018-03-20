 Украина и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме. ВИДЕО

Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований, передает Цензор.НЕТ. Об этом 20 марта заявил Президент Украины Петр Порошенко.

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О безвизовом режиме с Катаром написал в Twitter и глава МИД Украины Павел Климкин.

"Привет из Катара. Подписал несколько соглашений, среди них – безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе, и не только, продолжается", – написал Климкин.

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