 Новоизбранный Совет судей Украины соберется на заседание 23 марта

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ССУ в Facebook.

Заседание состоится в помещении Верховного Суда (Кловский дворец, ул. Пилипа Орлика, 8, г.. Киев). Начало заседания в 10:00.

Ориентировочная повестка дня будет состоять из пяти вопросов.

Сообщается, что члены ССУ рассмотрят следующие вопросы: об организационной структуре Совета судей Украины и необходимости внесения изменений в этой части к предыдущим решений Совета судей Украины, об организации работы аппарата Совета судей Украины и об утверждении Плана работы Совета судей Украины на 2018 год.

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Докладывать по этим вопросам будет Председатель Совета судей Украины Олег Ткачук.

Также члены ССУ планируют избрать заместителя Председателя Совета судей Украины.