 G7 призвала Украину отменить е-декларирование для антикоррупционеров

"Большая семерка" согласилась с выводами и рекомендациями Венецианской комиссии по е-декларированию для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов госкомпаний и призвала Украину выполнить их, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщается в Twitter канадского председательства в Группе послов стран G7.
В сообщении уточняется, что требования обязательного е-декларирования для антикоррупционеров и международных наблюдателей не соответствуют международным обязательствам Украины, отрезают ее от международной помощи и препятствуют борьбе с коррупцией в стране.
"G7 решительно поддерживает рекомендации Венецианской комиссии об отмене этих требований и ожидает законодательного урегулирования, что позволит выполнить эти рекомендации или отложить применение закона до 1 апреля", - подчеркивается в сообщении.
и сделать по своему.
у нас в стране не та ситуация и не та ментальность у чиновников внезависимости от их видов, чтобы допускать такую уютненькую лазейку для коррупционеров
а вот соевым ботом что назвали обидно это меня то!
ну да ладно я прощаю!, всем кому должна..
Ви коли останній раз квитанцію на електроенергію бачили????
коли платив в банку, просто казав " ще за світло"- там суму називали
тепер через інет...ну але я це до того, що й платіжки не приходили...на всю комуналку були, крім обленерго
причому чи вірно рахують зловити їх дуже важко....вони собі люблять "підігтани" як їм вигідно, особливо на початок року й кінець...
виписано 12.03.18
принесли дня мм на той неделю, не помню я
в стовпчик написано таке
Оплата поперед. місяц
Заборгованість
Нараховано
Субсидія
корегування
Брг до сплати
жирним - До сплати на 01.03.18 (в. т.ч. ПДВ)
Й нижче цього
Рекомендований розмір платежу за період з 01.03.18 до 01.04.18
і знову жирним
Разом (в. т.ч. ПДВ)
всьо
чесно років з 10 не бачив, тому дуже здивувався...мож й в нас почнуть приносити...хоч гляну як та квитанція за електрику виглядає)
Гранти - то кошти американців та європейцвв. Хай вонискмі сво гроші рахують.
PS. Чому ви такі тупі, порохососи?
в нас нардепи давно ЗП получають з грантів а не з держбюджету?!
Если человек чист,ему бояться нечего!
вот почему так не говорят? так с венграми только можно?
Они-ж там в Европах не знают,
что у нас самые большие корупционеры
это как раз антикоррупционеры.
Але поясніть мені: чому, якщо я чесна людина і, так би мовити, професійно (кажу без іронії) борюся проти корупції, то чому я маю боятися подати е-декларацію?
Тільки не бийте мене дуже сильно за це запитання, бо перейду на утримання до "мінстеця"
ну загалом все що про мордовію,тіки замість рфляднії буде США або ЄС)))
https://antikor.com.ua/articles/226298-kompanija_svjazannaja_s_poroshenko_priobrela_aktsii_burger_king_v_rf
А потом объявляет себя Добром.
10 000 баков, и корочка антикоррупционера у тебя в кармане.
(почему проверке правописания не нравится антикоррупционер?)