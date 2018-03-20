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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ГПУ (8556) обыск (1129) Фирташ (958) Сарган (233)

 Проведены обыски в офисах ряда фирм по делу о неуплате 500 млн грн налогов компаниями Фирташа, - Сарган

Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, при оперативном сопровождении ДЗЭ Нацполиции, расследуется уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, подконтрольных бизнесмену Дмитрию Фирташу, путем использования страхового рынка Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

"В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Д. Фирташу предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот"", ПАО "Азот", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик" ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группу "Group DF", организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", - пишет Сарган.

По ее словам, с целью выведения средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "СК "Саламандра-Украина", ЧАО "СК "Дом страхования" и др., которые входят в бизнес-группу "Group DF", заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы. То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки.

Читайте также: Фирташ с помощью Пинзеника сорвал отмену Закона о свободной экономической зоне в Крыму, - Сенченко

В дальнейшем, как отмечает Сарган, вывод этих денег осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и "подставных" физических лиц.

"Страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозвращения кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения", - сообщила Сарган.

По данным ГПУ, наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов превышает 500 млн грн.

Сарган добавила, что 19 марта были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невыездной из Австрии Фирташ пытается монополизировать рынок серной кислоты в Украине, - СМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3056623
 
 
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Барыга отрабатывает потраченные на выборы деньги фирташа !
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Імітація бурхливої діяльності перед виборами. Побачимо скільки буде кримінальних проваджень, відкрито кримінальних справ та винесено обвинувачувальних вироків. Зразу скажу, що вироків буде нуль.
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посмотрим Проведены обыски в офисах ряда фирм по делу о неуплате 500 млн грн налогов компаниями Фирташа, - Сарган - Цензор.НЕТ 4961 вот когда рефолюсионеры попрутси в ппд и на 0 агитировать тогда и будем говорить про выборы Проведены обыски в офисах ряда фирм по делу о неуплате 500 млн грн налогов компаниями Фирташа, - Сарган - Цензор.НЕТ 4961
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БУДКА проводит обыски с целью запугивания и отжима прибыльного бизнеса потому что реальных приговоров и тюремных сроков по всем громким делам ПРОСТО НЕТ !!!!
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ну сколько денег вернули в казну из ГПУ и НАБУ можно прогулить Отжим бизнеса Проведено обшуки в офісах низки фірм у справі про несплату 500 млн грн податків компаніями Фірташа, - Сарган - Цензор.НЕТ 5216 боянисты
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Да хтож Фірташа зачепить при нинішньому гаранту і генпрокурору. Вони ж призначені Фірташем. Є надія, що наступний гарант посадить усіх трьох вищеуказаних осіб, причому з конфіскацією!!!
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ага это из за того что назначенные Фирташем люди загнали его в Австрию Проведены обыски в офисах ряда фирм по делу о неуплате 500 млн грн налогов компаниями Фирташа, - Сарган - Цензор.НЕТ 6162 и беню лишили бизнеса Проведены обыски в офисах ряда фирм по делу о неуплате 500 млн грн налогов компаниями Фирташа, - Сарган - Цензор.НЕТ 6162 пиня не отсвечивает гудок с тарутой заткнулись Проведены обыски в офисах ряда фирм по делу о неуплате 500 млн грн налогов компаниями Фирташа, - Сарган - Цензор.НЕТ 6162 курченко за своё пока дерётси высылая таньга борцуну с барыгами михо
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под мордокнигой да ещё с помпасяо -у вас шо опять тырнет запахал или инвалидов новоссии безногих устроили на работу к басурину
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Лиса правда
17 ч ·

Гройсман каже неправду, коли обіцяє захист бізнесу
Те, що він першим зреагував на обшуки у «Новій пошті» - це плюс.
Але де він був раніше?
Виною всіх проблем в «Новій пошті» сьогодні - Укрпошта. Контора більше не хоче бути конторою, що роздає листи та працює у збиток. Там захотіли прибутку. І не держказну звісно
Адже з 1 березня - Укрпошта стала Публічним акціонерним товариством. І частка держави із часом ставатиме все меншою. А нащо компанії серйозні конкуренти?
В лютому Укрпошта продала перші облігації на 150 мільйонів. Співорганізатором продажу облігацій є група ICU, де керівник партнер Макар Пасенюк. Той, що особистий банкір Петра Порошенка
/// Помітили, як «активно оновлюються» офіси та відділення «Укрпошти» ///
А Гройсман якби хотів чесних правил гри, до давно звернув би увагу хоча б ситуацію. Що склалась у листопаді. Коли «Нова пошта» подала лист в Антимонопольний комітет зі скаргою, що Укрпошта орендує майже всі свої приміщення за 1 гривню на рік. І якби про чесну конкуренцію мови йти не може
Те, що ми бачимо сьогодні - банальний переділ ринку. І дуже прикро буде, коли позакриваються останні відділення Нової пошти. А все поки до цього йде
#підтримуюновупошту #новапошта
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просто тупих укра1нц1в знову як перед виборами обдурюють... а 1х не мало хто ще в1рить цим злодюгам. Проведено обшуки в офісах низки фірм у справі про несплату 500 млн грн податків компаніями Фірташа, - Сарган - Цензор.НЕТ 7220.
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Так обыски у фирташа, это зрада или пэрэмога? Бо помнится, что когда начали щимить новую почту, сильно кричали что нужно олигарход долбить, но оказывается что это показуха, я млять уже запутался с вами.
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ну новую почту трусили по получению доказательств по обналу и прочим фин махинациям Проведены обыски в офисах ряда фирм по делу о неуплате 500 млн грн налогов компаниями Фирташа, - Сарган - Цензор.НЕТ 5524
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На фирташа есть общественный запрос, значит трусить фирташа - перемога. Что тут непонятного.
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пускай господин генплокулол порешает обоюдно с владельцем компаний,дабы владелец(Фирташ) вернул в казну должок в 30 млрд грн- чем нынешним рехформаторам облегчит жизнь и им не придется заглядывать в руки европейцам:дадут они миллиард кредита или не дадут?
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24 лярда должны все а не тока фирташ Проведены обыски в офисах ряда фирм по делу о неуплате 500 млн грн налогов компаниями Фирташа, - Сарган - Цензор.НЕТ 2449 вот и кукарекают на своих каналах - таньга отдавать не кто не хо Проведены обыски в офисах ряда фирм по делу о неуплате 500 млн грн налогов компаниями Фирташа, - Сарган - Цензор.НЕТ 1379
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не,только лично Фирташ задолжал 30 млрд Нафтогазу,при этом за 2016-10 млрд,за 2017-еще 10 млрд,и за январь-февраль 2018-еще 10 млрд.
явно что-то знает и к чему-то готовится,коль обрастает долгами в ускоренном темпе..
предвижу,что вскорости в счет этих долгов он отдаст государству свои предприятия,ранее купленные у государства за смешные гроши.
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Дурилки картонные - хотят после "Новой Почты" отмазаться перед обществом... Мол у нас все равны...... Проведены обыски в офисах ряда фирм по делу о неуплате 500 млн грн налогов компаниями Фирташа, - Сарган - Цензор.НЕТ 2748 А реально будет как обычно - то есть закончится или ничем, или отжатием доли в фонд Петра Лексеевича....
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а чтобы отмазаться от хфирташа придут за тобой...)
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А, компании фирташа в курсе, что у них проводились обыски？вот в чем вопрос
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Неужели соевый решил рейтинги свои поднять? Или просто игра,так сказать шоу для народа.
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ты покажи их во всей красе - посмеёмся над ними...
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зато я знаю что его сотрудники спёрли 8 коптеров для ВСУ
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ну спой песню ещё про наркоту. оружие сепарастам. контафактный алкоголь.............
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женя ну по мимо коптеров сотрудники ново почты тырили айфоны и по мелочи так Проведено обшуки в офісах низки фірм у справі про несплату 500 млн грн податків компаніями Фірташа, - Сарган - Цензор.НЕТ 9254 Хотя тебе под прокси виднее из лаптеносной у вас самая почта розии ух чиста
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Жаль, но Вячеслав Климов не видел ещё того, что они вытворяют при обыске у обычных рядовых граждан, которые без "связей" и "корочек" ( т.н. быдломассы), и не с таким капиталом как у него....Пускай считает что ему повезло.
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Ну теперь заживём! Казна вот -вот пополнится! Заживём!
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Это так понимать бунт против "партнёра" по случайному питию кофе 10 часов в Вене? порошенко, лёвочкин, фирташ, кличко................
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дело об не уплате но вони ух Проведено обшуки в офісах низки фірм у справі про несплату 500 млн грн податків компаніями Фірташа, - Сарган - Цензор.НЕТ 2532 аргументы- барыга вена кофе а 500 лямов это так не мои Проведено обшуки в офісах низки фірм у справі про несплату 500 млн грн податків компаніями Фірташа, - Сарган - Цензор.НЕТ 2532
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"А суды?" Да, суды - это самое долгое и трудное. Но и они постепенно ротируются, реформа идет. И слабые суды - не повод не ловить преступников. Лучше делать, чем не делать и ныть.
Итак - цифры:
3000 следственных действий, 900 обысков, 600 временных доступов к документам, 700 осмотров имущества и документов,
допрошены 800 свидетелей, более 2500 заседаний Печерского суда и 950 заседаний Апелляционного суда, 1050 судебных постановлений.
Предъявлены обвинения 52-м подозреваемым высоким чиновникам Минсдоха, 25 из них - в розыске.
Следствием и судом арестовано имущество подозреваемых на сумму 6,9 млрд грн, в том числе недвижимое и движимое имущество, корпоративные права.
Деньги возвращаются в бюджет.
В Украине создается прецедент.
Об этом нужно говорить, а не только ругать свою страну.
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ну постарались над методичкой...браво...это у же на шоколадный торт потянет. Проведено обшуки в офісах низки фірм у справі про несплату 500 млн грн податків компаніями Фірташа, - Сарган - Цензор.НЕТ 9782
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроведены обыски в офисах ряда фирм по делу о неуплате 500 млн грн налогов компаниями Фирташа, - Сарган
 
 
 
 
 
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