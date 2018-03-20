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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10348) порт (285) экспорт (534)

 Высокие портовые сборы негативно влияют на конкурентоспособность украинского экспорта, - председатель Совета предпринимателей при Кабмине Козаченко

Высокие портовые сборы в украинских морских портах негативно влияют на конкурентоспособность отечественного экспорта.

Такое мнение Бизнес-порталу UAprom высказал председатель Совета предпринимателей при Кабмине Леонид Козаченко.

"Портовые сборы очень существенно влияют на стоимость логистики. В Украине она очень высокая. Соответственно, украинские товары, поставляемые на экспорт, теряют свою конкурентоспособность из-за стоимости логистических услуг", - сказал он.

При этом эксперт отметил, что по сравнению с европейскими портами украинские ставки сборов намного выше.

"Нужно изучить аналогичный подход в других странах, например, в Евросоюзе, в США. Если там портовые сборы ниже наших, то нужно выяснить, почему мы делаем хуже нашим экспортерам" - подчеркнул Л.Козаченко.

Председатель Совета предпринимателей также напомнил, что промышленники уже обратились к Президенту Украины Петру Порошенко, председателю ВРУ Андрею Парубию и премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой о снижении ставок портовых сборов еще на 54%.

"Это предложение поддержали практически все профильные ассоциации, все, кто имеет интерес к развитию логистики в Украине. Это консолидированная позиция всех промышленников. Ее нужно учитывать", - констатировал эксперт.

Источник: https://censor.net.ua/n3056629
 
 
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ПОРТОВЫЙ ПРОДАЛИ РОССИЯНЦАМ, МОЖНО ПОВЫШАТЬ НАЛОГИ... ПИРИМОГА.
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вальцманат снизит налоги олигархам, а народу поднимет..
перемога поросенки))
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Ты то не народ, тебя просто пеной задуют
А что делать, хунта
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вальцманоид, какая хунта?? Украину дожирает синагога..
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Кацаперд, какая синагога??? Тебя глисты доедают...
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Кацаперд - это твоя лолита вальцман, агент кремлядей, который ограбил и угробил Украину в интересах кацапии..
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Никита - Лолита, нужно больше истерики, ты умеешь)
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Для терпил нерабов расскажут, что это требование ЕС...

Высокие портовые сборы негативно влияют на конкурентоспособность украинского экспорта, - председатель Совета предпринимателей при Кабмине Козаченко - Цензор.НЕТ 4326 Ray‏ @Ray_net_ua 58 мин.58 минут назад
Аграрный комитет ВРУ рекомендовал Раде принять закон запрещающий украинцам с 2020 года продавать мясо и сало домашнего производства. Продавать разрешено, только, мясо животных забитых на сертифицированных бойнях. На фото дворец олигарха Косюка, того кто лоббирует этот закон.

Высокие портовые сборы негативно влияют на конкурентоспособность украинского экспорта, - председатель Совета предпринимателей при Кабмине Козаченко - Цензор.НЕТ 3478
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Это тот, кто в Куршавели засветился, с шампанским по 1500 долларов, за бутыль? Не слабая хатынка. Люди умеют жить...
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Банда скупила за 1 гривню все стратегические предприятия а теперь продвигает законы об отмене налогов на етих предприятиях.
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На каких на етих), давай весь список
И про Мальдивы не забудь прокукарекать
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Мало того что ворам снизили портовые сбору уже на 20% так олигархи требуют еще на 54%. Ето полный маразм и мафиозный беспредел. Зато для украинцев все зборы и акцизы с тарифами только повышаются. Почему бы таможенникам и портовым хозяевам меньше воровать? За один морской контейнер таможенники берут в карман $45000. Посчитайте сколько тысяч контейнеров проходит в год через одесский порт. Там суммы через руки проходят на миллиарды долларов в год. Поетому Саакашвили и наделал столько шороху разковыряв тот бандитский гнойник. Зато сейчас после того как Саакашвили Барыга убрал из Одессы все затихло и только чавканье в темноте из корыта.
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Почему "в темноте"? Ты хоть свечку зажги
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единственное что запомнилось как карлсон в Одессе с ореховой мафией воевал Високі портові збори негативно впливають на конкурентоспроможність українського експорту, - голова Ради підприємців при Кабміні Козаченко - Цензор.НЕТ 75
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВысокие портовые сборы негативно влияют на конкурентоспособность украинского экспорта, - председатель Совета предпринимателей при Кабмине Козаченко
 
 
 
 
 
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