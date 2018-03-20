 Предварительные слушания по делу Сущенко пройдут 27 марта, - Фейгин

Судебные заседания по делу незаконно арестованного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко начнутся с предварительных слушаний в Московском городском суде 27 марта, сообщил на своей странице в Фейсбуке адвокат журналиста Марк Фейгин, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительные слушания по делу Романа Сущенко состоятся в Московском городском суде 27 марта 2018 года в 10.00", - написал Фейгин.

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"Апелляционная жалоба на срок продления содержания под стражей Сущенко Московским городским судом отклонена", - добавил адвокат.

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной".