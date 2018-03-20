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 На Харьковщине СБУ перекрыла канал переправки автомобилей из Евросоюза террористам "ЛНР". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил АТО блокировали поставки автомобилей для незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

...

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники наладили транзит транспортных средств, зарегистрированных в странах Евросоюза, во временно оккупированные районы Луганщины. Автомобили с территории Харьковской области переправляли в РФ, где их забирали представители так называемой "народной милиции ЛНР".

На Харьковщине СБУ перекрыла канал переправки автомобилей из Евросоюза террористам ЛНР 01

Сотрудники СБ Украины задержали двух участников группировки в сервисной зоне международного пункта пропуска "Гоптовка" при попытке вывоза в Россию очередного внедорожника для передачи террористам.

На Харьковщине СБУ перекрыла канал переправки автомобилей из Евросоюза террористам ЛНР 02

Уголовное производство осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала участницу ОПГ, которая переоформляла недвижимость переселенцев на членов "ДНР". ФОТО

На Харьковщине СБУ перекрыла канал переправки автомобилей из Евросоюза террористам ЛНР 03

Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации действий участников группы по другим статьям Уголовного кодекса, объявления им подозрения и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

На Харьковщине СБУ перекрыла канал переправки автомобилей из Евросоюза террористам ЛНР 04
Фото: сайт СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3056625
 
 
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Звонит Лавров Шойгу после обращения Президента Фед.собранию и говорит: -Слушай, Кожугетович, не бей по Нью Йорку, у меня там дочь. Шойгу отвечает: -да я знаю Фурсенко тоже звонил по поводу США. Мизулина просила по Бельгии не бить, Жириновский по Швейцарии, а Железняк по Лондону. Другие наши звонили, список большой на самом деле……Пауза. Слушай Лавров, куда бить тогда в случае чего? - Ммм, ну шарахни по Сыктывкару, там нет наших.﻿
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ЧЁТАРЖУ
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ЛОВИ ПЕРЕМОГУ... В ЕС НЕТУ ГАЗА... ТРУБУ ВЗОРВАЛ СВОБОДА... (ОТ АГРЕССОРСКАГО ГАЗА)- ПОРОШЕНКА МАЛАДЕЦ.
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Лугандон теж хоче їздити на євробляхах? А як же "нам не нужны нахлебники из Евросоюза"
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навіщо їм євробляхи, у них свої лугандонобляхи "республіканскі" скрепні. Тачки потрібні тільки.
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вчера "гроші" смотрели? отож...машины- то еще понты..
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для домбабве и луганды ЕС, безвиз, европейские товары должны быть как что-то несбыточное до существования дЫр. все это получат, как прогонят оккупантов.
а пока они с ними в десна целуются, пущай жрут рюзьге мир и ездят исключительно на обосРашку.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Харьковщине СБУ перекрыла канал переправки автомобилей из Евросоюза террористам "ЛНР". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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