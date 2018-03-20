 Рада утвердила повестку дня сессии: нардепы планируют рассмотреть около 2,9 тыс. проектов законов и постановлений

За соответствующее решение проголосовали 239 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

С утра Рада не смогла принять повестку дня сессии, после чего спикер Андрей Парубий объявил о перерыве для политических консультаций.

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После завершения консультаций спикер еще раз поставил на голосование проект постановления №8063. В проект по предложениям фракций и групп были включены законопроекты по №№8059, 8108 и 6391-1. 239 голосами проект постановления был принят в целом.

Таким образом Верховная Рада Украины утвердила повестку дня восьмой сессии. По словам Парубия, в повестке дня около 2,9 тыс. законопроектов и проектов постановлений.

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