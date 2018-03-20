 Суд оставил Рубана под стражей. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Отметим, защита Рубана настаивала на домашнем аресте.
В свою очередь прокуроры подчеркнули, что Рубан "совершил тяжкие преступления, за которые ему грозит от 8 до 15 лет заключения, либо пожизненное", и поэтому попросили судью не удовлетворять ходатайство адвокатов.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
Также суд не удовлетворил ходатайство о взятии Рубана на поруки народным депутатом Надеждой Савченко, которая присутствовала на заседании.
Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.
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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера украинского центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.
9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.
По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева.
6 лет фуйла за 2 мин, + 6 лет следующих за 1 мин.
своє 27 лютого 2012 року рішенням Печерського районного суду міста КиєваЛуценко отримав 4 роки в'язниці з конфіскацією всього особистого майна може коли хоче)
Больше ничего тебе Фокс не говорил?
Больше ничего, только Ане велел передать: что он за всю компанию хомут волочить не желает, и ему одному ''вышака'' брать скучно.
Если не захотят его верные друзья отбить, он с чистой душой всех отдаст. (с)
выгнать накуй за непрофессионализм.
Прокурор должен говорить на данной стадии - подозревается в совершении....за которые, в случае признания судом его виновным, ему грозит...
але лапками виділено як пряма мова...
Странно. Должны были отпустить и извиниться.
Он-же целый грузовик оружия вез - за это отпускают.
Вот если бы штук 10 патронов в кармане - ну тогда уж точно - тюрьма.
Так что всё это большой фейк.
А по поводу оружия в Зраде, тут интересный вопрос!??? А зачем "Кто то", желает разоружить депутатов в зале? Чтобы в случае необходимости, ввести военное положение в стране?
Если кто то из гостей, Журналистов, на втором этаже, покусится на Зрадофилов, и они не имели чем защитится, и их отстреливали как на Майдане? Предварительно заблокировав двери. Удержаться при власти, любыми средствами? Даже путём сокращения части Зрадофилов малозначащих, и не чего на самом деле не решающих баранов в стаде.
В Запорожье можно увидеть остатки вторгшегося в Украину рашистского танка
история с оружием Рубана
наводит на мысль про совместные провокационные операции СБУ с ФСБ.
СБУ не борется с ФСБ а сотрудничает, для них враг один, Украинский Народ