 Суд оставил Рубана под стражей. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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Отметим, защита Рубана настаивала на домашнем аресте.

В свою очередь прокуроры подчеркнули, что Рубан "совершил тяжкие преступления, за которые ему грозит от 8 до 15 лет заключения, либо пожизненное", и поэтому попросили судью не удовлетворять ходатайство адвокатов.

















Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Также суд не удовлетворил ходатайство о взятии Рубана на поруки народным депутатом Надеждой Савченко, которая присутствовала на заседании.

Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера украинского центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.