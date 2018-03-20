 Высокие портовые сборы негативно влияют на конкурентоспособность украинского экспорта, - председатель Совета предпринимателей при Кабмине Козаченко

Такое мнение Бизнес-порталу UAprom высказал председатель Совета предпринимателей при Кабмине Леонид Козаченко.
"Портовые сборы очень существенно влияют на стоимость логистики. В Украине она очень высокая. Соответственно, украинские товары, поставляемые на экспорт, теряют свою конкурентоспособность из-за стоимости логистических услуг", - сказал он.
При этом эксперт отметил, что по сравнению с европейскими портами украинские ставки сборов намного выше.
"Нужно изучить аналогичный подход в других странах, например, в Евросоюзе, в США. Если там портовые сборы ниже наших, то нужно выяснить, почему мы делаем хуже нашим экспортерам" - подчеркнул Л.Козаченко.
Председатель Совета предпринимателей также напомнил, что промышленники уже обратились к Президенту Украины Петру Порошенко, председателю ВРУ Андрею Парубию и премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой о снижении ставок портовых сборов еще на 54%.
"Это предложение поддержали практически все профильные ассоциации, все, кто имеет интерес к развитию логистики в Украине. Это консолидированная позиция всех промышленников. Ее нужно учитывать", - констатировал эксперт.
перемога поросенки))
А что делать, хунта
Ray @Ray_net_ua 58 мин.58 минут назад
Аграрный комитет ВРУ рекомендовал Раде принять закон запрещающий украинцам с 2020 года продавать мясо и сало домашнего производства. Продавать разрешено, только, мясо животных забитых на сертифицированных бойнях. На фото дворец олигарха Косюка, того кто лоббирует этот закон.
И про Мальдивы не забудь прокукарекать