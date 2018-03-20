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 Общество
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 Новоизбранный Совет судей Украины соберется на заседание 23 марта

Новоизбранный Совет судей Украины соберется на заседание 23 марта 2018 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ССУ в Facebook.

Заседание состоится в помещении Верховного Суда (Кловский дворец, ул. Пилипа Орлика, 8, г.. Киев). Начало заседания в 10:00.

Ориентировочная повестка дня будет состоять из пяти вопросов.

Сообщается, что члены ССУ рассмотрят следующие вопросы: об организационной структуре Совета судей Украины и необходимости внесения изменений в этой части к предыдущим решений Совета судей Украины, об организации работы аппарата Совета судей Украины и об утверждении Плана работы Совета судей Украины на 2018 год.

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Докладывать по этим вопросам будет Председатель Совета судей Украины Олег Ткачук.

Также члены ССУ планируют избрать заместителя Председателя Совета судей Украины.

Новоизбранный Совет судей Украины соберется на заседание 23 марта 01

Источник: https://censor.net.ua/n3056633
 
 
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Ну соберётся. ну и что? Что измениться в системе в Украине?
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На какой ИЗ? На месте капища и шабашей уже Рада построена.
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