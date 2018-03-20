 Высокие портовые сборы негативно влияют на конкурентоспособность украинского экспорта, - председатель Совета предпринимателей при Кабмине Козаченко

Такое мнение Бизнес-порталу UAprom высказал председатель Совета предпринимателей при Кабмине Леонид Козаченко.

"Портовые сборы очень существенно влияют на стоимость логистики. В Украине она очень высокая. Соответственно, украинские товары, поставляемые на экспорт, теряют свою конкурентоспособность из-за стоимости логистических услуг", - сказал он.

При этом эксперт отметил, что по сравнению с европейскими портами украинские ставки сборов намного выше.

"Нужно изучить аналогичный подход в других странах, например, в Евросоюзе, в США. Если там портовые сборы ниже наших, то нужно выяснить, почему мы делаем хуже нашим экспортерам" - подчеркнул Л.Козаченко.

Председатель Совета предпринимателей также напомнил, что промышленники уже обратились к Президенту Украины Петру Порошенко, председателю ВРУ Андрею Парубию и премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой о снижении ставок портовых сборов еще на 54%.

"Это предложение поддержали практически все профильные ассоциации, все, кто имеет интерес к развитию логистики в Украине. Это консолидированная позиция всех промышленников. Ее нужно учитывать", - констатировал эксперт.