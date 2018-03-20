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 Политика Украины
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 "Амина: жизнь": фотовыставка, посвященная памяти Окуевой, 26 марта откроется во Львове

В понедельник, 26 марта 2018 года, в 15.00 в Мемориальном музее тоталитарных режимов "Территория террора" по адресу: г.Львов, проспект Чорновила, 45 г, состоится открытие фотовыставки "АМІНА: ЖИТТЯ", посвященной памяти патриота, борца за свободу Украины в противостоянии российской агрессии, героической женщины Амины Окуевой, которая 30 октября 2017 трагически погибла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"34 года 4 месяца 25 дней 17 часов - ровно столько прожила на этой Земле Амина. На выставке будут представлены 34 фотографии - 34 мгновения ее яркой, героической и стремительной жизни, посвященной мужественной и решительной борьбе за свободу, справедливость, добро и любовь. 17 черно-белых любительских фотографий из личного архива Амины: трагические события Майдана и фронтовая жизнь в горячих точках необъявленной войны на территории суверенной Украины - Дебальцево, Счастье, Зайцево, Авдеевская промзона, Троицкое, Светлодарска дуга. 17 цветных фотографий работы Александры Лисицкой, талантливой фотохудожницы из Луганска: удивительный образ прекрасной и очень сильной женщины, способной противостоять любым угрозам. Любимые строки Амины: "Безумство храбрых - вот мудрость жизни!" Стали эпиграфом к ее удивительной жизни, которую она бесстрашно отдала за Украину, став настоящим символом борьбы за свободу и справедливость в противостоянии российской агрессии", - сообщают организаторы выставки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Пребывание на войне не было для нее подвигом. Она приняла решение бороться за свободу и бороться с Россией", - Бутусов об Амине Окуевой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Выставка уже экспонировалась в Верховной Раде Украины, Украинском доме в Киеве и Музее АТО в Днепре. В музее "Территория террора" фотовыставка "АМІНА: ЖИТТЯ" будет представлена ​​в течение 26 марта - 7 апреля 2018 г. 

Напомним, вечером 1 июня в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На найденном возле места убийства Окуевой автомате отпечатков и остатков ДНК не обнаружили: сейчас он отправлен на баллистическую экспертизу, - полиция

30 октября на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Адамом Осмаевым: "Я ПОЧТИ ВСЕ ВРЕМЯ ЕЕ ДЕРЖАЛ, ПЫТАЛСЯ, ЧТОБЫ КРОВЬ НЕ ВЫТЕКАЛА, НО ЭТО НЕРЕАЛЬНО. У МЕНЯ НА РУКАХ АМИНА УМЕРЛА

Источник: https://censor.net.ua/n3056616
 
 
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Лучшей помошницы у депутата Мусийчика не будет-
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И визовый режим с парашей не ввели - КОГОТО во власти устраивает, , что убийцы через границу по поддельным паспортам шастают
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Так никто и пойман, так никто и не ответил за её убийство...
Засраное карманное рошеновское СБУ, менты - аваковские псы режима, не в состоянии были выловить рашистскую ДРГ, которая спокойно себе приехала на Киевщину и расстреляла Амину.
Рошен силён только Саака, Юльку, протестующих щемить. Тут он герой. А против рашистских убийц хвост поджал и даже не пытался их останавливать
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А у них було на лобі написано хто вони і з якою метою приїхали?
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То есть оправдание импотенции шоколадного сцыкуна?
Ничего не делает, не разрывает отношений с рашкой, не вводит визового режима, не перекрывает границу с рашкой, его значит это устраивает, что любые рашисты могут спокойно приезжать в Киев и убивать, взрывать, кого хочешь... На лбу ж не написано у них, правда?
Порошенко только сцыт, что его кончат, и не рашисы а свои граждане.
Поэтому и придумывает всякие воображаемые терракты от Рубана, Савченко, итд...
Но чем больше он сцыт своих граждан, тем быстрее и реальнее это воплотиться. И его кончат люди. И кончат за то, что он думает только про себя, своё воровство и коррупцию, а на людей клал.
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А визы с рашей не вводят изза потока контрабанды. Вы интересовались откуда в магазинах бытовая техника? С руцьких заводов и без растаможки партии заходят . А КТОТО НАВЕРХУ ИМЕЕТ В КАРМАН
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Рашистские убийцы это наилучшие торговые партнёры Порошенко. Именно с ними он ведёт свой кровавый бизнес. Именно Порошенко увеличил торговый оборот с рашкой на 30%. Это официальные данные Укрстата.
Именно Порошенко выгодна ситуация с возрастанием торговли с агрессором, именно Порошенко финансирует напрямую агрессию против Украины, платя налоги в бюджет рашки.
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А вот есть еще французская сеть строительных магазинов Леруа Марлен . Так там ПОЛОВИНА ПРОДУКЦИИ С РУЦЬКИХ ЗАВОДОВ. Например электрополы, , вроде пылесосы., разные винтики и т д в Киеве три магазина
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Ну так Порошенко же посталяет свои конфетки в рашку, за это рашисты требуют от него допуск своих товаров в Украину. Что и выполняет Порошенко. Он за свои конфетки, за возможность личного обогащения гтов идти на любые преступления. он и страну уничтожит в угоду рашистам, ради обогащения.
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Магазины бытовой техники -Эльдорадо( зять Медведева ), фокстрот - все завозят с паРашкино заводов технику и ТЕМ САМЫМ ДАЮТ ЗАРПЛАТУ РУЦЬКИМ СЕМЬЯИ , которые голосуют за убийства в Украине.
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Техника практически не растомаживается, потому она дешевле чем в Европе. А коррупционная часть оседает в карманах власти
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Эта женщина сделала для Украины в разы больше, чем вся шоколадня "власть".
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*... Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету! ...*
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Какие красивые лучезарные глаза! Её уже нет, а из глаз струится жизнь. У Амины была короткая, но яркая и по-своему счастливая жизнь. Очень жаль девочку. Мир её праху.
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Разбирать на цитаты основателя социалистического реализма - выглядит как-то не очень.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Амина: жизнь": фотовыставка, посвященная памяти Окуевой, 26 марта откроется во Львове
 
 
 
 
 
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