 Проведены обыски в офисах ряда фирм по делу о неуплате 500 млн грн налогов компаниями Фирташа, - Сарган

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

"В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Д. Фирташу предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот"", ПАО "Азот", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик" ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группу "Group DF", организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", - пишет Сарган.

По ее словам, с целью выведения средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "СК "Саламандра-Украина", ЧАО "СК "Дом страхования" и др., которые входят в бизнес-группу "Group DF", заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы. То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки.

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В дальнейшем, как отмечает Сарган, вывод этих денег осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и "подставных" физических лиц.

"Страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозвращения кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения", - сообщила Сарган.

По данным ГПУ, наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов превышает 500 млн грн.

Сарган добавила, что 19 марта были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.

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