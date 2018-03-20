 "Амина: жизнь": фотовыставка, посвященная памяти Окуевой, 26 марта откроется во Львове

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"34 года 4 месяца 25 дней 17 часов - ровно столько прожила на этой Земле Амина. На выставке будут представлены 34 фотографии - 34 мгновения ее яркой, героической и стремительной жизни, посвященной мужественной и решительной борьбе за свободу, справедливость, добро и любовь. 17 черно-белых любительских фотографий из личного архива Амины: трагические события Майдана и фронтовая жизнь в горячих точках необъявленной войны на территории суверенной Украины - Дебальцево, Счастье, Зайцево, Авдеевская промзона, Троицкое, Светлодарска дуга. 17 цветных фотографий работы Александры Лисицкой, талантливой фотохудожницы из Луганска: удивительный образ прекрасной и очень сильной женщины, способной противостоять любым угрозам. Любимые строки Амины: "Безумство храбрых - вот мудрость жизни!" Стали эпиграфом к ее удивительной жизни, которую она бесстрашно отдала за Украину, став настоящим символом борьбы за свободу и справедливость в противостоянии российской агрессии", - сообщают организаторы выставки.

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Выставка уже экспонировалась в Верховной Раде Украины, Украинском доме в Киеве и Музее АТО в Днепре. В музее "Территория террора" фотовыставка "АМІНА: ЖИТТЯ" будет представлена ​​в течение 26 марта - 7 апреля 2018 г.

Напомним, вечером 1 июня в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.



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30 октября на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.



Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Адамом Осмаевым: "Я ПОЧТИ ВСЕ ВРЕМЯ ЕЕ ДЕРЖАЛ, ПЫТАЛСЯ, ЧТОБЫ КРОВЬ НЕ ВЫТЕКАЛА, НО ЭТО НЕРЕАЛЬНО. У МЕНЯ НА РУКАХ АМИНА УМЕРЛА