 Рада утвердила повестку дня сессии: нардепы планируют рассмотреть около 2,9 тыс. проектов законов и постановлений

За соответствующее решение проголосовали 239 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
С утра Рада не смогла принять повестку дня сессии, после чего спикер Андрей Парубий объявил о перерыве для политических консультаций.
После завершения консультаций спикер еще раз поставил на голосование проект постановления №8063. В проект по предложениям фракций и групп были включены законопроекты по №№8059, 8108 и 6391-1. 239 голосами проект постановления был принят в целом.
Таким образом Верховная Рада Украины утвердила повестку дня восьмой сессии. По словам Парубия, в повестке дня около 2,9 тыс. законопроектов и проектов постановлений.
2,9 тысячи законов в раде !!!!!!!!!!
О-о-о-о!!!!!
А откудово столько и нах нужны??
Так понятно откудово,
про енто еще мосейчук сказал в известном видео в раде про себя,
когда сообщил, что лоббирование закона стоит 10 000$,
депутатский запрос - 5000$.
Косят бабло дэпутаты...