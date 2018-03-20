 G7 призвала Украину отменить е-декларирование для антикоррупционеров

"Большая семерка" согласилась с выводами и рекомендациями Венецианской комиссии по е-декларированию для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов госкомпаний и призвала Украину выполнить их, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщается в Twitter канадского председательства в Группе послов стран G7.

В сообщении уточняется, что требования обязательного е-декларирования для антикоррупционеров и международных наблюдателей не соответствуют международным обязательствам Украины, отрезают ее от международной помощи и препятствуют борьбе с коррупцией в стране.

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"G7 решительно поддерживает рекомендации Венецианской комиссии об отмене этих требований и ожидает законодательного урегулирования, что позволит выполнить эти рекомендации или отложить применение закона до 1 апреля", - подчеркивается в сообщении.