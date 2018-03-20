 Дуда не поедет на чемпионат мира по футболу в России и пока не будет поздравлять Путина с победой на выборах: не самый лучший момент, - глава канцелярии Щерский

Об этом в эфире радио RMF.FM заявил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера президент принял решение: он не будет принимать участие как представитель Польши в чемпионате мира в России", - сказал Щерский.

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Он прибавил, что речь идет об открытии чемпионата.

Министр также подчеркнул, что Дуда не отправит поздравление президенту РФ Владимиру Путину по результатам выборов, состоявшихся в России. По его словам, президент РП считает, что это "не самый лучший момент для поздравлений". Кроме того, еще не обнародованы официальные результаты выборов.

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Щерский назвал странным то, что некоторые страны отправляют поздравления еще до формального утверждения результатов выборов. Впрочем, он не исключил, что президент Дуда вышлет формальное дипломатическое поздравление в момент, когда Путин официально приступит к исполнению своих обязанностей в новой каденции.