 Осужденный в оккупированном Крыму Балух продолжает голодовку в одиночной камере, – правозащитники

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии сообщил 20 марта юрист Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин.

По его словам, Владимир Балух объявил бессрочную голодовку,протестуя против вынесенного ему приговора, однако состояние здоровья украинского активиста вызывает тревогу у его близких.

"По словам гражданской жены, у Балуха проблемы с печенью, ему голодать вообще нельзя. Его пытались отговорить от этого шага, но Владимир – человек решительный, его переубедить не получится. Это его эмоциональное решение", –​ рассказал Чекрыгин.

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Правозащитник отметил, что Владимир Балух находится без связи в одиночной камере под круглосуточным наблюдением, таковы специальные условия содержания для объявивших голодовку. Сейчас связи с политузником у родственников нет, она возможна только через адвокатов Владимира Балуха.

Изданию пока не удалось получить комментарий у адвокатов Владимира Балуха по поводу состояния его здоровья.