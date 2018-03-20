 Дуда не поедет на чемпионат мира по футболу в России и пока не будет поздравлять Путина с победой на выборах: не самый лучший момент, - глава канцелярии Щерский

Об этом в эфире радио RMF.FM заявил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вчера президент принял решение: он не будет принимать участие как представитель Польши в чемпионате мира в России", - сказал Щерский.
Он прибавил, что речь идет об открытии чемпионата.
Министр также подчеркнул, что Дуда не отправит поздравление президенту РФ Владимиру Путину по результатам выборов, состоявшихся в России. По его словам, президент РП считает, что это "не самый лучший момент для поздравлений". Кроме того, еще не обнародованы официальные результаты выборов.
Щерский назвал странным то, что некоторые страны отправляют поздравления еще до формального утверждения результатов выборов. Впрочем, он не исключил, что президент Дуда вышлет формальное дипломатическое поздравление в момент, когда Путин официально приступит к исполнению своих обязанностей в новой каденции.
https://censor.net.ua/news/3052737/rossiyu_lishili_vseh_mejdunarodnyh_sorevnovaniyi_s_1_aprelya_2018_goda