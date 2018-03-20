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 За рубежом
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Все про:бойкот (196) выборы (20210) Путин (23656) Россия (68512) футбол (2837) ЧМ-2018 (86) Дуда (219) Щерский (4)

 Дуда не поедет на чемпионат мира по футболу в России и пока не будет поздравлять Путина с победой на выборах: не самый лучший момент, - глава канцелярии Щерский

Президент Польши Анджей Дуда не поедет как гость от Польши на чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России.

Об этом в эфире радио RMF.FM заявил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера президент принял решение: он не будет принимать участие как представитель Польши в чемпионате мира в России", - сказал Щерский.

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Он прибавил, что речь идет об открытии чемпионата.

Министр также подчеркнул, что Дуда не отправит поздравление президенту РФ Владимиру Путину по результатам выборов, состоявшихся в России. По его словам, президент РП считает, что это "не самый лучший момент для поздравлений". Кроме того, еще не обнародованы официальные результаты выборов.

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Щерский назвал странным то, что некоторые страны отправляют поздравления еще до формального утверждения результатов выборов. Впрочем, он не исключил, что президент Дуда вышлет формальное дипломатическое поздравление в момент, когда Путин официально приступит к исполнению своих обязанностей в новой каденции. 

Источник: https://censor.net.ua/n3056627
 
 
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МАЛАДЕЦ.
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ПУСТЬ ПЕТЯ ПОДАРИТ ЕМУ МЯЧИК.....МОЖЕТ ПЕТИ НОГУ ОТОРВЁТ
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А ставки принимают на то, что чемпионат нараше не состоится ?!
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Детский сад какой то.. Не поедет, пусть дудит в свою дуду. Вот хуйло расстроится без поздравлений дуды.
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На день побєдобєсія в 2017 бкв один Додон, так його як президента всесвіту показували.
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Дуда не поедет,а футбольную команду все равно отправят. скользкие типы !
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скажут лукаво. что футбол вне политики. Да и фифа за бойкот нехило может покарать
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Кацапам на олімпіаді прапори заборонили використовувати, а вони все рівно поїхали, гидотні щури.
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ок , тоді дуу-дуу прогудів польський караван расєянцам
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https://censor.net.ua/news/3052737/rossiyu_lishili_vseh_mejdunarodnyh_sorevnovaniyi_s_1_aprelya_2018_goda
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а що ти кацапчику забув на українському сайті ?!
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Тебя наверно в Томске поимели коромыслом в опу вот и ноешь.
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В томске с коромыслом ходят? Ну вы, кацапье, довели ПаРашку))
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В томске с коромыслом в жопе ходят такие уебки как ты
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соска мордовская, а почему жалуешься нашему админу, а не своему хуйлу? Дуда не поїде на чемпіонат світу з футболу в Росії і поки не вітатиме Путіна з перемогою на виборах: не найкращий момент, - глава канцелярії Щерський - Цензор.НЕТ 9649
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Та не,не повз.Надо реально оценивать действительность и не принимать желаемое за действительное.
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а я реально и оцениваю Дуда не поїде на чемпіонат світу з футболу в Росії і поки не вітатиме Путіна з перемогою на виборах: не найкращий момент, - глава канцелярії Щерський - Цензор.НЕТ 5304 теперь все будет МИМО раши
https://censor.net.ua/news/3052737/rossiyu_lishili_vseh_mejdunarodnyh_sorevnovaniyi_s_1_aprelya_2018_goda
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поки що, нас троє Дуда, Трамп і "зрадник" Барига, зрадойобів аш трісьот від цього Дуда не поедет на чемпионат мира по футболу в России и пока не будет поздравлять Путина с победой на выборах: не самый лучший момент, - глава канцелярии Щерский - Цензор.НЕТ 2879
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Меркель впєрєді планєти всєй....."нечувана підтримка"
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В рот тебе сувать не рискну, лечи кариес потом со справкой ко мне
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДуда не поедет на чемпионат мира по футболу в России и пока не будет поздравлять Путина с победой на выборах: не самый лучший момент, - глава канцелярии Щерский
 
 
 
 
 
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