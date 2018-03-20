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 В Киеве во второй раз за полгода задержали вора в законе по кличке Профессор, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Киеве полиция второй раз задержала вора в законе по кличке Профессор, которого в сентябре прошлого года принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда на три года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

...

Сообщается, что столичные оперативники, получив оперативную информацию о пребывании в Украине вора в законе по прозвищу Профессор, сразу начали отработку. Полицейские уже знали, что 26-летний уроженец Грузии, который постоянно живет в Турции, был коронован в 2013 году в одной из южных стран.

В Киеве во второй раз за полгода задержали вора в законе по кличке Профессор, - Нацполиция 01

"Оперативным путем мы установили, что во время пребывания на территории Украины "вор в законе" организовывал так называемые "сходки" для перераспределения сфер влияния в криминальном мире. При этом "Профессора" больше интересовали группы воров автомобилей и лица, занимавшиеся кражами из транспортных средств на территории Киева и Кропивницкого. Также он уделял внимание привлечению к незаконной деятельности молодежи", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

В Киеве во второй раз за полгода задержали вора в законе по кличке Профессор, - Нацполиция 02

В ведомстве напомнили, что в сентябре 2017 уроженца Грузии уже задерживали работники столичного уголовного розыска и принудительно выдворили в Турцию. В конце года он нарушил решение о запрете въезда на территорию Украины и под другой фамилией незаконно пересек границу.

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В Киеве во второй раз за полгода задержали вора в законе по кличке Профессор, - Нацполиция 03

Поэтому правоохранители второй раз сопровождали Профессора к самолету, которым он направился в Стамбул. Сейчас решается вопрос о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на три года.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3056619
 
 
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да грохните его где-нибудь в подворотне и делов-то)))
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Петриашвили Гига (Профессор)11 июля 1991, 26 лет
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Или воры как чмошники выглядеть стали, или кто-то пистит..
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Це не єнакуєвський, хоч теж Проффесор.
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А у пековых так...оттдал три барана и ты уже вара)
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Чёрт, я как раз ем (((((
Каждый раз, когда вижу это выражение, фантазия рисует картины газовой гангрены пениса.
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Ноги им ломайте, не будут приезжать, ну что вы за люди...
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Один раз - это случайность, 2 раза - это закономерность, тупо паковать и садить за незаконное пересечение границы, или опять ментам "откашлял"... ментов валить нужно вместе с ворами в одной очередью и под одной стенкой. При этом я бы начал с ментов.
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он в отличии от барыг, их всех пересажал
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Ждем новость "в Киеве второй раз за полгода отпустили вора в законе по кличке Профессор".
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А почему РАДА не принимает Закон о ворах в законе где автоматом они садятся на 10 лет? Не знаете??? Считаю что наша правящая верхушка тесно повязана с криминалом (одно ОПГ) и потому такой ЗАКОН в Украине не актуален!!!! У Києві вдруге за півроку затримали "злодія в законі" на прізвисько Професор, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5622!!!
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а як визначати, що у нього посвідчення є? це оперативна інформація, а доказів цього немає, не приїдуть же ті хто "коронував" і не засвідчать і відео немає. Проблема є і є ще одна проблема, згідно нашого законодавства тільки на підставі свідчень підозрюваного, тобто явка з повинною не посадять, треба докази зібрати. От як довести, що він т.з. "злодій в законі"? От, пишуть в'їхав по пвдроблених документах, а тут вже інгий злочин, за який теж мона посадити, але його випхали нафіг. Нехай внесуть зміни за порушення заборони на 10 років реально тільки в дурку.
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Вор в закон1 повинен про це заявити сам - якщо його спитають правоохоронц1 - таке в них неписане правило !!!! В Груз11 такий Закон давно прийняли при М1х1 1 тому вори в закон1 або сидять або втекли... до Укра1ни також..
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Какой молодой , и уже пробился... В Киеве во второй раз за полгода задержали вора в законе по кличке Профессор, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1844 еще в роддоме короновали....
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хотелось бы прочитать, канул в воду професссор!! растворился в серной кислоте, упал с крыши, нет игры играют с этими ипланами!!
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Ну и как же он проехал пограничников? Где же миллионная техника с отпечатками пальцев?
Депутаты как всегда обманули украинцев . Гле визы с совковыми странами?
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Как как. Все пограничники Саакашвили стерегут чтобы не проскочил. А воры в законе для власти не представляют опасности.
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как считали при сралине- ворье в законе-социально близкий элемент, соевым тоже а самые страшные звери это политические - они угроза любому режиму...
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+1000000
це все комуняки родом зі сралінського концтабору
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представляют-они нынче прямые конкуренты собаковым и другим строителям будок.
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А по штампам проверили когда проходил границу и в какую смену? И всех уволить из той смены. Всех !
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Я как-то проходила венгерскую границу и Забыла в Киеве детское автомобильное кресло. Венгр как уперся - нельзя без кресла и все. Говорит: вас остановят на автобане, увидят что без кресла- меня уволят. Пр шось вернуться в Мукачево в эпицентр и купить кресло. И заново проходить границу
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сказали ж - под другой фамилией. поэтому компутер не жузжал. а пальчики только у граждан недовеликой нарасеянии снимают.
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шо вы такое пишите? у них дети - для любого суда это веский аргумент невиновности, и повод к смягчению приговора.
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Ну и как........? Где ......?..... обманули ..... Гле.......?/колбасные мигранты как гнездо с птенцами: много крика, большие рты и маленькие головы.
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Запретили вьезд на три года а он опять каким то чудом оказался в Украине. А у нас вообще то граница хоть какая то есть? Или все сидят Грушевского и Банковую охраняют?
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представляю как его постоянно подьебывают другие воры)))
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почему ? там все такие...все одинаковые зачем им подъебывать
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И опять грузинский бандюк, сколько их уже депортировали, но все прут
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Наглые грузины. Особенно сакашвилли
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на параше начиная от хуйла и до последнего депутатишки из госдуры у всех корочки воров в законе а вся быдломасса - чуханы запомоенные и петухи...
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А вора по кличке Барыга Мальдивский когда задержат?
Хотя можна сразу вешать впринцыпе и без суда
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принципи Віті з Єнакієво був - нє атступать, нє сдаватся!!
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Затримали вдруге, бо, мабуть, першого разу дав мало "на лапу".
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так и все остальные) "выдворенные воры в законе" чож и говорю нафига этими темами форум засоряют)
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Воровской мир уже как политика,если раньше Вором становились уважаемые в своих кругах люди,с кучей ходок,понятиями и т.д, то теперь уже сопляки 26ти летние никогда и зоны не видившие "воры в законе"
Как говорил царь Иван Васильевич когда в лифте застрчл"Вот что бакс/крест/чудотворный делает!
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Медом им тут Мишаня намазал что ли ? ))
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Пацаны никак не могут перестроиться,предваритель уже давно как в Нидерландах.
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Самозванец! А то мы проффесора не знаем..
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То заїб№ште його! Що б іншим наука була. Та куди там!........ В нас вори справжні сидять при владі. Вони собі подібних не тронуть.
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Ще одного грузина депортують... Допоки народ буде це терпіти?
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я обуренный. так почему его отпускают, а не судят за незаконное пересечение границы.
Кто мне обяснит.
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пояснюю - завалити колегу кишка тонка, а конкурента тримати на своїй території не комільфо....
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а що, з першого разу не всі селфі встигли зробити?
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Надіюсь, в опу його поцілували, перед тим як відпустити?
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Подделка документов? Посадить в тюрягу в одиночку или к таким же как он, остальные перестанут лезть. Им ваша депортация до одного места. И ввести закон, если на вопрос является он вор в законе, отвечает да или молчит - тюряга, если ответ нет, видео в сеть и депортация. И будут они шарахаться Украины, как кое-кто от ладана.
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У даному випадку прикордонники на кордоні взяли вигоду,
оскільки на кордоні діє программа розпізнання особи по рисам обличчя.
Принаймі програма є і гроші на її втілення були виділені.....
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Да я реально нихера непойму, блять какойто щенок и не просто, а сранный ворюга нарушил закон Украины. и его блядь отпускают, пожурив пальчиком. Вы там неохY....ели.
Эти суки едут сюда чтобы криминал поднять против Украины по заказу МУЛЬТИпутина. И так по всей стране
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Этой швали черножопой тут медом намазано? Их не выдворять нужно, а топить потихому, тогда быдет результат.
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А вот за проФФесора сейчас обидно стало:
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Этот профессор с бывшим профФессором на соседних нарах преподавали
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве во второй раз за полгода задержали вора в законе по кличке Профессор, - Нацполиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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