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 Политика Украины
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Все про:ВР (21773) Парубий (1570)

 Рада утвердила повестку дня сессии: нардепы планируют рассмотреть около 2,9 тыс. проектов законов и постановлений

Верховная Рада приняла Постановление "О повестке дня восьмой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва" (№8063).

За соответствующее решение проголосовали 239 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

С утра Рада не смогла принять повестку дня сессии, после чего спикер Андрей Парубий объявил о перерыве для политических консультаций.

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После завершения консультаций спикер еще раз поставил на голосование проект постановления №8063. В проект по предложениям фракций и групп были включены законопроекты по №№8059, 8108 и 6391-1. 239 голосами проект постановления был принят в целом. 

Таким образом Верховная Рада Украины утвердила повестку дня восьмой сессии. По словам Парубия, в повестке дня около 2,9 тыс. законопроектов и проектов постановлений.

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Источник: https://censor.net.ua/n3056611
 
 
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Таким образом Верховная Рада Украины утвердила повестку дня восьмой сессии. По словам Парубия, в повестке дня около 2,9 тыс. законопроектов и проектов постановлений. Это же сколько ещё потужных рехвормов соевые проведут!
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По 3 минуты на один?!))) Петино-олигархические законопроекты пройдут а на остальные времени не хватит!

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Робота цієї пародії на парламентаризм, якою стала Верховна Рада, є абсолютно непотрібною та безглуздою. Бо як може Рада, в якій по факту менше 226 депутатів (а реєструється близько 300) приймати будь-які рішення. Це просто фарс та шахрайство в одному флаконі.
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все що у нас твориться, має шоколоадний присмак )
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На снятие депутатской неприкосновенности опять времени не осталось.
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Да хватит уже про это. 90% депутатов туда и пришли, чтоб эту неприкосновенность получить и прикрыть свои сраки. Они НИКОГДА за это не проголосуют.
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Да им молоко за вредность давать пора. Совсем себя не жалеют, все о народе думают.
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О-о-о-о!!!!!!!!!
2,9 тысячи законов в раде !!!!!!!!!!

О-о-о-о!!!!!
А откудово столько и нах нужны??

Так понятно откудово,
про енто еще мосейчук сказал в известном видео в раде про себя,

когда сообщил, что лоббирование закона стоит 10 000$,
депутатский запрос - 5000$.

Косят бабло дэпутаты...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада утвердила повестку дня сессии: нардепы планируют рассмотреть около 2,9 тыс. проектов законов и постановлений
 
 
 
 
 
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