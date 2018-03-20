 В Киеве во второй раз за полгода задержали вора в законе по кличке Профессор, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

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Сообщается, что столичные оперативники, получив оперативную информацию о пребывании в Украине вора в законе по прозвищу Профессор, сразу начали отработку. Полицейские уже знали, что 26-летний уроженец Грузии, который постоянно живет в Турции, был коронован в 2013 году в одной из южных стран.

"Оперативным путем мы установили, что во время пребывания на территории Украины "вор в законе" организовывал так называемые "сходки" для перераспределения сфер влияния в криминальном мире. При этом "Профессора" больше интересовали группы воров автомобилей и лица, занимавшиеся кражами из транспортных средств на территории Киева и Кропивницкого. Также он уделял внимание привлечению к незаконной деятельности молодежи", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

В ведомстве напомнили, что в сентябре 2017 уроженца Грузии уже задерживали работники столичного уголовного розыска и принудительно выдворили в Турцию. В конце года он нарушил решение о запрете въезда на территорию Украины и под другой фамилией незаконно пересек границу.

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Поэтому правоохранители второй раз сопровождали Профессора к самолету, которым он направился в Стамбул. Сейчас решается вопрос о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на три года.