 В Киеве во второй раз за полгода задержали вора в законе по кличке Профессор, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Сообщается, что столичные оперативники, получив оперативную информацию о пребывании в Украине вора в законе по прозвищу Профессор, сразу начали отработку. Полицейские уже знали, что 26-летний уроженец Грузии, который постоянно живет в Турции, был коронован в 2013 году в одной из южных стран.
"Оперативным путем мы установили, что во время пребывания на территории Украины "вор в законе" организовывал так называемые "сходки" для перераспределения сфер влияния в криминальном мире. При этом "Профессора" больше интересовали группы воров автомобилей и лица, занимавшиеся кражами из транспортных средств на территории Киева и Кропивницкого. Также он уделял внимание привлечению к незаконной деятельности молодежи", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.
В ведомстве напомнили, что в сентябре 2017 уроженца Грузии уже задерживали работники столичного уголовного розыска и принудительно выдворили в Турцию. В конце года он нарушил решение о запрете въезда на территорию Украины и под другой фамилией незаконно пересек границу.
Поэтому правоохранители второй раз сопровождали Профессора к самолету, которым он направился в Стамбул. Сейчас решается вопрос о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на три года.
Каждый раз, когда вижу это выражение, фантазия рисует картины газовой гангрены пениса.
Депутаты как всегда обманули украинцев . Гле визы с совковыми странами?
це все комуняки родом зі сралінського концтабору
Хотя можна сразу вешать впринцыпе и без суда
Как говорил царь Иван Васильевич когда в лифте застрчл"Вот что бакс/крест/чудотворный делает!
Кто мне обяснит.
З сьогоднішнього дня у пунктах пропуску на державному кордні у повному обсязі запрацювала система фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства
шота пашло не так
оскільки на кордоні діє программа розпізнання особи по рисам обличчя.
Принаймі програма є і гроші на її втілення були виділені.....
Эти суки едут сюда чтобы криминал поднять против Украины по заказу МУЛЬТИпутина. И так по всей стране