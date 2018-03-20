 На Харьковщине СБУ перекрыла канал переправки автомобилей из Евросоюза террористам "ЛНР". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники наладили транзит транспортных средств, зарегистрированных в странах Евросоюза, во временно оккупированные районы Луганщины. Автомобили с территории Харьковской области переправляли в РФ, где их забирали представители так называемой "народной милиции ЛНР".
Сотрудники СБ Украины задержали двух участников группировки в сервисной зоне международного пункта пропуска "Гоптовка" при попытке вывоза в Россию очередного внедорожника для передачи террористам.
Уголовное производство осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации действий участников группы по другим статьям Уголовного кодекса, объявления им подозрения и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Звонит Лавров Шойгу после обращения Президента Фед.собранию и говорит: -Слушай, Кожугетович, не бей по Нью Йорку, у меня там дочь. Шойгу отвечает: -да я знаю Фурсенко тоже звонил по поводу США. Мизулина просила по Бельгии не бить, Жириновский по Швейцарии, а Железняк по Лондону. Другие наши звонили, список большой на самом деле……Пауза. Слушай Лавров, куда бить тогда в случае чего? - Ммм, ну шарахни по Сыктывкару, там нет наших.
а пока они с ними в десна целуются, пущай жрут рюзьге мир и ездят исключительно на обосРашку.