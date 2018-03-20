 Проведены обыски в офисах ряда фирм по делу о неуплате 500 млн грн налогов компаниями Фирташа, - Сарган

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.
"В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Д. Фирташу предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот"", ПАО "Азот", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик" ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группу "Group DF", организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", - пишет Сарган.
По ее словам, с целью выведения средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "СК "Саламандра-Украина", ЧАО "СК "Дом страхования" и др., которые входят в бизнес-группу "Group DF", заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы. То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки.
В дальнейшем, как отмечает Сарган, вывод этих денег осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и "подставных" физических лиц.
"Страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозвращения кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения", - сообщила Сарган.
По данным ГПУ, наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов превышает 500 млн грн.
Сарган добавила, что 19 марта были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.
17 ч ·
Гройсман каже неправду, коли обіцяє захист бізнесу
Те, що він першим зреагував на обшуки у «Новій пошті» - це плюс.
Але де він був раніше?
Виною всіх проблем в «Новій пошті» сьогодні - Укрпошта. Контора більше не хоче бути конторою, що роздає листи та працює у збиток. Там захотіли прибутку. І не держказну звісно
Адже з 1 березня - Укрпошта стала Публічним акціонерним товариством. І частка держави із часом ставатиме все меншою. А нащо компанії серйозні конкуренти?
В лютому Укрпошта продала перші облігації на 150 мільйонів. Співорганізатором продажу облігацій є група ICU, де керівник партнер Макар Пасенюк. Той, що особистий банкір Петра Порошенка
/// Помітили, як «активно оновлюються» офіси та відділення «Укрпошти» ///
А Гройсман якби хотів чесних правил гри, до давно звернув би увагу хоча б ситуацію. Що склалась у листопаді. Коли «Нова пошта» подала лист в Антимонопольний комітет зі скаргою, що Укрпошта орендує майже всі свої приміщення за 1 гривню на рік. І якби про чесну конкуренцію мови йти не може
Те, що ми бачимо сьогодні - банальний переділ ринку. І дуже прикро буде, коли позакриваються останні відділення Нової пошти. А все поки до цього йде
#підтримуюновупошту #новапошта
явно что-то знает и к чему-то готовится,коль обрастает долгами в ускоренном темпе..
предвижу,что вскорости в счет этих долгов он отдаст государству свои предприятия,ранее купленные у государства за смешные гроши.
Итак - цифры:
3000 следственных действий, 900 обысков, 600 временных доступов к документам, 700 осмотров имущества и документов,
допрошены 800 свидетелей, более 2500 заседаний Печерского суда и 950 заседаний Апелляционного суда, 1050 судебных постановлений.
Предъявлены обвинения 52-м подозреваемым высоким чиновникам Минсдоха, 25 из них - в розыске.
Следствием и судом арестовано имущество подозреваемых на сумму 6,9 млрд грн, в том числе недвижимое и движимое имущество, корпоративные права.
Деньги возвращаются в бюджет.
В Украине создается прецедент.
Об этом нужно говорить, а не только ругать свою страну.