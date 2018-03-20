EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Фоторепортаж
  3751  63
Материалы по теме:
Все про:приговор (616) Савченко (2613) Рубан Владимир (80) Богачук Олег (519)

 Суд оставил Рубана под стражей. ВИДЕО+ФОТО

Апелляционный суд Киева оставил без изменений приговор руководителю украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану - содержание под стражей на два месяца.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

...

Отметим, защита Рубана настаивала на домашнем аресте.

В свою очередь прокуроры подчеркнули, что Рубан "совершил тяжкие преступления, за которые ему грозит от 8 до 15 лет заключения, либо пожизненное", и поэтому попросили судью не удовлетворять ходатайство адвокатов.

Суд оставил Рубана под стражей 01
Суд оставил Рубана под стражей 02
Суд оставил Рубана под стражей 03
Суд оставил Рубана под стражей 04
Суд оставил Рубана под стражей 05
Суд оставил Рубана под стражей 06
Суд оставил Рубана под стражей 07
Суд оставил Рубана под стражей 08
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Также суд не удовлетворил ходатайство о взятии Рубана на поруки народным депутатом Надеждой Савченко, которая присутствовала на заседании.

Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя "Офицерского корпуса"

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера украинского центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3056618
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Если бы предположить теоретически,что Украина вернулась бы в состав Речи Посполиты,из которой ее вырвал Богдан Хмельницкий и отдал Московии,то украинцы просто прозрели бы от новой жизни по польским законам,с честными судами,с нормальной прокуратурой,с высокой зарплаты,где минимальная около 500 евро,с рабочими местами во многих отраслях промышленности,с дешевых автомобилей и качественной еды,через месяц бы уже никто не вспоминал Бандеру,через два никто бы не вспомнил все 27 ада в независимой Украине,которая ничего не добилась,кроме кучки воров олигархов
 показать весь комментарий
 
Я не підтримую їдею йти під когось ,але що ти зробив і можеш, окрім як волати гаслами? А що українці зробили із своєю незалежністю за 27 років? А чи не стали ми дійсно незалежними від нормального життя і здорового глузду???
 показать весь комментарий
 
 
Я родился при Хрущеве в семье где никогда не сквернословили , дрались или пили водку - и где родители работали и получали в СССР достойную зарплату .... Что я помню из детства --- игрушек у меня не было --- или я их мастерил сам или мне кто то давал ими играть из соседей . Телевизор мы купили ТЕМП - 2 и смотреть его приходили с табуретками соседи . Колбасу мы не ели --- ее покупали отцу на " тормозок " --- Запорожец родители купили где то на 20 м году своей супрежеской жизни , плащ из " БОЛОНИИ " сестре купили на 18 летие -- писк моды -- прорезиненная легкая ткань , а мне нейлоновую рубашку купили в 15 лет -- все танцы на меня смотрели -- как на обладателя Порше ... К чему это я --- да за 26 Незалежности Украины ----- как мы быстро привыкаем к хорошему и не ценим хорошее -- !! Хочешь в СССР ?? Вперед -- в Северную Корею -- там тебя научат хорошее ценить ....
 показать весь комментарий
 
 
хорошо написал! пусть каждый вспомнит свое детство золотое в 60-70-80 годах! кругом очереди, все из-под полы доставалось, пайки, отмечания в очередях, в долгах - от зарплаты до зарплаты не дотягивали, одеть было нечего и детям и взрослым.
 показать весь комментарий
 
 
А кто тебе нашептал, что я хочу в СССР? Я написал ,что жить сейчас не лучше.Сравнить хотя бы показатели экономики начала 90-х периода распада совка и теперешние.Миллионы украинцев сначала в хуйлостане на заработках, а теперь в Польше и других евространах.Сырьевая экономика и постоянное выуживание денег вкладчиков из банков.Постоянный обвал национальной валюты в угоду нескольким спекулянтам.Заолблачная коррупция, принимающая масштабы национальной катастрофы.Потеря территорий и война без ближайших перспектив окончания.Тотальное недоверие граждан ко всем органам власти.Распри внутри самого общества, борьба всех против всех, растущее недовольство народа и радикализация настроений.Нищенские пенсии и "рост" зарплат, не успевающий за ростом инфляции.Рост госдолга.И можно продолжать до бесконечности.Ах, да, из хорошего-безвиз, на который мне, исходя из вышеперечисленного, абсолютно наплевать.
 показать весь комментарий
 
Що не діждешься? Скільки міліонів уже поїхали на заробітки до Польщі, бо в Укераїни бидлостан править?
 показать весь комментарий
 
та ви і раді, щоб люди з України повтікали, а потім без проблем ви могли землю продати.... І коли вас розтпскає від жиру......
 показать весь комментарий
 
хух, отпустило, не все депутатам дозволено.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А хіба Рубан депутат? От син Авакова, за гоп-стоп, точно не даже не фігурює
 показать весь комментарий
 
 
завтра подруга Гадя паровозом пойдет!
 показать весь комментарий
 
 
так она сегодня обещала прийти на поруки взять ?? что = гадя беги уже сделала
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
!!!! Вы наивные или дурные??? Вы до сих пор верите совецкому мажору Луценко? Какое громкое дело этот "генпрокурор" довел до обвинительного приговора и тюремного срока??? А пьяный бред алкоголички перед такими же можно ли считать железным доказательством? А можно ли следить и записывать видео с оппозиционными депутатами если эта влада НЕ ЗЛОЧЫННА???? Вот такие несколько вопросов у меня образовалось. СЛАВА УКРАИНЕ !! Смерть Коррупционерам и их пособникам - платным троллям !!!
 показать весь комментарий
 
 
Какое громкое дело этот "генпрокурор" довел до обвинительного приговора и тюремного срока?(с)

своє 27 лютого 2012 року рішенням Печерського районного суду міста КиєваЛуценко отримав 4 роки в'язниці з конфіскацією всього особистого майна Суд залишив Рубана під вартою - Цензор.НЕТ 5971 може коли хоче)
 показать весь комментарий
 
 
тупая гадя))кто ее на поруки придет брать - следующий
 показать весь комментарий
 
 
О чём они там шепчутся?

Больше ничего тебе Фокс не говорил?

Больше ничего, только Ане велел передать: что он за всю компанию хомут волочить не желает, и ему одному ''вышака'' брать скучно.

Если не захотят его верные друзья отбить, он с чистой душой всех отдаст. (с)
 показать весь комментарий
 
 
Я розумію, що йому все це до одного місця. Я мав на увазі, чому до сих пір не відкрита на нього кримінальна справа?
 показать весь комментарий
 
 
Потеряла Надька миномётчика... Суд залишив Рубана під вартою - Цензор.НЕТ 5335 !!! Фсьо.. люстра не упадьот на головы депутатоф и министрьов.. !!! Хай жыве корупция... Суд залишив Рубана під вартою - Цензор.НЕТ 396!!!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Взять бы топор да всех зарубить.
 показать весь комментарий
 
А Гадю забыли Эта мужеподобная обезьяна лучше смотрится в клетке
 показать весь комментарий
 
 
только не в одну клетку с Рубаном . а то еще размножаться начнут
 показать весь комментарий
 
 
шо, и шины жечь под судом не пришлось? ну нааадо же.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не Труханов может и посидеть.
 показать весь комментарий
 
 
....как то не пойму (((( часть ШАЙКИ сидит , а другая часть ШАЙКИ хотят его освободить ???? это что за х...ня ????? по статье ГОС. ПЕРЕВОРОТ при союзе был - РАССТРЕЛ !!! ой , доиграемся МЫ в эту демократию ((((
 показать весь комментарий
 
 
яйца в тиски пока не начнет сливать своего хозяина ПИДОрашенскую затычку меРтвечука!!!
 показать весь комментарий
 
 
В свою очередь прокуроры подчеркнули, что Рубан "совершил тяжкие преступления, за которые ему грозит от 8 до 15 лет заключения, либо пожизненное" ...
выгнать накуй за непрофессионализм.
Прокурор должен говорить на данной стадии - подозревается в совершении....за которые, в случае признания судом его виновным, ему грозит...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
думаю цей прокурор перечитавши Ваш допис навіть би не зрозумів "що не так"....на жаль такий зараз в нас "рівень" прокурорів...реформа від Югіка
 показать весь комментарий
 
 
а может это цензор.нет так трактует слова прокуроров
 показать весь комментарий
 
будем пасматреть(с)...зявиться в ЄДР - подивимся...

але лапками виділено як пряма мова...
 показать весь комментарий
 
Надо было и гАДЮ с ее поруками к "генералиссимусу" рУБАНУ подсадить. Им есть что обсудить и вспомнить, как по козьим тропам к сашке захерченко на рюмку чая пробирались.
 показать весь комментарий
 
 
Суд оставил Рубана под стражей...

Странно. Должны были отпустить и извиниться.

Он-же целый грузовик оружия вез - за это отпускают.
Вот если бы штук 10 патронов в кармане - ну тогда уж точно - тюрьма.
 показать весь комментарий
 
 
А где ж "подельники" Рубана? Или он все сам злодей на пару с Надькой? Суд залишив Рубана під вартою - Цензор.НЕТ 2833
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ЕСЛИ БЫ ТАМ РЕАЛЬНО, БЫЛО С ОРУЖИЕМ ПОДГОТОВКА "пОКУШЕНИЕ", то взяли бы, на передаче оружия боевикам!!! А на суде сказали , что вёз он это в воинскую часть Украинскую!
Так что всё это большой фейк.
А по поводу оружия в Зраде, тут интересный вопрос!??? А зачем "Кто то", желает разоружить депутатов в зале? Чтобы в случае необходимости, ввести военное положение в стране?
Если кто то из гостей, Журналистов, на втором этаже, покусится на Зрадофилов, и они не имели чем защитится, и их отстреливали как на Майдане? Предварительно заблокировав двери. Удержаться при власти, любыми средствами? Даже путём сокращения части Зрадофилов малозначащих, и не чего на самом деле не решающих баранов в стаде.
 показать весь комментарий
 
А части теперь снабжаются частными лицами? Оружием из тумбочек?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
история с пленками Михо,
история с оружием Рубана
наводит на мысль про совместные провокационные операции СБУ с ФСБ.
СБУ не борется с ФСБ а сотрудничает, для них враг один, Украинский Народ
 показать весь комментарий
 
 
Цей виродок Рубан-Гарбузюк знущався над родичами заручників, кричав на них, що їх хлопці "вбивці і заслуговують на розстріл", те саме воно верзло і самим заручникам перед обмінами.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, якщо він таке кричав, то чого ж в обін встрявав? Я для чого йому ті обміни потрібні були, не розумію.....Сидів би собі вдома та люльку курив......
 показать весь комментарий
 
Рубан-Гарбузюк, як і сестри Савченко - це шестерні Медведчука. В них своя гра, свій план затверджений ФСБ.
 показать весь комментарий
 
Все може бути, а може і чергова вистава від СБУ. Як знаходження тайників із зброєю: самі заклали, самі найшли, пропіарилися в ЗМІ - і забули.....
 показать весь комментарий
 
Ну, это понятно... А что за тишина и информационный вакуум по некогда героине, а ныне государственному преступнику? Ведь громогласно озвученное генпрокурором обвинение является в высшей степени основанием для немедленного ареста! Шо ж так тихо? Вместо купола бронеколпак на Раду водрузили - и по домам?
 показать весь комментарий
 
наpoд недавнo pаскрыл секрет стpойногo и подтянутогo тела, не занимаясь cпоpтом и без диет лишь с помощью миостимулятора. Этoт спосoб вычитал в одном блoге и pешил cpазу же oпpобовать, результат удивил: за две недели убрал живoт и начали прocтупать кубики, подкачал руки и cпину.Тeпеpь и жeна захoтeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал и цена вoпpоca кoпeeчнaя. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано --- http://linkto.eu/ka4ok
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд оставил Рубана под стражей. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх