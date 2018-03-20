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Все про:G7 (188) коррупция (7069) электронное декларирование (577)

 G7 призвала Украину отменить е-декларирование для антикоррупционеров

Страны "Большой семерки" поддержали выводы Венецианской комиссии.

"Большая семерка" согласилась с выводами и рекомендациями Венецианской комиссии по е-декларированию для антикоррупционных активистов и международных членов наблюдательных советов госкомпаний и призвала Украину выполнить их, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщается в Twitter канадского председательства в Группе послов стран G7.

В сообщении уточняется, что требования обязательного е-декларирования для антикоррупционеров и международных наблюдателей не соответствуют международным обязательствам Украины, отрезают ее от международной помощи и препятствуют борьбе с коррупцией в стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Рады осталась одна неделя для отмены е-деклараций для антикоррупционных активистов, - Шимкив

"G7 решительно поддерживает рекомендации Венецианской комиссии об отмене этих требований и ожидает законодательного урегулирования, что позволит выполнить эти рекомендации или отложить применение закона до 1 апреля", - подчеркивается в сообщении.

G7 призвала Украину отменить е-декларирование для антикоррупционеров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3056615
 
 
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наоборот, теперь петя, крышуемые судьи, чиновники.. кланы станут главными "антикоррупционерами", чтобы не показывать дакларации
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Низзя. Госслужба не передбачає сумістництва...
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тепер кожен корупціонер на запитання "чого ти не подав е-декларацію" відповідатиме: "я аникорупціонер!"
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декларации должны подавать только те кто получает бабло из бюджета и у кого предприятия связаны контрактами с бюджетными
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это же была бессильная месть барыг, а барыги они такие мерзопакостные...
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в квитанциях за электричество пишут и "рекомендований платіж" чтобы наперёд платили, потому что владельцам так быстрее навар, ну а кто платил за услуги которые ещё не получил? или получил не полностью, а вдруг завтра ядерная война или планета наконец-то столкнётся с астероидом так что бух и нет планеты, какой резон потребителю? лучше остаться должным.. пусть рекомендуют
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И эти тоже рекомендации надо иметь ввиду, поблагодарить
и сделать по своему.
у нас в стране не та ситуация и не та ментальность у чиновников внезависимости от их видов, чтобы допускать такую уютненькую лазейку для коррупционеров
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В Німеччині фіксований платіж платять цілий рік , А потім роблять перерахунок. Зекономив - надлишок піде на другий рік, а платіж буде менший .Перебрав - доплати і платіж стає більшим А якщо астероїд чи ядерна війна то останнє про що ти пошкодуєш так за комуналку.
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Ось коли видаватимуть пенсію авансом, тоді і платитиму наперед.
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ты не уважаешь выводы ВК? А как же европейское будущее Украины? Евроассоциация, полноправное членство, НАТО? Или вы, соевые боты уже в таёжный союз собрались?
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уважаю, но пить не буду(с)
а вот соевым ботом что назвали обидно G7 закликала Україну скасувати е-декларування для антикорупціонерів - Цензор.НЕТ 9694 это меня то!
ну да ладно я прощаю!, всем кому должна..
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в квитанциях за электричество пишут и "рекомендований платіж" ..(с)

Ви коли останній раз квитанцію на електроенергію бачили????
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сичас скажу, не помню когда принесли в этмо месяце точно, а когда выписана могу глянуть
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мож не за електрику??я вже років з 10 в очі квитанцій по електриці не бачив...

коли платив в банку, просто казав " ще за світло"- там суму називали

тепер через інет...ну але я це до того, що й платіжки не приходили...на всю комуналку були, крім обленерго
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? во,як так, у нас квитанции носят, по квартирам, вообще ранее под роспись приносили теперь бывает на площадке или просто в дверь суют или там где счётчики или могут и позвонить чтобы за всех забрал кто-нибудь кто дома, я плачу через приват24, мне квитанция впринцепе, там раньше появляется сумма сколько насчитано и конечно квитанция потом распечатываю об оплате, не надо но носить их должны, мало ли кто как платить хочет может
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в нас в поштовий ящик кидають...всі є, крім "світла"...
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да и по счётчику видно же можно посчитать что там будет за сумма, о. а вы передаёте данные смской сколько на счётчике?
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в нас на сходовій клітині...самі ходять...

причому чи вірно рахують зловити їх дуже важко....вони собі люблять "підігтани" як їм вигідно, особливо на початок року й кінець...
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нашла квитанцию, так читаем и пишем справа
виписано 12.03.18
принесли дня мм на той неделю, не помню я
в стовпчик написано таке

Оплата поперед. місяц
Заборгованість
Нараховано
Субсидія
корегування
Брг до сплати
жирним - До сплати на 01.03.18 (в. т.ч. ПДВ)
Й нижче цього
Рекомендований розмір платежу за період з 01.03.18 до 01.04.18
і знову жирним
Разом (в. т.ч. ПДВ)
всьо
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ясно,дякую.

чесно років з 10 не бачив, тому дуже здивувався...мож й в нас почнуть приносити...хоч гляну як та квитанція за електрику виглядає)
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Зараз соєві почнуть верещати, що це втручання у внутрішні справи України.
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а чем сережа квартирович лучше коррупционеров? и так в борцуны с коррупцией подалась всякая шваль, так если отменят е-декларирование, все ломанутся в антикоррупционеры!
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хотя бы тем, что не тырит с нашего общего бюджета.
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Тім, що Сірожа не сидить на бюджеті і не краде з нього наші (твої і мої) кошти на відміну від мародера порошенка та його банди.
Гранти - то кошти американців та європейцвв. Хай вонискмі сво гроші рахують.
PS. Чому ви такі тупі, порохососи?
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а на "чому сидить Сірожа"?!
в нас нардепи давно ЗП получають з грантів а не з держбюджету?!
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Нардепи безумовно мають подавати е-декларації. Але проблєма в тому, що сивий мародер вніс такі поправки до відповідного закону, за якими ці декларації мають подавати і журналісти, і громадські діячі. При цьому сам баРига виводить накрадені міл'ярди в офшори та вкладає їх в економіку країни окупанта. Ось що треба розслідувати.
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Щас будут покупать за взятки статус антикоррупционера подороже чем корочку нардепа...
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порохоботи брехлива мразота, бруд української нації. такі самі раби, як і кацапи. ви відрізняєтесь від них тільи царьскими сраками, які вилизуєте. тьху на вас!
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А кто сказал, что наши "антикоррупционеры", честнее коррупционеров? Раз им нечего скрывать, так пусть подают декларации. Так будет справедливо.
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Вони і подають на загальних для громадян України заставах. А от для чиновників, які прославились своїми клєптозвичками, особливі умови...
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Не вводьте людину в ступор. Йому цих речей не роз'яснили.
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А по мне,то декларировать должны все,иначе появится у нас очередная группа жен,детей,мам и пап антикоррупционеров владельцев особняков,квартир ,мерседесов.
Если человек чист,ему бояться нечего!
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Для "всїх" є загальні умови подання декларацій.
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Хто гучніше кричить "Держи вора!!!" не може бути вором.
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Кто громче всех кричит "Я не дрочу" дрочит больше всех... люди ценят других людей по себе, мне не нужно больше, чем я могу сожрать на сегодняшний день, иногда "под настроение" пытаюсь анализировать ситуацию... без крови не обойтись. да, я постарел, юношеский максимализм умер лет 10 назад, сейчас только крайности.
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Все вони розуміють, але ж дають шанс. То пєця не зрозумів до чого приведуть його кульбіти... в Ростов тікать може і не встигнути...
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Просят,значит отменят.Только сначала,как у Поняковского:"Дай мульен,ну дай мульен, что вам жалко, что ли?Без мильярда лямов(а лучше двух,что бы наверняка) дела не будет.И к Байдену не ходи.
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да кто вы такие чтобы указывать нам что делать?? купленные хуйлом, за деньги хуйла тут приказываете....
вот почему так не говорят? так с венграми только можно?
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Всё очень просто: не проси и не бери денег - и не нужно будет выполнять то, что за эти деньги требуют сделать.
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7 стран мира с самыми развитыми экономиками берут деньги у хуйла и куплены им?
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ах, прости, газом и нефтью расчитываются, или это сильно сложная схема?
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А кто ж тогда экономически воюет с кацапией и душит её - порошенко с украинской экономикой?
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экономически никто не воюет, с КНДР воюют например, любое судно, которое появится вблизи будет арестовано и т.д. а с кацапами нет, те санкции которые есть, направлены не на удушение экономики вообще
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Санкции - разве не экономическая война? Разве не именно это приводит к огромным потерям бюджета страны-агрессора? И делают это - купленные хуйлом страны семёрки? Моск не трещит от таких противоречий?
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еще раз, те санкции которые есть - это не экономическая война, хуйлостан по прежнему продает все что угодно - нефть, газ, лес, все что у него есть, санкционированы только некоторые предприятия и конкретные лица
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Ваши умозалючения абсолютно противоречат выводам политолога и экономиста мирового уровня Олега Пономаря и его помощницы Анаконды в Витрине. Его экспертному мнению у меня доверия больше.
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за нефть прогули шо там с рос нефтью G7 закликала Україну скасувати е-декларування для антикорупціонерів - Цензор.НЕТ 8844 менять самолёты 4+ на пальмовое масло G7 закликала Україну скасувати е-декларування для антикорупціонерів - Цензор.НЕТ 8844 банковская система- куда там стаб фонд розии делси G7 закликала Україну скасувати е-декларування для антикорупціонерів - Цензор.НЕТ 6714
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и моск у меня не трещит, мне интересно не трещит ли он у вас, почему G7 не объявили что они куплены хуйлом? только потому что вздумали указывать и чего-то требовать, ну, как с венграми
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это неадекватный порохобот под ВПНом, не парься
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ты похоже больше 1-й строчки прочитать и усвоить не в состоянии, адекватный ты наш
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нам, это кому? У тебя флаг отклеялся. Повторюсь. Ты не уважаешь выводы ВК? А как же европейское будущее Украины? Евроассоциация, полноправное членство, НАТО? Или вы, соевые боты уже в таёжный союз собрались? Нет? Тогда придется европейские законы уважать.
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в соседней ветке почти поголовно клеймят венгров, которые ЕС на минуту, в то же время "прагнуть европэйське майбутне" в другой ветке, какая-то шиза на марше
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причом тут Венгры к европейской комиссии?
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прочитай первое сообщение, и вторую строчку тоже прочитай, что непонятно - спроси
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Ты совсем дурак? Я читал твою ахинею, не вижу связи. Мы в Венгрию не вступаем, поэтому венгерские законы и рекомендации на нас не распространяются.
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не видишь связи - значит проходи мимо придурок, это было не для тебя
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Тепер красти будуть лише антикорпуціонери та агенти НАБУ. І так всі затримані за хабар відразу стають патріотами та борцунами з корупцією.
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Это тогда Бурбачок отомстил всяким Шабуниным за ту свыню, которую им подсунули в виде Е-деклараций.
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...отменить е-декларирование для антикоррупционеров...

Они-ж там в Европах не знают,
что у нас самые большие корупционеры
это как раз антикоррупционеры.
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Як що вони цього не зроблять то грош ціна цій владі афшорній яка піруе у час війни
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Друзі, наші корупціонери у владі звісно виродки й заслуговують на тривалі терміни в буцегарнях.

Але поясніть мені: чому, якщо я чесна людина і, так би мовити, професійно (кажу без іронії) борюся проти корупції, то чому я маю боятися подати е-декларацію?

Тільки не бийте мене дуже сильно за це запитання, бо перейду на утримання до "мінстеця" G7 закликала Україну скасувати е-декларування для антикорупціонерів - Цензор.НЕТ 6523
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да потому, что эти гады (Бурбаки-Кононенки) будут её использовать для дискредитации атикоррупционеров, под любым мизерным предлогом, тем самым ставя под сомнение их деятельность и авторитет.
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Це все одно шо я буду в тебе вимагати зробити заднє сальто з місця і казати "якщо ти чесна людина, то тобі боятися нема чого".
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зараз почнуться мантри про "нечуваний наступ на суверенітет України"...знаєм...бачили з АКС
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Виділяти кошти на боротьбу з корупцією, це теж саме що виділяти горілку на боротьбу з алкоголізмом(с)
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не совсем так. Деньги выделяют на такие общественные организации как Центр противодействия коррупции, на организацию работы НАБУ, САП, выделили бы деньги на работу Антикоррупционного суда, но Барыга хочет сделать его полностью подконтрольным себе, поэтому на него давят сначала сделать суд независимым от барыги, а потом уже финансирование помощи, кредитов и т.п.
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саме "забавне" буде в цій ситуації слідкувати за порохоботами - "янкі гоу хоум" почнеться...США /ЄС нам не указ...

ну загалом все що про мордовію,тіки замість рфляднії буде США або ЄС)))
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как там шабунин энд ко с "бородатой тёлкой" и пуштуном
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Уже не знают как вразумить и обуздать Офшоренко-Мальдивского и его коррупционную ОПГ.
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Поки антикорупціонери заповнюють е-декларації, мародер порошенко вкладає награбовані в Україні кошти в економіку країни-окупанта:
https://antikor.com.ua/articles/226298-kompanija_svjazannaja_s_poroshenko_priobrela_aktsii_burger_king_v_rf
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Если отменить е-декларирование для антикоррупционеров, то Порошенко объявит себя первым самым главным антикоррупционером, Яценюк вторым, а Гройсман третьим, и так далее по списку.
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не получится, потому, что они параллельно будут госчиновниками, а тем никто Е-деклараций не отменял.
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Зло всегда побеждает !
А потом объявляет себя Добром.
10 000 баков, и корочка антикоррупционера у тебя в кармане.
(почему проверке правописания не нравится антикоррупционер?)
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вы собираете тут себе на протез и своему коллеге с пампасяо
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статус антикоррупционера не отменяет статус госчиновника.
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Как по мне , это полная фигня . Если отменить декларации для антикоррупционеров где гарантии что завтра же , тысячи воровитых чинуш не начнут объединяться в какие то антикоррупционные организации , и не назовут себя пламенными борцунами с коррупцией . ? . При этом продолжая и дальше брать взятки откаты и прочее . !
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да вы бы батенька не перекручивали....или работа такая?
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Что я перекрутил .? Конкретней говори .. Или работа такая . ? .
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госчиновники и те кто ещё распоряжаются бюджетом и общественные организации (которые никакого отношения к воровству гос. денег не имеют) ЭТО РАЗНЫЕ понятия и люди. Читайте определение и трактовку слова КОРРУПЦИЯ.
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А лоліті пох, воно вже у растові нерухомість придивляється
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомG7 призвала Украину отменить е-декларирование для антикоррупционеров
 
 
 
 
 
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